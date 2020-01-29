Брагина подтянули в элиту, и это логично. Весь русский хоккей становится молодёжным

Не прошло и месяца после окончания МЧМ-2020, как наступила относительная ясность о будущем главного тренера молодёжки Валерия Брагина. Наставник, без которого вы уже не можете представить сборную России U20, продлил контракт до февраля 2022 года в качестве тренера системы ФХР, а также вошёл в тренерский штаб главной национальной команды. Это не было каким-то революционным изменением, тем более что с приходом Брагина в сборную России никто из других наставников формально не потерял работу. Чемпион мира Андрей Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» и вовсе призвал не искать в назначении Брагина никакой дополнительной подоплёки, добавив, что это давнишняя практика.

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Но уже на следующий день Валерий Николаевич вошёл и в тренерский штаб СКА, что в принципе было логично. Работать в сборной России и при этом не входить в систему СКА сейчас может себе позволить только Алексей Жамнов, но вряд ли это стоит признать серьёзным исключением из правила, учитывая тесную связь «Спартака» и питерских «армейцев». Брагин – в СКА, причём на должности старшего тренера, что автоматически сделало Валерия Николаевича ближайшим помощником Алексея Кудашова. И здесь уже не всё так просто, и без подоплёки не обойтись.

СКА стал базовым клубом для молодёжки. Как обойтись без Брагина?

Питерский клуб в последнее время трансформируется под новые реалии. Ушёл в прошлое тот период, когда в СКА играли лучшие российские хоккеисты, которых «армейцы» заманивали из-за океана длинным рублём, либо нагло перекупали у других команд КХЛ. СКА выезжал на всём готовеньком, прикрывался интересами сборной России и доминировал в лиге, конкурируя только с ЦСКА, где вели похожую трансферную политику. Сейчас московские «армейцы» остаются на прежнем уровне развития и отчаянно надеются выиграть второй кубок Гагарина, пока введение жёсткого потолка зарплат и отъезд лидеров в НХЛ не обрушили имперские амбиции красно-синих. СКА в это время переходит на новый путь, вероятно, жертвуя нынешним сезоном.

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Но дело, конечно, не в том, что петербуржцы вдруг стали благородными. Грабёж «Витязя» посреди чемпионата не позволяет говорить о том, что СКА растерял свою искусственную уникальность в КХЛ. Да и куда ей деться, если в руководстве «армейцев» сидят всё те же люди, что и раньше? Но СКА невозможно отказать в гибкости, дальновидности и оперативному считыванию тенденций нашего хоккея.



При желании СКА ведь мог бы оставаться традиционным базовым клубом для сборной России. Но какой теперь в этом толк для петербуржцев? Больших русских звёзд в КХЛ практически не осталось, из НХЛ возвращать на ведущие роли особо некого. Лига стремится к уравниловке и повсеместно сереет кадрами – в таких условиях у СКА не получилось бы сиять так, как прежде. В этой ситуации питерские «армейцы» не стали топтаться на месте, а ушли в новую сферу влияния, грамотно просчитав, что в ближайшем будущем им будет выгодно не собирать урожай с чужих огородов, а строить свои теплицы. За короткий срок в Санкт-Петербурге появился «Хоккейный город», выстроилась работающая вертикаль с участием клубов МХЛ и ВХЛ, и Северная столица оказалась едва ли не главным центром воспитания молодёжи в России. Да, у СКА есть возможности, которых нет в регионах, да, в Санкт-Петербург стекаются лучшие молодые кадры со всей страны, и в этом плане это всё тот же богатый и наглый «армейский» клуб, просто решивший заняться не только вершками, но и корешками. У многих такой подход по-прежнему вызывает раздражение, однако мы уже писали, что он гораздо альтруистичнее и вполне имеет право на жизнь.

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Если хотите, СКА теперь стал базовым клубом молодёжной сборной России. Это и есть новый курс петербуржской команды, который, возможно, ослабит её в битвах ближайших сезонов КХЛ, но не позволит проиграть глобальную войну. И ложиться на этот курс без главного человека в российском молодёжном хоккее СКА было бы странно, поэтому Валерий Брагин теперь стоит на тренерском мостике «армейцев». Человек, завоевавший доверие не одного поколения молодых ребят, ставший для многих вторым отцом, просто не мог остаться в стороне от системы, в которой крепко взялись за подготовку кадров.

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Разумеется, говоря о системе СКА, мы имеем в виду ещё и сборную России. Это гидра с двумя головами, и отделять петербуржский клуб от национальной команды сейчас невозможно. Если в СКА возникли проблемы с готовыми русскими звёздами, то они возникнут и в сборной России. Конечно, на чемпионаты мира мы пока по-прежнему будем набирать состав на основе наших лучших игроков НХЛ. Но на Олимпиаду-2022 хоккеисты из-за океана, скорее всего, снова не приедут, а в КХЛ сейчас нет условных Ковальчука и Гусева, про 41-летнего Дацюка говорить не серьёзно, а Капризов, Григоренко и Сорокин через два года, вероятно, будут в НХЛ. Очень возможно, что подтверждать титул олимпийских чемпионов России придётся очень молодой сборной, основу которой составят хоккеисты, работавшие под началом Брагина в молодёжке.



