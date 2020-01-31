Ковальчука не остановить! Снова гол, вратарь не увидел его хитрый бросок

Перед выездной игрой с «Баффало» главный тренер «канадцев» Клод Жюльен решился на небольшие перестановки в составе. На правый фланг первого звена вернулся Брендан Галлахер, не игравший с 9 января из-за сотрясения мозга, и это возвращение лишило Илью Ковальчука места в первом звене. Россиянин переместился во вторую тройку к центрфорварду Нику Судзуки и правому крайнему Джоэлю Армии, а кроме этого, из состава был выведен финский центр Еспери Котканиеми.

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«Галлахер чувствует себя хорошо, так что я больше не вижу причин держать его в лазарете. Он будет играть с Филиппом Дано и Томашем Татаром, Брендан всегда хорошо с ними взаимодействовал. Что касается Ковальчука, то он даёт нам необходимую глубину. Он может приспособиться к другим партнёрам», — заявил Жюльен перед матчем и не ошибся.

Авторами двух голов «Монреаля» стали именно Галлахер и Ковальчук, который приобретался именно как подмена травмированному канадцу. Впрочем, перед тем как забивать самим, хоккеисты «Канадиенс» пропустили от Джека Айкела, который добрался до голевой тридцатки в нынешнем регулярном чемпионате, красиво бросив с кистей во время розыгрыша численного преимущества.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Во второй двадцатиминутке «Монреаль» удвоил активность, что принесло свои плоды. «Канадцы» более чем в 4 раза перебросали «клинков» (соотношение бросков в створ 14 — 3), и это давление на ворота Картера Хаттона стало оправданным уже с первых минут. Спустя 44 секунды после первого вбрасывания в периоде Илья Ковальчук сравнял счёт, удачно подобрав отскок от конька Ника Судзуки.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Для Ковальчука эта шайба стала пятой в 10 матчах за «Монреаль», и российский ветеран продолжает стремительно набирать себе висты перед февральским дедлайном. 0,9 очка в среднем за игру — это лучшая средняя результативность сезона для игроков старше 35 лет, и если бы Илья так действовал на протяжении всего регулярного чемпионата, то входил бы в число 40 лучших хоккеистов лиги по соотношению очков и сыгранных матчей.

Календарь и результаты «Монреаль Канадиенс»

«Ковальчук — это найденные Бержевеном деньги. На предстоящей неделе Ковальчуку, возможно, предстоит доказать, что он сможет играть эффективно, получая чуть меньше игрового времени и несколько в другой роли. Но это единственный вопросительный знак относительно Ильи. Несомненно, он очень мотивирован, играя в первом звене и главной спецбригаде большинства. Сможет ли он быть так же хорош в меньшей роли? Потому что та команда, которая захочет его купить перед дедлайном, наверняка предложит ему именно такую позицию. Пока мы не понимаем, как Ковальчук отреагирует. Но когда все травмированные вернутся в состав, мы это выясним. Если Илья сможет поддерживать свою эффективность ещё 2-3 недели, то не исключено, что за его услуги «Монреаль» сможет выторговать третий раунд драфта», — отметил обозреватель The Athletic Арпон Басу.



Спустя две минуты после шайбы Ковальчука своё возвращение отметил голом Галлахер, воспользовавшийся удобной передачей от Томаша Татара. Этот гол стал для «Монреаля» победным, и болельщики «хабов» продолжают надеяться на чудесную серию в феврале, которая сможет приблизить их любимцев к зоне плей-офф. Пока же «канадцы» отстают от заветной черты на 8 очков, сыграв на два матча больше, чем замыкающая кубковую восьмёрку «Каролина».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.