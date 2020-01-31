В первый сезон КХЛ Свитов хватал судью за маску и бросал клюшку. «Забанили» лишь на 5 игр

Один из трендов этого сезона КХЛ – повышенное внимание к неприкосновенности арбитров. Тенденция правильная, но в следовании ей лига порой перегибает палку и чересчур серьёзно наказывает хоккеистов за игровые эпизоды, к которым, как правило, приводят ошибки самих судей в выборе позиции на площадке.

Паранойя или непрофессионализм? КХЛ видит атаку арбитров там, где её нет Судьи страдают из-за неправильного выбора позиции, а хоккеисты получают дисквалификации и штрафы за игровые эпизоды.

Но в КХЛ такое трепетное отношение к рефери было далеко не всегда. Штрафы за критику судейства – давняя история, а вот найти примеры применения серьёзных дисциплинарных мер к хоккеистам за атаку арбитров в ранних сезонах лиги практически невозможно. Хотя порой случались действительно вопиющие эпизоды. Один из них произошёл 11 лет назад, 26 января 2009 года, после матча «Авангард» — «Металлург» Нк, состоявшегося в Омске. Капитан «ястребов» Александр Свитов вступил в открытый конфликт с арбитрами встречи и, кажется, был готов буквально разорвать их на части.

Что произошло

«Авангард» и «Кузня» в то время уже были на разных полюсах рейтинга финансового благополучия, но в турнирной таблице, которая в первом сезоне КХЛ была общей и не предполагала деления на дивизионы, обе команды шли в нижней части. Очков у «Металлурга», конечно, было меньше, и к концу января новокузнечане просто доигрывали сезон, в то время как «Авангард», переживший в том чемпионате две смены тренера, смерть Алексея Черепанова и сразу несколько серьёзных игровых спадов, отчаянно сражался за попадание в топ-16. Побеждать «Кузню» дома омичам было необходимо, но в той игре для «Авангарда» всё сразу пошло наперекосяк — уже к 11-й минуте встречи «Металлург» дважды пробил Адама Свободу, а к первому перерыву гости вели 3:1.

«Авангард» в тот вечер всё-таки сумел отыграться. Яромир Ягр оформил дубль в третьем периоде, и матч ушёл в овертайм. Там и наступила развязка – Рихард Капуш уже на 2-й минуте дополнительного времени принёс «Кузне» сенсационную победу, а «Авангард» вместо планируемых трёх очков, разжился лишь одним баллом. Впрочем, сам факт поражения омичей не мог кого-то сильно удивить – в те времена «ястребы» могли проиграть кому угодно. Другое дело, что перед голом Капуша произошёл очень спорный момент. «Непосредственно перед голом Капуша была явная блокировка. Игрок соперника толкает Ежова (Денис Ежов, защитник «Авангарда» в сезоне-2008/2009. – Прим. «Чемпионата») клюшкой в горло, судьи находятся рядом и молчат, будто в рот воды набрали», — через пару дней после эпизода Александр Свитов уже довольно спокойно объяснял своё видение ситуации, но сразу после игры за бригаду арбитров было тревожно.

Свитов поехал разбираться с судьями и был настроен крайне решительно. Сначала Александр схватил одного из лайнсменов за визор, а затем долго и горячо что-то объяснял всей судейской бригаде. Любопытно, что партнёр по команде пытался оттащить Свитова от арбитров, но капитан «ястребов» не унимался. Разумеется, удовлетворить ответом разбушевавшегося омича судьи не сумели, Свитов всё-таки закончил этот бессмысленный разговор, но в конце поставил жирную точку. Отъехал от арбитров, с размаху сломал свою клюшку об лёд, а обломки кинул в сторону судей. За это Александр тут же схлопотал «5+20» за оскорбление судей и неспортивное поведение.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Объяснение Свитова и реакция КХЛ

Взвинченность Свитова в какой-то степени можно было понять. У «Авангарда» не складывался сезон, не получилось обыграть аутсайдера на домашнем льду, да ещё и арбитры, по мнению «ястребов», допустили ошибку, приведшую к решающему голу. Вот как капитан омичей сам объяснял своё поведение после игры. «Я еду к главному арбитру, прошу, чтобы он хотя бы посмотрел этот эпизод. А тот в ответ: «Там был игровой момент». Лайнсмен же мне в свитер мёртвой хваткой вцепился, вот и пришлось взять его за маску, чтобы оттащить. В первой же смене матча меня бьют в голову, арбитр объясняет: «Игровой момент». А мы чуть коснёмся соперника, как тут же следует удаление. И нас в последнее время постоянно так судят», — говорил расстроенный Свитов.

