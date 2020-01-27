«Главное – искренне любить ребёнка». Как воспитывали хоккеиста Якупова

25-летний нападающий СКА Наиль Якупов рос и делал первые шаги в хоккее под присмотром своего отца Раила Якупова. Наиль вставал на коньки в родном Нижнекамске, ходил на занятия вместе с папой, проявил себя как игрок КХЛ и стал бронзовым призёром чемпионата России.

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В рамках специального проекта «Чемпионата» и Mastercard мы встретились с Раилом Якуповым, чтобы расспросить о воспитании сына и его роли в становлении карьеры Наиля. Нам удалось вспомнить бесценные моменты из детства нападающего СКА и узнать, как нужно себя вести родителям ребёнка, если они решат воспитать чемпиона.

«У него особо не было выбора. Он ходил со мной, я его ставил на лёд»

— Как вы повлияли на выбор Наиля стать хоккеистом?



— Я работал тренером, мы жили рядом с хоккейным дворцом. Точнее, тогда это был просто открытый лёд. Жили в общаге, я работал с детьми и брал Наиля с собой. Он тоже тренировался, возился. Сейчас на этом месте как раз построена новая арена «Нефтехимика». В 1995 году построили одну, нынче старую арену, а в 2006 году открыли новую.

Наиль Якупов в детстве Фото: Личный архив Раила Якупова

— Наиль с удовольствием ходил на занятия?



— У него особо не было выбора. Он ходил со мной, я его ставил на лёд. Нужно было просто уйти из дома. Я, повторюсь, занимался с детьми, рядом с нами был и Наиль, получал какие-то первые азы.



— Какими видами спорта ещё увлекался ваш сын?



— Он с детства здорово играет в футбол. С утра до вечера гонял с пацанами мяч во дворе. В футбол играл даже больше, чем в хоккей. В специальной футболке. Как сейчас помню, как мы ему её покупали.



— Когда Наиль начал заниматься хоккеем? Какой возраст считаете оптимальным?



— Года в три-четыре он начал ходить со мной на лёд. Конкретно начал заниматься в семь лет. Сейчас почему-то все торопятся, но шесть-семь лет, считаю, оптимальный вариант для похода в секцию. До того, как вставать на коньки, можно поиграть в футбол, в баскетбол. Ручной мяч обязательно. Любые подвижные игры, лишь бы не компьютер. А то сейчас дети чуть ли не круглосуточно сидят за компьютерами и в телефонах.

Я в своей жизни видел очень много сачков, у которых был талант, но не было желания работать и совершенствоваться.

«Всё приходило постепенно. Не скажу, что сразу взялись за что-то конкретное»

— Как должен вести себя родитель, чтобы не навредить ребёнку?



— Главное – искренне любить своего ребёнка, во всём ему помогать. Если же привели своё чадо в секцию, то нужно больше доверять тренеру. Он – профессионал и должен знать своё дело.



— Голос повышать можно?



— Знаете, в воспитании детей, в том числе и детей-спортсменов, без этого нельзя. Да, нужно любить ребёнка, но в каких-то моментах можно быть пожёстче. Раньше, к примеру, я мог повысить голос. Со временем, долго работая в хоккее, я поменялся. Стал более спокойным, более сдержанным. Сейчас, кстати, у меня племянник занимается хоккеем, ему уже 15 лет.

Хоккеист Наиль Якупов в детстве Фото: Личный архив Раила Якупова

— Тренировали ли вы сами Наиля?



— Скажу так: принимал участие в тренировочном процессе. Когда-то подсказывал, принимали общие решения, вместе катались. Когда я играл с мужиками, а Наилю было лет 13-14, мы играли вместе. Я его брал с собой, он старался, как-то себя проявлял. Считаю, что это нормально. Это хороший опыт для ребёнка.



— Как часто и над чем работали?



— Всё приходило постепенно. Не скажу, что сразу взялись за что-то конкретное. Больше работали тренеры. У Наиля была отличая связка с Сергеем Шмелёвым. Оба развивались и росли как хоккеисты в Нижнекамске. Позднее Шмелёв уехал, а Наиль перешёл к Паше Куликову и Эмилю Галимову.

«Надо любить ребёнка и не требовать от него чего-то немыслимого»

— И всё-таки на что прежде всего нужно обращать внимание?



