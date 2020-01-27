Воронкова хейтили после МЧМ. Теперь нападающий молодёжки выигрывает матчи для «Ак Барса»

Молодёжный чемпионат мира в Чехии оставил о Дмитрии Воронкове двоякое впечатление. С одной стороны, нападающий был важной частью команды Валерия Брагина и Игоря Ларионова, набрал 7 (3+4) очков за результативность и не отбывал номер на льду, как и все остальные игроки. С другой стороны, Воронкова подводили проблемы с дисциплиной и постоянные удаления, из-за которых российская молодёжка часто страдала. В одной только финальной игре с канадцами 19-летний нападающий схлопотал два малых штрафа, и оба из них закончились для россиян пропущенными шайбами.

Некоторые пользователи соцсетей моментально обрушились на Воронкова с потоками критики, не стеснялись в выражениях и журналисты. Подвёл ли Дмитрий команду? С одной стороны, его вина в поражении есть, но за результат в любом случае отвечает вся команда, а не отдельно взятый хоккеист. Поэтому катить баллоны на одного лишь Воронкова было неправильно.

Стали возникать вопросы, а как Дмитрия примут в «Ак Барсе»? В том смысле, что дадут ли ему игровое время, поверят ли, позволят расти и прогрессировать в профессиональном плане или же отправят покорять просторы Высшей лиги? Да, к главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову порой возникает много претензий, но в чём ему точно не откажешь, так это в умении и желании работать с молодёжью.

Воронков это доверие, безусловно, чувствует. Ошибок по-прежнему хватает (в большинстве своём они по-прежнему связаны с дисциплиной на льду), однако никакого роста без промахов не бывает. Главное, что тренерский штаб понимает ситуацию и всячески старается помочь Дмитрию развиваться.

Так, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» Воронков вышел в четвёртой тройке нападения казанцев вместе с Фрэттином и Карой. Казалось бы, что основной задачей этой тройки будет нейтрализация ударной мощи ведущих звеньев челябинцев, но Воронков доказал и показал, что способен не только отрабатывать в обороне, но и забивать. Молодой нападающий очень понравился при игре на чужом пятаке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Более того, Дмитрий оформил свой первый дубль в КХЛ, переиграв голкипера «Трактора» Станислава Галимова во втором и третьем периодах. Причём, первая шайба Воронкова пришлась на большинство, что тоже говорит о доверии со стороны тренерского штаба.

«Играли активно, в конце немного подсели, пропустили два гола, а в общем всё хорошо. Ощущения от игры в тройке с Зариповым и Галиевым? Отличные ощущения, уже должен бомбардиром стать — столько моментов они создают. Первый дубль? И тебе приятно, и команде помогаешь. Тренерский штаб мне доверяет, чувствую это доверие», — заявил молодой нападающий после матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Кстати, помимо первого и исторического для Дмитрия дубля, он, вдобавок ко всему, стал главным действующим лицом в казанской раздевалке после матча. Именно Воронкову досталась традиционная тюбетейка «Ак Барса» как лучшему игроку матча. Этой почести форвард удостоился уже во второй раз.

Впереди у габаритного нападающего ещё масса побед и разочарований, но уже сейчас понятно, что потенциал у этого хоккеиста высокий. Его дальнейшая карьера будет складываться исходя из трудолюбия самого хоккеиста и постоянной работы над своими слабыми сторонами.

В таких ситуациях важно найти своего тренера. Квартальнов в этом плане подходит по всем параметрам. Посмотрим, как Воронков будет проявлять себя дальше. Особенно в матчах плей-офф, в которых нужно будет выкладываться на максимум своих возможностей. Играть в них будут не те, кто талантливее и моложе, а те, кто сильнее на данный момент.