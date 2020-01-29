Сейвы Гашека, которые сделали его великим. Лучшие спасения легендарного голкипера

Сегодня, 29 января, исполнилось 55 лет легендарному чешскому голкиперу Доминику Гашеку. Человеку, остановившему Россию в финале Олимпиады в Нагано в 1998-м.

Кто-то мог забыть, что в России выступал не только великий чех Яромир Ягр, радовавший своей игрой омских болельщиков, но и Гашек, или Доминатор, как прозвали чешского стража ворот. Доминик на закате своей профессиональной карьеры играл за «Спартак». В честь 55-летия Гашека вспоминаем его эффектные и эффективные сейвы. Кстати, Гашек всегда играл в необычном, «падучем» стиле. Сейчас так уже никто не играет.



Выступая за «Чикаго» с 1990 по 1992 год, Гашек вытворял что-то немыслимое. Порой пробить Доминатора не мог даже соотечественник Яромир Ягр, выступавший в то время за «Питтсбург». В отличие от других вратарей, Доминик часто предпочитал отражать броски лёжа, а не стоя. А ещё Гашек любил отбросить клюшку в сторону и останавливался шайбу либо ловушкой, либо освободившейся перчаткой.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube.

Гашек был до такой степени гибок и техничен, что перехитрить чеха не получалось и у легендарного российского форварда «Ванкувера» Павла Буре. Казалось, что шайбе уже некуда деваться, но у Доминика было другое мнение на этот счёт.

Видео можно посмотреть на официальном канале НХЛ в YouTube



Вообще же подборки сейвов Гашека в составе «Чикаго», «Баффало» или «Детройта» можно пересматривать неоднократно. В ту эпоху в НХЛ было много классных вратарей, но таких, как чех, можно пересчитать по пальцам одной руки. Доминик действительно играл феноменально.

ВИДЕО

Доходило до того, что Гашек совершал по 70 сейвов за матч! Соперники никак не могли понять, как справиться с Домиником и возможно ли его вообще пробить.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Только посмотрите на это! Может ли совершить такой сейв рядовой вратарь? Конечно нет. Такое умел вытворять только Доминатор. Нет, это не компьютерная игра. В воротах реальный человек.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Порой Гашек совершал спасения даже… шлемом! Вот яркий пример такого фокуса в матче КХЛ «Спартак» — «Динамо» (Москва). Да, чех действительно умел и любил играть головой. Гашек уникален в своей игре, поэтому его, как и других великих голкиперов, болельщики будут вспоминать всегда.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Спартака» в YouTube.