— На дисциплину. Должен быть порядок в раздевалке, чистая форма, никаких опозданий. Всегда с собой должна быть вода. Это в первую очередь. Нужно правильно питаться, вовремя ложиться спать. Потом уже всё остальное. В противном случае ребёнку будет не до тренировок. Повторюсь, всё аккуратно, всё постирано, правильно завязанные коньки.



— Когда поняли, что из Наиля может вырасти хороший профессиональный хоккеист?



— Когда ему было лет 15, тренеры начали спрашивать и подсказывать. Они замечали, что нужно серьёзнее относиться к делу. Тогда мы сразу сделали рывок вперёд. Когда же Наиля начали приглашать в сборную регионов, мы всерьёз задумались.

У него особо не было выбора. Он ходил со мной, я его ставил на лёд. Нужно было просто уйти из дома.

— Что нельзя делать родителю, а что нужно при воспитании юного спортсмена?



— Понимаете, люди же разные. В первую очередь, как я уже отмечал, надо любить ребёнка и не требовать от него чего-то немыслимого. Всё придёт само со временем. Нужно играть, кайфовать. Хотя сейчас разок ошибся – сразу посадили в запас. Опять же, дисциплина превыше всего. Я в своей жизни видел очень много сачков, у которых был талант, но не было желания работать и совершенствоваться. Нужно обращать внимание на дисциплину в быту, потом это всё переходит на лёд. Если у ребёнка есть талант, то он вылезет. Главное, помогать, а не мешать.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Как вы проводили совместное свободное время?



— Летом постоянно ездили отдыхать. Наилю разрешалось всё: газировка, пирожные, мороженое. В течение 10 дней ребёнок должен разгрузиться, отдохнуть. В свободное время, опять же, сын играл в футбол. В детстве у нас дома ещё и баскетбольное кольцо висело, но с баскетболом как-то не сложилось.

«После игр иногда общаемся. Иногда на отвлечённые темы, иногда просто за жизнь»

— Какой самый запоминающийся для вас момент в юношеской карьере Наиля?



— Я бы хотел вспомнить молодёжный чемпионат мира в Канаде в 2012 году. В полуфинале российская сборная обыграла канадцев со счётом 6:5. У Жени Кузнецова – четыре гола, у Наиля – четыре передачи. Они тогда «зажигали» в одной тройке, был ещё Саша Хохлачёв. В концовке дрогнул наш вратарь Андрей Василевский, его заменили на Андрея Макарова. Была настоящая бойня, канадские болельщики плакали на трибунах! Увы, в финале мы проиграли шведам в овертайме – 0:1. Решающую шайбу забросил Зибанеджад. Нам банально не повезло.



— Тяжело было переходить во взрослый хоккей?



— Знаете, всё как-то так стремительно пошло, мы даже не заметили. В 2012 году Наиля в первом раунде под первым номером выбрали на драфте НХЛ. Сразу же случился локаут, сын приехал в Нижнекамск, забросил 9 шайб и отдал 9 передач в 22 матчах. Повезло, что главным тренером «Нефтехимика» был Владимир Голубович, он сразу начал доверять Наилю. Как только локаут закончился, Наиль вернулся обратно в «Эдмонтон».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Помните дебютный матч Наиля за «Нефтехимик»?



— Да. Проиграли «Магнитке» в первой же игре на родной арене. Очень хорошо помню домашний матч с «Атлантом». В нём Наиль сделал голевой дубль.



— Следите за Наилем в КХЛ?



— Конечно, мы созваниваемся каждый день. Его команда СКА поочерёдно обыграла ЦСКА, «Ак Барс». Конечно, мне приятно за сына. Целиком его игру мы не разбираем, для этого есть тренерский штаб, да и сам Наиль уже взрослый парень. Так, проговариваем отдельные моменты.



— Он и силового хоккея не боится.



— Да, в матче с «Ак Барсом» постоянно втыкался в соперника, совершил восемь силовых приёмов. Казань не любит, когда с ней так играют, в этом тоже есть секрет победы «армейцев». В игре с ЦСКА Наиль провёл шесть силовых. Я рад, что сын приносит пользу своему клубу.



— Как Наилю вообще играется в СКА, как ему город?



— У него всё хорошо, всё нравится. Наиль в восторге от организации, от положения в СКА. Конечно, в этом сезоне сына немного подкосили травмы, но в целом всё в порядке. Жаловаться точно не на что. Виден постоянный прогресс и желание работать, а это главное в хоккее.

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