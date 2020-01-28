«Авангард» рвётся в лидеры Востока. Как изменились турнирные расклады в КХЛ

Рассказываем, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2019/2020

Минское «Динамо» — третий год без плей-офф

Минское «Динамо» стало первой командой сезона, потерявшей даже формальные шансы на плей-офф – команда набрала 34 очка в 52 матчах и уже никак не догонит «Торпедо», которое занимает восьмое место с 56 очками в 53 матчах. Уже третий год подряд белорусская команда пролетает мимо восьмёрки. Длительные серии поражений, редкие победы над не самыми сильными соперниками, такое ощущение, что «зубры» уже смирились со своим положением на дне КХЛ, и не собираются что-то менять.



В матче со СКА минчане подтвердили статус самой пропускающей команды лиги – они начали пропускать с первой минуты. После МЧМ-2020 здорово действует молодёжное звено СКА – в последних матчах Марченко, Морозов и Подколзин не уходят со льда без набранных очков. Сегодня они организовали три гола.

19-летний форвард СКА Морозов забил четыре гола в трёх последних матчах

Московское «Динамо» — шестая команда, обеспечившая себе место в плей-офф

Команда Владимира Крикунова ведёт борьбу со «Спартаком» за четвёртое место в Западной конференции. Команды идут нос в нос как по набранным, так и по потерянным очкам, попеременно опережая друг друга. В оставшейся части регулярки бело-голубые проведут две очные встречи с красно-белыми, которые могут стать решающими. Но в матче с «Торпедо» «Динамо» решало более глобальную задачу – хотя бы одно набранное очко гарантировало ему место в кубковой весне.



Эту задачу бело-голубые решили уже в первом периоде, в котором забросили три шайбы. Вновь проявило себя ударное звено — Дмитрий Яшкин догнал Кирилла Капризова в гонке снайперов КХЛ, а лучший бомбардир лиги Вадим Шипачёв ему ассистировал.

«Салават» не хочет на восьмое место, но ничего не делает, чтобы подняться

В Восточной конференции плотность невероятная, особенно в середине таблицы. Между пятым и 10-м местом – всего девять очков разницы. Любая осечка в концовке чемпионата может отбросить тебя далеко назад или, по крайней мере, затруднить продвижение вперёд. «Салават» крайне нестабильно выступает весь сезон, и в концовке регулярки тоже не блещет, чередуя победы с поражениями.



Сегодня уфимцы умудрились проиграть одной из худших команд лиги «Амуру», что привело к тому, что генеральному директору клуба Александру Куроносову пришлось послать сигнал тренерскому штабу через прессу: «Высшее руководство клуба поддерживает тренерский штаб, несмотря на тяжёлую ситуацию. Восьмое место неприемлемо для «Салавата Юлаева». Мы сохраняем доверие к тренерам и думаем, что они найдут выход из этой ситуации», — сказал Куроносов.



«Салават» пока держится на шестом месте, но только за счёт того, что и «Куньлунь», и «Металлург», идущие за ним, тоже проигрывают.

Цулыгин: об игре «Салавата» сказать нечего. Ощущение, что ещё не долетели

«Авангард» догнал «Ак Барс» по очкам

Важный матч для обеих команд прошёл в Балашихе. «Нефтехимик» отстаёт от зоны плей-офф на пять очков и ещё имеет шансы побороться за плей-офф. «Авангард» же пытается подвинуть «Ак Барс» с первой строчки на Востоке. В последние недели омичи буквально не оставляют камня на камне от соперников — сегодня они продлили победную серию до восьми матчей, догнали казанцев по количеству очков, но уступают по дополнительным показателям. Та же участь постигла и «Нефтехимик», хотя команда Вячеслава Буцаева боролась до последнего и проиграла 2:3.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»

«Сибирь» прервала серию поражений и оторвалась от «Салавата»

Новосибирская команда после шестиматчевой серии побед угодила в спад, и очень не вовремя для себя. После поражений от «Нефтехимика» и ЦСКА «Сибирь» долго мучилась с рижским «Динамо», но всё-таки вымучила гол в середине третьего периода и победила 1:0. А значит – ещё на два очка оторвалась от ближайших преследователей, «Салавата» и «Куньлуня».