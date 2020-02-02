«Калгари» и «Эдмонтон» устроили мордобой! Самой яркой стала драка вратарей

«Битва за Альберту» — одно из самых принципиальных противостояний НХЛ. «Эдмонтон» и «Калгари» представляют столицу («нефтяники») и самый крупный город («огоньки») одной из канадских провинций, и их соперничество на хоккейной площадке обычно сопровождается повышенным интересом болельщиком и накалом страстей. В нынешнем сезоне температура этого дерби и вовсе раскалилась до предела.

Причём первая игра в чемпионате между «Эдмонтоном» и «Калгари» прошла спокойно. «Огоньки» разгромили «нефтяников» в гостях 5:1, и на двоих команды заработали лишь три малых штрафа. Настоящая жара пошла со второй встречи, состоявшейся в Калгари. Мэттью Ткачук, невероятно талантливый, но в то же время любящий сыграть грязно и даже подло форвард «Флэймз», провёл два весьма спорных силовых приёма против «нефтяника» Зака Кассиана, после чего тот буквально избил Ткачука на глазах болельщиков «Калгари».

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Ткачук не сопротивлялся и в результате не заработал ни минуты штрафа, зато Кассиан, помимо удаления за драку, получил потом ещё и два матча дисквалификации от дисциплинарного комитета НХЛ. Трактовка этого эпизода лигой вызвала бурные протесты общественности, которая практически единогласно встала на сторону игрока «Эдмонтона».

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Стоило ли говорить о том, что следующей «битвы за Альберту» ждали с нетерпением уже не только в Эдмонтоне и Калгари? К 30 января Кассиан уже отбыл дисквалификацию, и было очень интересно, состоится ли второй раунд их дуэли с Ткачуком. Состоялся, да ещё какой! Хоккеисты выяснили отношения в честном поединке, и сказали слова уважения в адрес друг друга после матча.

«Уважаю его за то, что не стал увиливать». Кассиан поквитался с Ткачуком в честной драке Форвард «Эдмонтона» отбыл два матча дисквалификации за избиение игрока «Калгари» и наконец выяснил с ним отношения по-настоящему.

Но, как оказалось, на этом яростное соперничество «Эдмонтона» и «Калгари» вовсе не было завершено. Сегодня они в четвёртый раз вышли на лёд, и устроили настоящее шоу, кульминацией которого стала драка вратарей в лучших традициях начала нулевых!

Всё произошло на последних секундах второго периода, когда нападающий «Эдмонтона» Сэм Ганье в попытке сыграть на добивании задел по ловушке вратаря «Калгари» Кэма Тальбо. Реакция голкипера и прочих хоккеистов «огоньков» не заставила себя долго ждать – Ганье начали вталкивать в лёд, к заварушке присоединились остальные игроки, и всё это вылилось в массовую потасовку. Одним из самых активных был Тальбо, пытавшийся подраться с Алексом Чиассоном, пока Джиордано разбирался с Ганье. Увидев такую активность своего визави, не выдержал и вратарь «Эдмонтона» Майк Смит. Он сначала подъехал к центральной линии и просто наблюдал за происходящим – в это время всё внимание публики было приковано к яркому поединку Ткачука и Итана Бира. Но вот разгорячённый Тальбо увидел, что Смит не прочь устроить драку вратарей, подъехал к центральному кругу, и шоу началось.



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В результате Смит уложил на лёд Тальбо, да и дисциплинарные меры к вратарю «Калгари» оказались более жёсткими. Голкипер «огоньков» получил сразу пять удалений, против трёх у Смита, и оба были удалены до конца встречи. У «Эдмонтона» вышел Микко Коскинен, а «Калгари» пришлось выпускать Давида Риттиха, который начинал этот матч, но был заменён после четырёх пропущенных шайб.

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Это была самая яркая вспышка эмоций в этом огненном противостоянии. В третьем периоде игроки обеих команд ещё получили несколько дисциплинарных десятиминутных штрафов, но в целом остыли, да и счёт матча не располагал к битве. «Эдмонтон» выигрывал этот матч за явным преимуществом. Уже на старте 2-й минуты первого периода «нефтяники» вели 2:0, к началу второго отрезка счёт был 4:1, а едва «Калгари» в середине матча подобрался к сопернику вплотную, как «Эдмонтон» тут же отправил ещё две шайбы в ворота «огоньков». В третьем периоде «нефтяники» добили оппонента ещё двумя голами и в итоге одержали разгромную победу.

В этой встрече очередные очки набрали абсолютные лидеры бомбардирского зачёта Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Канадский нападающий сделал голевой дубль, у немца – ассистентский хет-трик и уже 82 (29+53) очка в 52 матчах сезона. Но очередной раунд «битвы при Альберте» запомнится не результативными свершениями убойной парочки «нефтяников» (тем более, к этому уже все привыкли), а ярким кулачным поединком вратарей.



В последний раз в этой регулярке «Эдмонтон» и «Калгари» встретятся 5 апреля, в последний день гладкого чемпионата. Что они придумают в этот раз?