Настоящий вожак и батыр «Салавата» – Хартикайнен. Потеря Умарка уже не станет катастрофой

Так уж повелось в КХЛ, что легионеры, непрерывно играющие за один клуб больше пяти сезонов, – явление чрезвычайное редкое. Пересчитать таких хоккеистов можно по пальцам одной руки – ярославец Стаффан Кронвалль, канадец Джастин Азеведо из «Ак Барса» и другая зелёная звезда Теэму Хартикайнен.

Для подавляющего большинства иностранцев средний цикл выступления за один клуб составляет 2-3 года. Чтобы легионер задержался в одной команде больше чем на пять лет, должно сойтись воедино огромное количество факторов. Самые главные из них – это возможность клуба постоянно удовлетворять растущие финансовые потребности легионера и способность хоккеиста стабильно не опускаться ниже установленной планки. Не сбрасывайте со счетов и турнирные амбиции, комфорт места жительства для семьи, отдалённость от дома и прочие радости жизни. Именно поэтому такие иностранцы для КХЛ, по сути, штучный товар.



Сейчас рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных сезонов за один клуб является Стаффан Кронвалль, для которого текущая регулярка стала восьмой в составе «Локомотива», и, скорее всего, на этой цифре швед и закончит выступления за ярославцев. Раньше всех перебить эту отметку должен башкирский финн Теэму Хартикайнен, за семь лет уже сроднившийся с Уфой и подписавший с «Салаватом Юлаевым» новый двухлетний контракт. Чем же так ценен для уфимцев финский нападающий?

Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Когда далёким летом 2013-го тогдашний генменеджер уфимцев Олег Гросс подписывал молодого финна, в «Салавате» ещё выступал Антон Бабчук, зажигал Кирилл Кольцов, а Андрей Василевский окончательно заставил родной клуб отказаться от услуг другого финна Ииро Тарки. Можете представить, как давно это было?



До переезда в КХЛ Хартикайнен три года пробивался в основу многострадального «Эдмонтона» первой половины 2010-х, но закрепиться в клубе, который обложил себя первыми номера драфта, так и не сумел. Места в первых звеньях для рабочего разностороннего нападающего в «Ойлерз» не нашлось, в Альберте на первых ролях уже были такие проспекты, как Джордан Эберле, Тэйлор Холл, Райан Ньюджент-Хопкинс. Зато, как это часто бывает, Хартикайнен был чрезвычайно хорош в АХЛ, и он решил, что лучше уехать играть в России, чем продолжать стучаться в закрытую дверь. Тем более что поступило предложение от команды, по умолчанию являющейся претендентом на Кубок Гагарина. Знал ли тогда кто-нибудь в Уфе, что к ним приехал один из лучших легионеров в истории лиги и будущая легенда клуба? Едва ли.

Фото: Dale MacMillan/Getty Images

Тогда могло показаться, что «Салават Юлаев» взял не самого подходящего хоккеиста под быстрый хоккей Владимира Юрзинова-младшего: вес под центнер, неидеальное катание – эдакая противоположность другому тогдашнему лидеру Уфы Антти Пильстрёму. Однако чем больше мы наблюдали за Хартикайненом, тем больше убеждались, что он практически идеальный легионер для КХЛ. За шесть предыдущих сезонов в Уфе Теэму только однажды выбил за «регулярку» меньше 35 очков, и то это был первый его дебютный сезон в КХЛ. Вдобавок вспомните, что финн довольно частый гость в лазарете. Удерживать планку в 35-40 очков за сезон в течение семи лет – потрясающая стабильность.



Мы часто восхищаемся другой звездой юлаевцев шведским волшебником Линусом Умарком, но забываем, насколько хорош Хартикайнен, находящийся в его тени. В отличие от шведа, финн не настолько креативный и тонкий игрок, заставляющий регулярно хвататься за голову от различных финтов, но зато у Хартикайнена есть то, чего нет у Линуса, – невероятное трудолюбие. Умарку частенько прилетает по шапке за то, что он позволяет себе играть спустя рукава в отдельных матчах, а вот упрекнуть Теэму в пассивности тяжеловато. Хартикайнен не только много забивает и отдаёт, но и выполняет огромный объём черновой работы. Cам рояль таскает – сам на нём и играет. К слову, насколько Хартикайнена обожают собственные болельщики, настолько же и ненавидят соперники – он как никто умеет залезть под кожу и спровоцировать на удаление. Спросите его извечного оппонента по «зелёному дерби» Артёма Лукоянова, он подтвердит. Таких разносторонних хоккеистов в КХЛ – единицы.

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Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Несмотря на то что свою очковую норму на сезон Харти выбивает стабильно, он, как и все, подвержен чёрным сериям. В прошлом году, финн не мог забить в восьми матчах со старта регулярки и в кулуарах начали поговаривать о том, что он достиг своего потолка, а в конце сезона покинет «Салават Юлаев». Угодил в яму Теэму и перед началом плей-офф, проведя 11 игр без заброшенных шайб. Но тогда ветеран заставил забыть о своей хандре, выдав феноменальный плей-офф. После такого выступления в Кубке Гагарина вопросов о необходимости Хартикайнена «Салавату» больше не возникало, и стороны подписали соглашение на текущий сезон.



Ближе всего к переезду из столицы Башкортостана Хартикайнен был летом 2017-го, когда на горизонте замаячила возможность снова попробовать свои силы в НХЛ, но тогда в Уфу приехал Эркка Вестерлунд и заставил соотечественника распаковывать чемоданы. Незадолго до того, как подписать новый двухлетний контракт, финн обронил, что готов остаться в клубе, только если почувствует, что «Салават Юлаев» будет биться за кубок. Постоянно переживать перестройку он устал. Из всех лидеров Уфы нет новых контрактов только у Умарка и Кадейкина, в остальном же состав уфимцев позволяет замахнуться на Кубок Гагарина. Так что его решение остаться в «Салавате» кажется рациональным, тем более что по ту сторону океана его уже не ждут.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

За семь лет в Уфе Хартикайнен не только стал рекордсменом клуба по количеству матчей и лучшим снайпером уфимцев КХЛ, но и живой легендой. Представить нынешний «Салават Юлаев» без Хартикайнена невозможно, он уже стал символом команды. За это время башкирский финн так и не выучил русский язык, но и без того стал родным для болельщиков зелёного клуба. В конце концов, много вы помните иностранцев, которые удостаивались ордена за заслуги перед республикой? В Башкирии у Хартикайнена есть всё, кроме двух вещей – свитера под сводами «Уфа-арены» и Кубка Гагарина. Но если первое у легендарного финна точно будет, то за второе ещё придётся побиться. Как минимум три попытки на это у него есть.

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То, что один из лучших легионеров в истории КХЛ остаётся в «Салавате Юлаеве», огромный плюс для всех: для клуба, для игрока и для лиги. Чем больше в КХЛ таких иностранцев, тем лучше. Теперь уфимцам предстоит попытаться развернуть на 180 градусов Линуса Умарка. Впрочем, на фоне потенциальной потери Теэму его уход не смотрится таким катастрофическим. Всё-таки настоящий вожак и батыр уфимцев – именно Хартикайнен.