Красота от Ткачёва! «Авангард» пёр как танк, но СКА остановил омичей

Удивительное дело, но СКА не обыгрывал «Авангард» с осени 2017 года – больше двух лет. Омичи за это время одержали три победы, в том числе в этом сезоне на домашней площадке. Гости сейчас находятся в великолепной форме – одержали восемь побед подряд и навязывают жёсткую конкуренцию «Ак Барсу» в борьбе за лидерство в Восточной конференции. У петербуржцев свои турнирные задачи – первое место на Западе почти гарантированно останется за ЦСКА, но победитель дивизиона Боброва ещё не определён. СКА пока лидирует, но сзади на пятки уже наступает «Йокерит».

«Авангард» рвётся в лидеры Востока. Как изменились турнирные расклады в КХЛ Омичи сравнялись с «Ак Барсом» по очкам, но сыграли на два матча больше.

У СКА в последних матчах главные роли играют вчерашние сборники молодёжки – Морозов, Марченко и Подколзин. Пусть они играют в четвёртом звене, но тренерский штаб им доверяет, а они в полной мере оправдывают доверие. А два дня назад старшим тренером СКА был назначен Валерий Брагин, а до этого они всей тройкой получили вызов в национальную сборную на Евротур, и это, несомненно, добавило им ещё больше мотивации и уверенности в себе. В последних четырёх матчах они неизменно набирали очки, и сегодня смотрелись едва ли не лучшей тройкой «армейцев». Как только они выходили на лёд, у ворот Игоря Бобкова становилось жарко, шайба к этим ребятам так и липнет.



Да и в принципе СКА с первого периода пытался взять быка за рога – наседал, атаковал, и всё – на пятачке. Даже в меньшинстве хозяева выглядели лучше омичей, Максим Карпов в контратаке зарядил в штангу. Преимущество по броскам после 20 минут было почти вдвое в пользу СКА, но «Авангард» сделал главное – не пропустил. Да и вообще омичи зачастую долго раскачиваются, тем более в матчах на выезде.



Во втором периоде мало что изменилось – СКА давил и ещё дважды попал в штангу. После броска Ярослава Дыбленко шайба поскакала по ленточке, но опасные моменты в гол всё никак не материализовывались. «Авангард» продолжал обороняться, героически принимал на себя кучу бросков и изредка выбирался в чужую зону, проверяя Александра Самонова. Не заснул ли, не замёрз ли? Не замёрз, бдит.

Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА

Быстро, и даже не очень быстро, взять штурмом «Авангард» у СКА не получилось, а третий период – это третий период. Тут на первый план при равном счёте выходит свежесть и ошибки. Первую ошибку допустили «армейцы» — Дыбленко схватил две минуты, но их СКА отработал без нареканий. А затем пришла очередь «Авангарда» — Игорь Бобков коньком сдвинул ворота, пытаясь остановить на пятачке Наиля Якупова. В другом матче большинство могло бы стать ключевым в такой ситуации, но ни для омичей, ни для петербуржцев этот компонент не является в этом сезоне сильной стороной.

В равных составах ничего не менялось, но «Авангард» отказывался гнуться. Даже за 30 секунд до конца, когда у Андрея Кузьменко была идеальная возможность по-бобровски забить в пустые ворота.



Только в конце овертайма Владимир Ткачёв взял всё в свои руки. Зашёл в зону, сделал два круга по зоне, обыграл Вячеслава Войнова, пальнул под перекладину и красивейшим голом принёс Петербургу победу над командой из своего родного города. СКА наконец-то нашёл ключ к «Авангарду» и прервал победную серию омичей.