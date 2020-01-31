В Питере внепланово обрушился СКК. Зачем его сносили и что пошло не так

В Санкт-Петербурге во время демонтажа Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло внеплановое обрушение здания.

В Санкт-Петербурге произошло внеплановое обрушение СКК. Один человек мог погибнуть

Во время сноса здания местного спортивно-концертного комплекса пропал без вести один из рабочих. Из-за того, что здание начало рушиться раньше времени, мужчина просто не успел запрыгнуть в строительную люльку. Увы, но выжить человеку не удалось. Тело погибшего уже обнаружено спасателями. Работы по разбору крыши СКК на проспекте Юрия Гагарина начались сегодня, 31 января. Во время работ началось обрушение. Сперва рухнула крыша, а затем и стены.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Так что же произошло и для чего вообще затевался демонтаж этого спортивного объекта? Ещё в мае 2018 года в рамках петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о намерениях Санкт-Петербурга и ООО «Хоккейный клуб СКА» по инвестиционному проекту в сфере развития социальной инфраструктуры и улучшения существующего СКК «Петербургский».

Позднее, в январе 2020 года, Смольный заключил концессионное соглашение с инвестором — ООО «СКА-Арена». По условиям конкурсной документации вложения Петербурга составят 50%, но не более 10 млрд рублей. Обновить арену концессионер обязан к маю 2023 года (для проведения на ней матчей чемпионата мира по хоккею).

Как сообщалось на официальном сайте СКА, реализация проекта позволит создать одну из лучших арен в мире, что станет не только дополнительным импульсом для улучшения имиджа Санкт-Петербурга, развития спорта на региональном, российском и международном уровне, но и поможет решить важные социальные и экономические задачи города.

Опубликованы и эскизы новой арены СКА. Площадь всего объекта составит 167 тыс. кв. метров, высота – 49 метров. Вместимость арены в хоккейной конфигурации составит 21,5 тыс. человек, в концертной — 23 тыс. Общая стоимость строительства составит 20 млрд рублей. Предполагается, что это будет самая большая хоккейная арена в мире с обустроенным вокруг общественным пространством.

Фото: «ГорКапСтрой»

Фото: «ГорКапСтрой»

Фото: «ГорКапСтрой»

Что касается старого СКК, то в хоккей там не играли давным-давно. СКА сейчас выступает в «Ледовом», а вот после чемпионата мира 2023 «армейский» клуб должен сменить прописку и переехать как раз в новый реконструированный СКК.

Старый спортивный комплекс проектировался и строился аж к Олимпийским играм 1980 года, но официальных соревнований так и не принимал. Позднее там проводились соревнования по различным видам спорта, а также концерты и выставки.

Например, ещё в советские времена на СКК играл питерский «Зенит», проводились на арене футбольный Мемориал Гранаткина и игры Кубка Содружества. В советское же время в СКК были сыграны и хоккейные матчи. Например, турниры на призы газет «Советский Спорт» и «Ленинградская Правда», международные соревнования вторых сборных.

Реконструированный же СКК должен стать настоящим инфраструктурным прорывом в хоккее. В первую очередь будут учитываться интересы болельщиков, так как хоккей в Питере любят, люди на него ходят семьями. Таким образом планируется, что ледовый дворец в Санкт-Петербурге будет не хуже тех, которые есть, например, в Детройте, Чикаго, Нью-Йорке или Монреале.

Жаль, что реконструкция началась с трагических событий и гибели человека. Хочется верить, что в дальнейшем всё пройдёт без форс-мажорных обстоятельств, а чемпионат мира в России получится одним из самых запоминающихся в истории, как это было в случае с футбольным мундиалем в России.