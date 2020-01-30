«Уважаю его за то, что не стал увиливать». Кассиан поквитался с Ткачуком в честной драке

Самое жаркое противостояние в НХЛ прямо сейчас – «битва за Альберту». В каждом матче – настоящий пожар. Не успели утихнуть страсти после того, как Мэттью Ткачук жёстко врезался в Зака Кассиана, а потом отказался с ним драться, как нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль отказывался выходить с форвардом «Калгари» на лёд на Матче звёзд (потом всё-таки вышел), как новая встреча подарила болельщикам не менее эпичную битву. Дрались даже звёзды команд, которые и драться-то не умеют.

«Лига защищает игроков-крыс!» Мэттью Ткачук становится самым ненавидимым игроком НХЛ Поведение форварда «Калгари» достало многих, не только Зака Кассиана.

«Опасность кроется в том, что ты настолько погрузишься в эту шумиху, что не сможешь играть. Сейчас самое важное для обеих команд – битва за плей-офф. В нашем дивизионе все команды идут очень плотно, и самое главное – результат матча», — говорил перед игрой главный тренер «огоньков» Джефф Уорд.

Но болельщики жаждали крови. Они её получили. «Флэймз» быстро открыли счёт, уже на первой минуте наброс от борта Элиаса Линдхольма срикошетил от защитника «Эдмонтона» в ворота. А дальше случилось то, чего никто не ожидал. Шон Монахан и Райан Ньюджент-Хопкинс, известные своими бомбардирскими, а вовсе не бойцовскими качествами, схлестнулись в драке перед скамейкой «Ойлерз» и нанесли друг другу по паре неплохих тумаков.

«Уважаю его за то, что он не стал увиливать»

Трибуны взревели, а через 24 секунды случилось то, чего все ждали, – драка Зака Кассиана и Мэтью Ткачука. На сей раз нападающий «Калгари» не стал самоустраняться и не позволил себя избивать и бросать, как мешок с картошкой, а сам искал момента подраться.

Они встали рядом на вбрасывании, перебросились парой фраз и приступили к делу. Кассиану было на что злиться, ведь после предыдущего матча именно его лига наказала двухматчевой дисквалификацией, а жёсткую игру Ткачука посчитала соответствующей правилам. Выяснить отношения в честном бою было для нападающего «Эдмонтона» делом чести.

«Он хотел подраться в первой же смене, но я заставил его подождать. Хотел, чтобы это случилось тогда, когда я захочу. Это была игра в игре. Теперь дело сделано. Я хотел, чтобы это случилось ещё раньше, и всё было закончено уже тогда. Уважаю его за то, что он не стал увиливать», — сказал Кассиан.

«Мне не понравилось, как меня отметелили дома. Многие не хотели, чтобы я это делал, но я сам этого хотел. Я постоял за себя, тут дело не в том, что я кому-то что-то был должен. Я сделал это для себя. Я и до этого хотел с ним подраться, но Кассиан отказался, сказал, что ещё не время. После драки Монахана с Ньюджент-Хопкинсом он тоже захотел подраться, я сказал: «Конечно, давай», — отметил Ткачук.

Видео можно посмотреть на сайте «Яндекса».

Примечательно, что страсти вокруг битвы за Альберту разбушевались так сильно, что глава департамента НХЛ по безопасности игроков Джордж Паррос прибыл в Эдмонтон, чтобы лично присутствовать на матче и держать руку на пульсе.

Кассиан победил Ткачука в драке на глазах главы департамента по безопасности игроков НХЛ

Это не конец?

Сам матч тоже не разочаровал – помимо зубодробительных хитов и драк, команды бились за очки до последней секунды. «Калгари» мог выигрывать в основное время, но в третьем периоде не удержал защитника Мэтта Беннинга, который сравнял счёт после сольного прохода.

Защитник «Эдмонтона» Беннинг забил гол после сольного прохода через всю площадку

«В таких матчах надо контролировать эмоции и придерживаться плана на игру. Это принципиальное противостояние и, естественно, тут и хиты мощнее, и стычек больше. Надо быть к этому готовым и делать то, что должен», — сказал нападающий «Калгари» Милан Лучич.

«Калгари» взял верх только по буллитам, и по реакции вратаря Давида Риттиха было видно, насколько для «огоньков» была важна эта победа. Остановив Леона Драйзайтля на решающем буллите, он подбросил свою клюшку вверх.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Эта серия битвы завершена, но не спешите далеко уходить, противостояние набирает новую силу. Кассиан выяснил отношения с Ткачуком, но есть подозрения, что это не конец истории. Когда он после драки уходил со льда в раздевалку, форвард «Калгари» Зак Риналдо указал ему на себя, словно говоря: «Я следующий».