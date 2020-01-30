«Авангард» — «Магнитка» — в первом раунде плей-офф? Турнирные расклады КХЛ

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2019/2020

Сегодня, 30 января, в КХЛ сыгран очередной тур регулярного чемпионата. Рассказываем о турнирных раскладах в лиге на данный момент.

«Авангард» рвётся в лидеры Востока. Как изменились турнирные расклады в КХЛ Омичи сравнялись с «Ак Барсом» по очкам, но сыграли на два матча больше.

«Барыс» официально в плей-офф

После поражения «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3) очередным участником плей-офф официально стал «Барыс». Казахстанский клуб в свою очередь дома оказался сильнее «Нефтехимика» — 2:1. Другой вопрос, с какого места команда Андрея Скабелки начнёт свой поход за Кубком Гагарина. Скорее всего, с третьего, а в соперниках пока видится «Салават Юлаев». У китайского «Куньлуня» больше всего сыгранных матчей – 57, поэтому логично предположить, что «драконы» будут восьмыми, если вообще не скатятся за зону плей-офф. «Салават» и «Магнитка» будут биться за седьмое и шестое места. Снизу больше остальных подпирает «Адмирал».

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«Автомобилист» и «Сибирь» выходят друг на друга

Пара «Автомобилист» — «Сибирь» в первом раунде плей-офф вырисовывается всё чётче. В сегодняшнем матче команда Андрея Мартемьянова с трудом справилась с минским «Динамо» (6:5 ОТ), а всё потому, что в воротах не было травмированного Якуба Коваржа. Без чеха клуб из Екатеринбурга выглядит не так убедительно, как хотелось бы его болельщикам. В свою очередь идущая пятой «Сибирь» довольно прочно закрепилась на своём месте. По всей видимости, команды начнут первый раунд двумя играм в Екатеринбурге.

«Авангард» — «Магнитка» уже в первом раунде?

«Металлург» дома проигрывал 0:2 «Йокериту», вчистую выиграл второй период со счётом 3:0, но в итоге всё же уступил «джокерам» — 3:4 (ОТ). Очень обидное поражения для команды Ильи Воробьёва, но надо отдать ей должное – уральцы бились всю встречу. Отметим и классный гол Сергея Мозякина при выходе один на один. Да, он не стал победным, но позволил хозяевам завоевать хотя бы очко. Всё идёт к тому, что «Металлург» станет седьмым на Востоке и выйдет на идущий вторым «Авангард» уже в первом раунде. И не надо заранее приписывать победу омичам. Зная опыт и грамотность Ильи Воробьёва, борьба любому сопернику будет навязана точно. Кто бы им в итоге не оказался.

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Рига в очередной раз мимо плей-офф

Если честно, то все эти истории с минским и рижским «Динамо» постепенно начинают надоедать. Не видно, чтобы белорусский и латвийский клуб боролись за выход в восьмёрку сильнейших на Западе. Первыми теоретических шансов на плей-офф лишились минские динамовцы, а теперь и в очередной раз проигравшее рижское «Динамо» (на этот раз одноклубникам из Москвы), отправится на досрочный отпуск. Восемь поражений подряд – это разве дело? Минск и Рига обосновались в роли статистов.

Битва лидеров в Питере

Классный матч выдали в Санкт-Петербурге СКА и «Авангард». Да, много заброшенных шайб зрители не увидели, но зато могли насладиться роскошной шайбой Владимира Ткачёва в концовке овертайма! Сыграло свою роль индивидуальное мастерство талантливого нападающего. В итоге СКА по-прежнему второй на Западе, а «Авангард» дышит с спину «Ак Барсу» на Востоке. Но, скорее всего, «ястребы» тоже станут вторыми в своей конференции.

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«Трактор» сражается до последнего

У челябинцев уже давно сложная ситуация, но никто сдаваться в «Тракторе» не собирается. Уже в который раз мощно себя проявили легионеры уральского клуба, которые, по сути, и сделали результат в домашнем матче с «Куньлунем». Коллектив Владимира Юрзинова победил – 3:1. «Трактор» по-прежнему сохранил теоретические шансы на попадание в восьмёрку сильнейших в Восточной конференции, но задача всё тяжелее. Играть осталось не так много.