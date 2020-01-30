Овечкин уже выше Айзермана! Вратарь «Нэшвилла» испугался и сам дал забить ему в пустые

Домашний матч против «Предаторз» стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина первым после почти двухнедельного перерыва. За это время россиянин успел восстановиться и соскучиться по хоккею, а заодно зарядиться новыми эмоциями.



Правда, не все из них были радостными. Гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта потрясла весь спортивный мир, а Александр, друживший с Коби и бывший его большим поклонником, отнёсся к этому событию с особенной горечью. На предматчевую разминку Овечкин вышел в свитере с 24-м номером в честь Брайанта — позже этот свитер с автографом Александра должен быть продан на аукционе, а деньги отправлены в специальный фонд поддержки семьи Коби.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Во время церемонии перед игрой на лёд были спроецированы цифры «8» и «24», а зрители почтили память погибшего молчанием.

Играя в такой эмоциональной обстановке, Овечкин не мог оставаться в тени, и матч против «Нэшвилла» помог ему преодолеть очередную ступеньку в хит-параде самых забивающих хоккеистов всех времён.

Нет Овечкина — нет проблем! Он ел чипсы и смотрел хоккей, а «Монреаль» забивал себе сам Дисквалифицированный Овечкин смотрел на игру с трибуны, а Кузнецов раздавал голевые передачи, даже сидя на пятой точке.

«Вашингтон» смог открыть счёт в середине первого периода, когда Рихард Паник хорошим кистевым броском в дальний угол пробил голкипера Юусе Сароса, но концовку стартового отрезка хозяева провалили. За шесть минут в воротах «Кэпиталз» побывало три шайбы подряд, что дало «Нэшвиллу» приличный заряд уверенности в своих силах, однако затем с парнями из Теннесси тоже случился непонятный ступор.



Первым оконфузился Сарос, который в простейшей ситуации, играя шайбу за своими воротами, не смог отдать пас партнёру. Вернее, передача получилась, но прямо на клюшку накатившему Овечкину, который без промедления поразил пустую сетку, забив свой 35-й гол в сезоне.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.





Майк Гартнер — 14,

Уэйн Гретцки, Марсель Дионн — 13,

Александр Овечкин — 12. Количество сезонов с 35 голами в истории НХЛ:Майк Гартнер — 14,Уэйн Гретцки, Марсель Дионн — 13,— 12.

Эта шайба стала для Александра новой вехой. В списке лучших снайперов всех времён он вышел на единоличное девятое место (693), обогнав Стива Айзермана (692), который по такому случаю даже записал поздравительное видео для Овечкина.

«Привет, Алекс, это Стив Айзерман из «Детройта». Прими мои поздравления с единоличной девятой позицией в списке лучших снайперов. Хочу пожелать тебе максимальной удачи и успеха, смотреть за твоей игрой — настоящее удовольствие. И ещё одна вещь. Когда ты побьёшь рекорд Уэйна Гретцки по голам, то после победы в Кубке Стэнли я хотел бы быть приглашённым на твою вечеринку», — заявил Айзерман.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

В середине второго периода мандраж Сароса неожиданно передался опытнейшему Нику Бонино, который в простейшей ситуации отправил шайбу в собственные ворота. Гол записали на Паника, который формально оформил за счёт этого дубль, но вся заслуга в нём целиком и полностью принадлежит Бонино.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Когда ещё спустя пять минут Том Уилсон удачно сыграл на добивании и реализовал численный перевес, то казалось, что обескураженные «хищники» уже не смогут подняться с колен. Растраченное преимущество и глупые ошибки оказали своё деморализующее действие, однако у «Нэшвилла» оставался на спасение третий период, который был потрачен не напрасно.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Сначала Брэйден Холтби ответил вратарской любезностью на ошибку Сароса и выдал голевой пас на Райана Джохансена, который забил в меньшинстве. А чуть позже цели достиг дальний выстрел Янника Вебера, который зафиксировал выездную победу «Нэшвилла».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Вратарь, играющий шайбу, когда мы разыгрываем большинство — это не то, что мы хотим видеть при численном преимуществе. Увы, это была невынужденная ошибка», — признал после матча главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.