Овечкин вышел на разминку под 24-м номером в память о Брайанте. Америка была в восторге

26 января произошло крушение вертолёта, в котором находился легендарный баскетболист Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё несколько человек. В результате трагедии погибло 9 человек. Коби пользовался личным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Не секрет, что Коби Брайант пользовался большой популярностью не только среди болельщиков, но и в спортивных кругах. Американский баскетболист дружил со многими футболистами, но не забывал и про хоккеистов. Одним из тех, с кем общался Брайант, был российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
У Овечкина есть даже несколько совместных фото с Коби, а сразу после трагедии форвард выразил соболезнования и был поражён случившимся. Александр не мог в это поверить.
«Это сложно, потому что я его знал. Он всегда относился ко мне хорошо, когда видел меня. Ты знаешь, это так тяжело. Он был легендой в баскетбольном мире, да и во всём мире. Всё ещё не могу в это поверить. Он всегда жал мне руку, он знал, кто я. Помню, когда я сидел на трибуне и ел хот-доги, он показывал на меня пальцем, а я отвечал: «святой». Тяжело», — заявил Овечкин.
Кроме этого, жена Александра Овечкина – Анастасия Шубская – показала подарки, полученные её мужем от Коби Брайанта. В «инста-сториз» Анастасия опубликовала фото подписанного джерси и кроссовок. «Алексу, одному из величайших», — написано на майке.
И вот в рамках регулярного чемпионата НХЛ перед домашней игрой «Вашингтона» с «Нэшвиллом» капитан «столичных» Александр Овечкин вышел на разминку в свитере с номером 24 – в память о погибшем Коби. Кстати, первый номер в карьере Брайанта – восьмой. Тот самый, под которым Овечкин выступает всю свою карьеру. Однако затем Коби начал играть под номером 24. Именно с этой цифрой на спине он одержал главные победы в своей спортивной жизни и стал великим.
«Это была наша идея, потому что он был легендой. Он был великим человеком и одним из величайших спортсменов всех времён. Всё дело в уважении. Мы хотели почтить память Коби и его дочери», — объяснил Овечкин свой поступок журналистам.
Было заметно, что партнёры Овечкина по «Кэпиталз» всячески поддержали идею Александра. Ови выходил на разминку, будучи максимально сконцентрированным и заряженным на игру, передавая свои эмоции другим хоккеистам «Вашингтона». Российский форвард – неприкасаемый авторитет. Америка с восторгом отнеслась к идее Александра.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Вашингтона».
К слову, баскетбол – далеко не чужой для Овечкина вид спорта. В детстве Александр много играл в баскетбол, а его мама – Татьяна Овечкина – профессионально занималась этим видом спорта ещё в советские времена и завоевала две золотые олимпийские медали в 1976 и 1980 годах. Об этом упомянули и в пресс-службе «Кэпиталз».
Также в «Вашингтоне» сообщили, что игровой свитер с номером 24 будет подписан самим Овечкиным, после чего будет выставлен на специальный аукцион. Все вырученные средства направят в фонд, организованный Брайантом и его женой Ванессой. Детали аукциона будут опубликованы позднее.
Сам матч между «Вашингтоном» и «Нэшвиллом» закончился победой гостей со счётом 5:4. Овечкин отметился голом и вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ, обогнав Стива Айзермана.
Всего же капитан «столичной» команды забросил 35-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему вплотную приблизился к Марку Мессье по заброшенным за карьеру в НХЛ шайбам. В активе россиянина стало 693 точных броска, тогда как на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694. Нет сомнений, что в скором времени Овечкин покорит и этот рубеж.
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