Контракты получили и не обманули. Лучшие легионеры-новички сезона КХЛ

Легионеры в КХЛ, как правило, делают результат для своих команд. Многие селекционеры рискуют и приглашают в свои команды игроков, которые до этого в КХЛ не выступали. Кот в мешке? Да, кто-то проваливается и быстро теряет работу, а кто-то не просто приезжает за деньгами, но и становится звездой в своей команде.

10 игроков, проваливших регулярку КХЛ. От них ждали большего Эти хоккеисты должны были делать результат, но они разочаровали.

Статистика: 40 матчей, 92,8% отбитых бросков, 2,06 КН

Канадский вратарь всю карьеру до Казахстана провёл в Северной Америке. Эдди выступал в основном в АХЛ, хотя на его счету есть три игры в НХЛ. После переезда в Казахстан Паскуале не растерялся и стал первым номером в команде. Эдди дважды признавался лучшим голкипером недели. Идеальной его игру нельзя назвать, но программу-минимум канадец выполнил. Контракт Эдди истекает после этого сезона. Нурсултанцы будут пытаться продлить соглашение с голкипером, но, может, кто из клубов побогаче перебьёт их предложение?

Травма Коваржа ударила по «Автомобилисту». Как играют другие вратари-иностранцы в КХЛ? Без некоторых голкиперов тоже сложно представить их нынешние команды.

Статистика: 42 матча, 26 (4+22) очков, +22

Швед – единственный защитник в нашей подборке. Статистика хоккеиста говорит сама за себя. Надёжность в обороне, острота в атаке принесли пользу не только Микаэлю, но и казанской команде. До КХЛ защитник выступал исключительно на родине. Викстранд – очередное доказательство того, что европейские защитники легче и быстрее адаптируются к хоккею в нашей лиге.

Статистика: 48 матчей, 31 (13+18) очко, 0

В начале сезона нападающий был в шаге от попадания в список худших легионеров КХЛ, но потом его игра преобразилась. Маркус сегодня – один из лидеров «Адмирала». Центрфорвард стал одной из причин удачного выступления «Адмирала» в середине сезона. Сейчас дальневосточники потеряли ход и выпали за пределы заветной восьмёрки. Смогут ли лидеры «Адмирала», в том числе и Юнг, исправить ситуацию и вывести команду из Владивостока в плей-офф?

Статистика: 52 матча, 40 (20+20) очков, -5

Лучший бомбардир «Автомобилиста» по праву присутствует в этой подборке. В этом сезоне в Екатеринбурге не прогадали, пригласив в команду Холланда и Мэйсека. У второго игра идёт чуть лучше. Прошлый сезон Брукс провёл в АХЛ, до этого отыграв пять лет в немецком чемпионате. Менеджерам КХЛ стоит всё чаще обращать внимание на Германию.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Статистика: 53 матча, 36 (19+17) очков, +6

Помимо Паскуале, отдельного упоминания заслуживает и форвард казахов Найт. До переезда в Казахстан, канадец провёл 52 игры в НХЛ и 327 в АХЛ. Летом Корбану было 28 лет, и он решил бросить попытки пробиваться в сильнейшую лигу планеты через фарм-клубы, переехав в Нур-Султан. Сейчас Корбан не только важный винтик в системе Скабелки, но и лучший бомбардир «Барыса». В столице Казахстана приложат все усилия, чтобы сохранить этого игрока на следующий сезон.

Статистика: 34 матча, 27 (7+20) очков, -26

Минское «Динамо» в очередной раз провалило регулярный чемпионат. Молодежь и белорусские игроки не потянули, легионеры не выручили. Единственное яркое пятно – Райан Спунер. Канадец, который ещё недавно набирал по 40 очков в НХЛ за сезон, начинал сезон в Швейцарии, где Спунер зачастую не проходил в состав. Райан решился на переезд в КХЛ и очень быстро стал лидером белорусского клуба. Минчане попытаются сохранить форварда, но у североамериканца обязательно будут предложения от более серьёзных клубов лиги.

Спунер набирал 49 очков за сезон в НХЛ. Он может стать звездой КХЛ? Минское «Динамо» подписало ещё одного яркого легионера.

Статистика: 52 матча, 29 (10+19) очков, +12

Чех начал сезон невнятно, но быстро смог исправиться и начать делать результат. «Амур» уже вряд ли попадёт в плей-офф, команда идёт в конце турнирной таблицы Востока, а у её лидера такой высокий показатель полезности! Помимо этого, Гинек – лучший бомбардир хабаровского клуба. Селекционеры с Дальнего Востока не ошиблись, пригласив в свою команду брата Томаша Зогорна, который уже несколько лет выступает в «Амуре».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Джордан Шрёдер («Торпедо»)

Статистика: 53, 35 (15+20) очков, -3

Этот американец очень высоко драфтовался в НХЛ (22-й номер в 2009 году), но построить успешную карьеру за океаном так и не сумел. Джордан решился на переезд в Европу, где он вполне неплохо вписался в «Торпедо». Лучший бомбардир нижегородцев не стал серым пятном, показываю яркую игру. Шрёдеру ещё есть что улучшать. Например, игру на точке вбрасывания. Но уже можно смело сказать, что его подписание можно занести в актив к селекционерам «Торпедо».

Статистика: 49 матчей, 33 (18+15) очков, +6

От Лукаша в Челябинске ждали классной игры, и они её получили. Форвард неплохо смотрелся и при Скудре, и при Юрзинове. Контракт нападающего рассчитан до конца следующего сезона. Поможет ли чех челябинцам в следующем сезоне исправить все ошибки и показать достойный командный результат?

Трансферы, которые уже сработали. 10 лучших сделок этого сезона в КХЛ Овечкин неспроста рекомендовал Яшкина в «Динамо», Сошников радует результативностью Уфу, а Седлак пришёлся ко двору в «Тракторе».

Статистика: 51 матч, 55 (25+30) очков, +28

Чех российского происхождения – один из лучших игроков лиги на данный момент. Селекционеры московского «Динамо» попали в точку, подписав Дмитрия. Связка Яшкин — Шипачёв является лучшей во всей лиге. Уроженец Омска неплохо показал себя за океаном и в рядах национальной сборной, поэтому от него изначально ждали высоких результатов. Яшкину 26 лет, вполне вероятно, что ему ещё выпадет шанс показать себя в НХЛ. Форвард сам не скрывает, что не против вернутся в Северную Америку.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Статистика: 43 матча, 34 (18+16) очка, +11

Мальте безоговорочно является лучшим игроком в своей команде. Год назад швед феерил в финском чемпионате, чем и обратил на себя внимание. В Сочи угадали, пригласив Стрёмвалля в свою команду. Только вдумайтесь, Мальте – единственный игрок в команде с положительным показателем полезности, и этот самый показатель очень высокий для команды, которая практически потеряла шансы на плей-офф. Ждём летом этого шведа в каком-нибудь топ-клубе КХЛ.