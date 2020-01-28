10 игроков, проваливших регулярку КХЛ. От них ждали большего

Регулярный сезон КХЛ совсем скоро подойдёт к концу. Кто-то продолжит дальше бороться в плей-офф. Кто-то отправится в отпуск. А куда деваться, если не смогли реализовать всё мастерство? Разбираемся, кто из игроков больше всех не оправдал надежд.

Антти Ниеми, «Йокерит». Статистика: 14 матчей, 87,6% отбитых бросков, КН 3,54



Легендарный финский вратарь провально начал нынешний сезон, хотя в Хельсинки от него ожидали совсем другого результата. Да, в последние сезоны за океаном Антти был не похож сам на себя, но никто не мог подумать, что Ниеми провалится и в КХЛ. Латыш Калниньш без проблем выиграл конкуренцию у Ниеми, которому, скорее всего, летом придётся искать новый клуб. Даже после невзрачного старта финну давали шанс проявить себя, но он так ничего и не показал.

Травма Коваржа ударила по «Автомобилисту». Как играют другие вратари-иностранцы в КХЛ? Без некоторых голкиперов тоже сложно представить их нынешние команды.

Мика Ниеми, «Йокерит». Статистика: 28 матчей, 2 (2+0), -9



Финский хоккеист выступает в «Йокерите» с 2016 года. За это время он набрал 45 (18+27) очков в регулярных чемпионатах. Не образец, но вполне неплохо для игрока третьего звена. Но в этом сезоне 31-летнего нападающего не узнать. Огромный отрицательный показатель полезности, слабая результативность совсем не к лицу для Мики. Его игра — однозначно разочарование для финского клуба.



Егор Аверин, «Локомотив». Статистика: 42 матчей, 9 (0+9), -1



В последние годы Егор немного сдал, но нынешний сезон для него складывается особенно неудачно. Один из недавних лидеров ярославцев не забил ни одной шайбы в этом сезоне. Для форварда, который претендует на игру в первых двух звеньях, это ужасный показатель. Контракт форварда истекает через сезон, но с такой результативностью Аверина вполне могут обменять.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Мэттью Майоне, «Динамо» Рига. Статистика: 23 матча, 4 (0+4), -7



Канадский защитник с итальянскими корнями был настоящей звездой в Риге в прошлом сезоне. Хоккеист долго тянул с новым клубом и оказался в китайском «Куньлуне». Там он ничего особенно не показал и вскоре покинул команду из Поднебесной. Далее был неудачный просмотр в минском «Динамо», теперь – второе пришествие в рижский клуб. Что же происходит с Майоне: у него спад или прошлогодний успех лишь случайность? Так или иначе в этом сезоне он не оправдал ожиданий.

Артём Лукоянов, «Ак Барс». Статистика: 24 матч, 5 (0+5), -1



Артёма нельзя назвать игроком первого звена, но этот форвард явно способен на большее. Ни одного гола за 21 матч – тревожный звоночек. После прошлогоднего успешного сезона Лукоянов пока не оправдывает возложенных на него надежд. Нужны ли такие игроки Квартальнову? Контракт Лукоянова истекает весной 2021 года.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Уфа выйдет на «Авангард», «Сибирь» начнёт плей-офф дома. Месяц до конца регулярки КХЛ «Спартак» сыграет с «Йокеритом», а у ЦСКА вновь будет лёгкий старт.

Колтон Гиллис, «Динамо» Рига. Статистика: 42 матч, 1 (0+1), -14



Что Колтон ещё делает в Риге, не совсем понятно. Да, в столице Латвии от него не требуют быть ведущим игроком, но даже для игрока сдерживающего плана один результативный балл и показатель полезности «-14» – ужасные цифры. Может, мы чего и не знаем, но на данный момент мы не видим никакого смысла его нахождения в «Динамо».



Йонас Кемппайнен, СКА. Статистика: 46 матча, 9 (4+5), +5



Финн был важным составляющим в атаке уфимского «Салавата». Как только Кемппайнен перешёл в СКА, связка Умарк – Хартикайнен перестала работать так эффективно, как раньше. Но и сам Йонас ничего не смог показать в СКА, став серым винтиком в «армейской» машине. В Питере от финна, конечно же, ждали большего. В Северной столице Йонас стал обычным серым пятном.

СКА уже не такой «плохой», как раньше. В Питере забыли про звёзд и наигрывают молодёжь Но это может выйти боком «армейцам» в плей-офф.

Сергей Андронов, ЦСКА. Статистика: 20 матчей, 2 (1+1), +1



Капитан ЦСКА в последние годы не блистал личной статистикой: после возвращения в московский клуб в 2014 году Сергей набирал за регулярный сезон в среднем 11 очков. Но в нынешней регулярке Андронова не узнать: за 20 матчей россиянин забросил лишь одну шайбу и отдал одну голевую передачу, капитан не приносит большой пользы своей команде. Показатель полезности у Сергея неприлично мал для игрока «армейского» клуба – всего «+1». Форварда замучили травмы, которые могли быть следствие его энергозатратного стиля игры в последние годы. А ведь перед этим сезоном Андронов думал уехать в НХЛ.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Локтионов, «Металлург». Статистика: 50, 10 (3+7), -7

После возвращения в Россию из НХЛ Локтионов стал лидером атак ярославского «Локомотива». Прошлый сезон стал для форварда пока лучшим в его карьере – 41 (16+25) очко в 49 матчах. В Магнитогорске от Андрея ждали как минимум повторения прошлогодней результативности. Россиянин должен был стать новым лидером атаки в «Магнитке», но что-то пошло не так. Локтионов так и не смог выйти на прошлогодний уровень, что не могло не сказаться на положении команды в турнирной таблице.



Александр Бурмистров, «Салават Юлаев». Статистика: 49, 13 (3+10), -4



Когда-то Александр считался одним из самых талантливых форвардов планеты. На драфте НХЛ в 2010 году его выбрали под общим 8-м номером, выше, чем Тарасенко и Кузнецова. За океаном карьера у Бурмистрова не пошла, в 2013 году форвард вернулся в Россию, где выступал за «Ак Барс». В 2015-м была неудачная попытка перезапустить карьеру в НХЛ, после чего в конце 2017 года Бурмистров вернулся в КХЛ. 14 очков в прошлогодней регулярке, 13 в нынешней – очень слабые цифры для игрока, которого выбирали в первом раунде драфта НХЛ.