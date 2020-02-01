«Это позор, что когда-то Малкин не вошёл в топ-100». В Америке спорят о величии Джино

После того как Евгений Малкин и Сидни Кросби поочерёдно оправились от травм, атака «пингвинов» заиграла новыми красками. Оба лидера занялись раздачей голевых передач на партнёров, и у Джино они порой получались действительно гениальными. Благодаря одной из них удалось вырвать победу у «Бостона».

Соперник не увидел шайбу после «слепой» передачи Малкина! «Питтсбург» выиграл матч с 0:3 «Питтсбург» стал второй командой за 10 лет, кто победил «Бостон» в основное время, уступая в три шайбы.

А вот следующий матч у «Питтсбурга» не удался. «Пингвины» уступили 0:3 принципиальному сопернику в Филадельфии, и не в лучшем настроении ушли на небольшие каникулы. Но сразу после возвращения их ждал второй раунд пенсильванского дерби, на этот раз уже на домашней площадке. Малкин и Кросби, промолчавшие в первом матче, отнеслись к нему как к реваншу и в результате решили исход встречи в пользу своей команды, набрав 6 очков на двоих.

Но не всё было так просто. В первом периоде «Питтсбург» по-прежнему не мог пробить Брайана Эллиотта, а на исходе отрезка «пингвины» и вовсе пропустили сами. Якуб Ворачек отличился в большинстве. Расстроить вратаря «Филадельфии» удалось лишь в начале второго отрезка игры. Малкин подкараулил на пятачке отскок шайбы и буквально завёз её в ворота – 1:1.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Тут же «Питтсбург» получил первое большинство в матче и незамедлительно вышел вперёд. Хёрнквист, Малкин и Кросби вскружили голову обороне «Филадельфии» быстрыми передачами, а завершающий бросок уже в пустые ворота нанёс Брайан Раст. Трэвис Санхайм, как ни старался, уберечь команду от гола не сумел.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Прошло ещё около шести минут, как «Питтсбург» забросил третью шайбу. И снова не обошлось без реализации большинства (у «пингвинов» в этом матче 100-процентная реализации) и без Малкина с Кросби. Джино, правда, в этом эпизоде не сделал ничего особенного, заработав лёгкий балл в личную статистику за второй ассист, а вот поперечная передача Кросби на Криса Летанга была хороша, как и бросок защитника с острого угла. Россиянин, таким образом, набрал третье очко за один период.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Питтсбург» повёл 3:1 к середине матча, но «Филадельфия» не думала сдаваться. Ещё во втором периоде одну шайбу отыграл Тайлер Питлик, а в начале третьего Скотт Лотон сравнял счёт. «Флайерз» могли и выиграть этот матч в основное время, в заключительном периоде гости перебросали хозяев 17-4, но оборона «пингвинов» и голкипер Тристан Джерри держались крепко. И, как оказалось, не зря. На первой минуте овертайма Сидни Кросби забросил очередную победную шайбу для «Питтсбурга», пробив Эллиотта кистевым броском с ползоны.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Капитан «пингвинов» стал главным героем этой встречи, но и Евгений Малкин набрал очередные три очка. Теперь у россиянина 53 (16+37) балла, и он единолично лидирует в споре бомбардиров команды, хотя мы помним, что Кросби сыграл намного меньше матчей.

Статистика Евгения Малкина в сезоне-2019/2020

Любопытно, что Кросби и Малкин в 96-й раз отличились вместе в одной игре регулярки НХЛ, и в 12-й раз это произошло в матче с «Филадельфией». Лидеры «пингвинов» в превосходной форме, и если обойдётся без новых травм, то в плей-офф «Питтсбург», вне всяких сомнений, снова будет одним из фаворитов на победу в Кубке Стэнли.

Малкин и Кросби «разрывают», как в молодости. Хотят забрать ещё один Кубок Стэнли В этот раз Сид и Джино помогли «Питтсбургу» не провалиться в матче с худшей командой НХЛ.

После игры болельщики «Питтсбурга» в «Твиттере» бурно обсуждали игру своих любимцев, не обошлось без очередных сравнений Малкина и Кросби и даже Малкина с Овечкиным. Вот какой твит оставил пользователь с ником Keven Dow – кажется, он отражает мнение большинства поклонников «пингвинов» о расстановке сил в современной НХЛ. «Малкин ничуть не хуже Овечкина и всегда был таким. Он просто находится в тени лучшего игрока своего поколения, который выступает с ним в одной команде», — написал пользователь. Вы, конечно, поняли, что под лучшим игроком поколения имеется в виду Сидни Кросби. Что ж, пока Сид забивает важнейшие голы в принципиальных матчах, никто не отнимет у болельщиков в Питтсбурге право так думать.

Но о величии Малкина спорят не только болельщики, но и авторитетные североамериканские журналисты. Так, Пьер Лебрюн поддержал одного из своих коллег, который отметил, что Малкин в этот игровой день выглядел ничуть не хуже Овечкина или Кросби. Более того, Лебрюн снова поднял тему несправедливости невключения Евгения Малкина в число 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. «Это позор, что когда-то Малкин не вошёл в топ-100», — отметил инсайдер телекомпании TSN.

Напомним, что в 2017 году НХЛ праздновала 100-летие, и по этому поводу был составлен символический список 100 лучших хоккеистов в истории лиги. Малкин туда не попал, что вызвало большое удивление.