Да и вообще, весь наш хоккей сейчас озаботился усиленной подготовкой кадров. Создаются академии, пишутся программы, проходят сборы, уделяется повышенное внимание детско-юношскому хоккею. Работа с молодёжью выходит на новый уровень, и уже есть первые положительные результаты. Сейчас мы хотим, чтобы таланты в России появлялись не вопреки системе, как во времена молодых Овечкина и Малкина, а благодаря ей. В том числе для этого лучшие кадры и аккумулируются в нескольких сильных точках, как бы это многих не раздражало.

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Главная национальная сборная тоже идёт по пути омоложения. Понятно, что если Овечкин, Малкин, Кучеров и другие наши звёзды НХЛ будут свободны в мае, то они приедут на чемпионат мира, но хотя бы Евротур уже начинает использоваться нашей национальной командой по назначению. «Дорогу молодым!» – вот современный девиз сборной России, и с этой точки зрения назначение Брагина видится логичным и правильным шагом. Более того, совсем скоро практически не останется ребят-кандидатов в национальную команду, которые бы не поработали в своё время с Валерием Николаевичем в молодёжке. И, если смотреть в перспективу, то Брагин должен стать ведущим специалистом в нашем хоккее.

Фото: ska.ru

Это ещё одна легко читаемая подоплёка в новых назначениях Валерия Николаевича. Да, сейчас никто не скажет об этом прямо и наверняка, но ведь Брагин, по сути, и есть главный кандидат на должность главного тренера сборной России (и, конечно, СКА) после Алексея Кудашова. И дело не в том, что Брагин перерос молодёжку. Просто очень скоро главная команда страны и будет этой молодёжкой, только возмужавшей и собранной из разных поколений. Кому же, как не Брагину, тогда возглавлять эту команду, где у него отличные отношения с каждым хоккеистом? О том, что именно Брагин негласно назначен преемником Кудашова, говорит и название должности Валерия Николаевича. Он – старший тренер в СКА и сборной России. В национальной команде так же звучит амплуа Алексея Жамнова, но тот явно не метит в главные тренеры даже в «Спартаке». В петербуржском клубе Брагин единственный «старший», хотя в СКА есть Анвар Гатиятулин, работающий в клубе уже второй сезон. Но всё идёт к тому, что эксперимент с приглашением триумвирата Воробьёв – Кудашов – Гатиятулин вскоре будет окончательно признан неудачным, а на перспективу приглашён именно Брагин.

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Брагин пошел на повышение именно сейчас ещё и потому, что сборной России и СКА нужно просчитывать ситуацию на два шага вперёд и понимать, кто будет наследником на тренерском мостике. В КХЛ большие русские специалисты пока закончились, за исключением Игоря Никитина и Дмитрия Квартальнова. Но первый работает у конкурентов, а второй слишком своенравен и независим, чтобы быть тренером сборной России. А Брагин – идеальная кандидатура. Валерий Николаевич в меру покладистый в общении с начальством, не обременён клубной занятостью, да ещё и полностью гармонирует с современными тенденциями нашего хоккея.

Конечно, сейчас нет смысла рассуждать, когда произойдёт эта замена. Если Алексей Кудашов выиграет Кубок Гагарина со СКА или золото чемпионата мира (насколько вы в это верите?), то никаких глобальных решений не последует. Однако нельзя не признать, что наш хоккей встаёт на рельсы омоложения, и будет странно, если рано или поздно СКА и сборной России не дадут порулить Брагину. И, кстати, не стоит думать, что в клубной работе у Валерия Николаевича ничего не выйдет, как и семь лет назад в ЦСКА. Тогда Брагин резко сменил молодёжку на топ-клуб, в который только пришли большие деньги и стали появляться звёзды. Со многими взрослыми хоккеистами у него не сложились отношения, и он проработал чуть более трёх месяцев. Сейчас же ситуация будет кардинально другая, да и в СКА Брагину предстоит работать в основном не со звёздами, а с той же молодёжью. Ну и поддержка руководства, разумеется, будет совсем другого уровня.



И ещё один момент. В информации о продлении ФХР контракта с Брагиным указано лишь то, что Валерий Николаевич остаётся тренером в системе. Ни слова о пролонгации его полномочий главного тренера молодёжки. И это тоже весьма показательно. Видимо, в ФХР ещё и сами не знают, как всё получится, и очевидно, что многое решит майский чемпионат мира в Швейцарии. Возможно, что уже после него решат проводить изменения на тренерском мостике национальной команды. Тем более, что нет никакого смысла уже сейчас вновь вручать молодёжку Брагину, ведь сборная U20 пока на паузе.



Кроме того, у ФХР теперь есть план Б на случай возможного повышения Брагина. Молодёжную сборную с лёгким сердцем можно будет оставить на Игоря Ларионова, авторитетного, уважаемого и страстно желающего работать человека, которому на следующем МЧМ уже может быть тесно за чьей-то спиной.