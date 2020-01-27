«Я был рождён играть по-русски». Коби Брайант и хоккей были ближе, чем кажется

Коби Брайант был не просто легендой баскетбола, он был человеком мира, спортсменом, которым восхищались и вдохновлялись все – другие атлеты, артисты, музыканты, политики, болельщики. Он, в свою очередь, также уважал атлетов из других видов спорта, в частности хоккея.

Легендарный Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе. Подробности Причиной трагедии мог стать туман. Пилот вертолёта сумел увести машину от жилого района и спасти сотни жизней.

Коби и Овечкин

Капитан «Вашингтона» не случайно любит баскетбол – его мама дважды выигрывала Олимпийские игры в этом виде спорта. Да и сам Овечкин любит в отпуске выйти на паркет, а также не раз посещал матчи НБА. Он уже был суперзвездой, когда впервые встретился с Брайантом на Играх-2012. Там Коби выиграл со сборной США своё второе олимпийское золото.

В 2013 году, в преддверии Олимпиады в Сочи, Nike запустил рекламную кампанию Play Russian, в которой снимался и Александр Овечкин с Коби Брайантом. Хоть баскетбол входит в программу летних, а не зимних Игр, Брайант в своём ролике смотрел рекламу с участием Овечкина и восхищался его хоккейными талантами. «Смотреть страху в лицо — вот в чём суть. Это относится к любому виду спорта, к любой профессии. Нужно встречать вызов лицом к лицу, принимать его. Ты можешь нервничать, тебе может быть страшно, но это будет твой выбор. Истинный спорт — не важно, каким видом спорта ты занимаешься, — это призвание и стремление к цели. И когда ты смотришь матч, то не понимаешь, как они это делают и на что ещё способны. Мне выпала честь повстречаться с Александром Овечкиным. Я был его фанатом много лет. Видел его на своих матчах несколько раз, когда мы играли в Вашингтоне. Мы встретились на последней Олимпиаде и даже немного пообщались. Я считаю, что он уникальный атлет. Будучи старшеклассником, я жил в Филадельфии и часто играл зимой. Так что приходилось играть в баскетбол на снегу. Я тогда решил, что если смогу вести мяч на льду, то смогу делать это где угодно. Это сложно, а значит, весело. Для меня интересны любые испытания. Я получаю от этого удовольствие. Думаю, что я был рождён играть по-русски», — говорил Коби.

Овечкин по возможности любил посещать матчи «Лэйкерс», когда «Вашингтон» приезжал в Лос-Анджелес играть с «Кингз». Самая памятная встреча случилась в последнем сезоне Коби, весной 2016 года. Брайант не принимал участия в том матче, но приготовил для Ови специальный подарок – подписанные майку и кроссовки. «Алексу, одному из величайших всех времён», — было написано на майке.

Овечкин был потрясён сообщением о гибели своего кумира и не мог сдержать дрожь в голосе, когда говорил о Коби: «Услышал новости перед тренировкой, но 100-процентного подтверждения ещё не было. Надеялся, что это неправда. Это сложно, потому что я его знал. Он всегда относился ко мне хорошо, когда видел меня. Ты знаешь, это так тяжело. Он был легендой в баскетбольном мире, да и во всём мире. Всё ещё не могу в это поверить. Он всегда жал мне руку, он знал, кто я. Никогда не забуду, что видел его игру в последнем сезоне. Он подарил мне джерси и кроссовки. Это было нечто особенное, потому что, как спортсмен, ты всегда хочешь встретиться с одним из величайших. А он был лучшим. Помню, когда я сидел на трибуне и ел хот-доги, он показывал на меня пальцем, а я думал – «боже мой». Тяжело, до сих пор не могу поверить».

«Моё сердце разбито. Покойся с миром, легенда», — написал Овечкин.

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Коби и Гретцки

В 2002 году Брайант шёл на свой третий чемпионский титул с «Лэйкерс» и на каждый матч финала с «Нью-Джерси» приезжал в майках великих американских спортсменов – игроков в американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. На третий матч серии Брайант вдохновлялся Уэйном Гретцки, надев его джерси времён «Эдмонтона». Именно с «Ойлерз» Гретцки выиграл пять Кубков Стэнли. В итоге столько титулов НБА выиграл за карьеру и Коби. Ту серию с «Нетс» «Лэйкерс» выиграли со счётом 4-0.

Брайант не успел поиграть в Гретцки в одном городе – «Лэйкерс» задрафтовали его летом 1996-го, через несколько месяцев после того, как Величайшего обменяли в «Сент-Луис». Но восхищаться подвигами одного из лучших хоккеистов всех времён это ему не мешало.

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Коби и «Лос-Анджелес Кингз»

«Кингз» — моя любимая хоккейная команда. Они – чемпионы, они играют со страстью и преданностью», — говорил Коби несколько лет назад. Он застал оба Кубка Стэнли, которые выиграли «короли», неизменно поздравлял хоккейную команду с победой, периодически посещал матчи. На одной из игр Брайанта и его жену Ванессу поймали в объектив Kiss Cam.

ВИДЕО

В 2012 году, когда «Кингз» неожиданно с восьмого места на Западе дошли до финала Кубка Стэнли, в Лос-Анджелесе началась хоккейная лихорадка. Брайант тогда был травмирован и посещал игры плей-офф, а в решающей серии с «Нью-Джерси» пожертвовал своими билетами на игру ради благородной цели – собрать деньги для своего фонда помощи бездомным.

«Страсть и лидерские качества Коби – то, чем наш клуб восхищается долгое время. Мы получали удовольствие от работы с ним и ценили его поддержку. Мы потеряли невероятный талант, молодую и горячую душу. Наши мысли и молитвы с теми, кто скорбит об этой трагедии – Ванессой, Наталией, Бьянкой и Капри Брайант, семьёй «Лэйкерс», — говорится в заявлении клуба.

«Онтарио», фарм-клуб «Лос-Анджелеса», в эти дни принимает Матч звёзд АХЛ. В день гибели Брайанта состоялось мастер-шоу, которое предваряла минута молчания в память о легенде баскетбола.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Трудно поверить, что Коби Брайанта больше нет. Но его будет помнить весь мир.