Теорию заговора против «Авангарда» активно поддерживали и омские болельщики. После матча с «Кузней» фанаты «ястребов» провожали игроков гостей в раздевалку обвинениями в покупке матча. Защитник «Металлурга» Алексей Кривченков решил отреагировать, но допустил забавную оговорку. «Да у нас один игрок получает, как у вас вся команда», — бросил Кривченков, хотя, очевидно, хотел сказать обратное.

В любом случае КХЛ не разделила стремление Свитова добиться справедливости такими способами и выписала капитану «Авангарда» по итогам встречи с «Металлургом» пятиматчевую дисквалификацию, обязательно предусмотренную правилами за подобное нарушение. Ещё две встречи лига накинула Александру за рецидив – 14 января 2009 года Свитов заработал другой дисциплинарный штраф до конца игры. Таким образом, «Авангард» остался без своего капитана на семь матчей, то есть практически до конца регулярки.

Суровое наказание? Тогда оно было беспрецедентным для КХЛ, но спустя 11 лет кажется, что со Свитовым обошлись даже мягко.

Сейчас для Свитова сезон был бы закончен

К нынешним санкциям от КХЛ за контакт с арбитрами можно относиться по-разному, но, по большому счёту, это делается для того, чтобы таких эпизодов, как со Свитовым в 2009-м, больше никогда не повторялось. Жаль только, что пока лига штрафует и за умышленную агрессию, и за случайные столкновения, но есть надежда, что эти шероховатости вскоре будут отшлифованы и адекватность восторжествует.

Арбитр забыл об игре и был сбит игроком. Осипова удалили до конца матча На повторе чётко видно, что ошибся в этой ситуации именно «заснувший» судья. В итоге в СДК отменили штраф хоккеиста.

Любопытно, что яростная защита арбитров началась в КХЛ не так давно. Ещё в сезоне-2017/2018 игрок «Ак Барса» Роман Абросимов шёл на осознанный физический контакт с судьёй и получил за это семь матчей дисквалификации. Причём один из них был выписан за грубый фол на сопернике, а второй – за второй штраф до конца игры в одном матче. Сама агрессия в адрес арбитров была оценена только в пять пропущенных встреч, то есть наказание было таким же, как и для Свитова, хотя между этими эпизодами прошло восемь лет.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но уже в следующем сезоне форвард «Локомотива» Артур Каюмов получил сразу 13 матчей дисквалификации, после того как грубо сыграл против игрока «Йокерита» Йеспера Йенсена, а затем случайно ударил лайнсмена в лицо. Последнее деяние было оценено СДК КХЛ в восемь матчей, хотя его неумышленность не должна вызывать вопросов.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Представляете, сколько бы сейчас дали матчей Свитову, в действиях которого не было ни грамма случайности? Есть ощущение, что в совокупности умышленный физический контакт с арбитром и бросок в судей клюшки обернулся бы рекордной для КХЛ дисквалификацией, и сезон для Свитова уже был бы закончен.

У суровых мер, которыми лига сейчас обложила хоккеистов в отношении арбитров, наверное, всё-таки есть какое-то здравое зерно. Да, игрокам нельзя трогать судей даже случайно и нужно самим избегать всяческого контакта с рефери. С другой стороны, КХЛ делает всё, чтобы никому и в голову не пришло распускать руки в отношении арбитра, даже если он сто раз не прав. При этом компетенция и мастерство самих судей по-прежнему остаётся злободневным вопросом для нашей лиги, но беспредел на льду не должен происходить ни при каких обстоятельствах.