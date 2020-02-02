Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:4, Овечкин прервал серию, у него было 11 голов в 5 играх

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:4
Елена Кузнецова
У Овечкина было 11 голов в пяти матчах. Но «Питтсбург» оказался ему не по зубам
Самсонов тоже прервал свою рекордную победную серию, а превью второго раунда плей-офф осталось за командой Малкина и Кросби.
Хоккей / НХЛ 0

Матчи «Питтсбурга» и «Вашингтона» уже больше 10 лет являются одной из главных вывесок в НХЛ. Кросби против Овечкина, Бекстрём, а с недавних пор и Кузнецов, — против Малкина. А уж если эти команды встречаются в плей-офф, то победитель четырёх последних серий неизменно брал Кубок Стэнли. Новая встреча весной, судя по всему, тоже не за горами, и снова ожидается во втором раунде. «Вашингтон» лидирует в НХЛ, «Питтсбург» идёт вторым в Столичном дивизионе.

Вот в таком матче, первом в этом регулярном чемпионате, тренерский штаб «столичных» доверил место в воротах Илье Самсонову. Настоящая проверка молодого вратаря, который выиграл 11 матчей подряд. Поначалу всё для него складывалось удачно – «столчиные» удачно отзащищались в меньшинстве и после третьего удаления открыли счёт – Ларс Эллер точным броском пробил Мэтта Мюррея. А вот дальше «Питтсбург» начал брать своё, да и «Вашингтон» играл не лучшим образом. В большинстве были какие-то непонятные эксперименты, во время которых Овечкин перешёл из своего офиса в левом круге на правый край, и которые ничего не принесли, кроме нуля бросков. В равных составах бесчисленные обрезы, одним из которых воспользовались «пингвины». Перехват в средней зоне и мгновенная контратака завершилась голом Сэма Лэфферти. Бросок у нападающего получился отменным, но в ближний, «вратарский» угол.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

И тут же – второй гол, вторым броском подряд. На сей раз Самсонов уже точно мог сыграть лучше. Патрик Хёрнквист переправил шайбу на пятачке, она срикошетила от клюшки россиянина в сетку. Дальний угол Самсонов не перекрыл.

«Вашингтон» — «Питтсбург»: Самсонов пропустил гол после рикошета от собственной клюшки

Самсонова две пропущенные шайбы тоже не смутили – он стал делать сейв за сейвом, в некоторых ситуациях натурально спасая команду. Хозяевам периодически удавалось подкараулить момент для опасных контратак, но в целом игра «Вашингтона» после перерыва мало изменилась, в атаке у лидеров турнирной таблицы не клеилось совершенно. Даже когда перед хозяевами зияли пустые ворота, они несколько раз попадали в штанги.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Эллер (Паник) – 10:38' (5x5)   1:1 Лафферти (Гальченюк) – 11:46' (5x5)   1:2 Хёрнквист (Марино, Малкин) – 12:40' (5x5)   1:3 Симон (Кросби, Макканн) – 31:59' (5x5)   2:3 Кузнецов (Врана, Дженсен) – 46:00' (5x5)   2:4 Танев (Блюгерс, Астон-Риз) – 57:27' (5x5)   3:4 Эллер (Хагелин, Гудас) – 57:42' (5x5)

Зато «Питтсбург» находится в отличной форме и вскоре забил третий гол – прессинг в чужой зоне завершился броском с неудобной руки Доминика Симона, которого никто не держал на пятаке. Александр Овечкин получил второй минут по показателю полезности, хотя в обеих пропущенных

шайбах его вины не было. Капитан «Вашингтона» к этому матчу подходил, забив 11 голов в пяти последних матчах, но эта впечатляющая серия прервалась, когда в гости приехали непримиримые соперники Малкин и Кросби. Две главные звезды «Питтсбурга» сегодня набрали по очку, главные звёзды «Вашингтона» 40 минут молчали.

Только в третьем периоде «столичные» по-настоящему включились и стали доминировать — прессинговать, раздавать силовые приёмы направо и налево, атаковать без перерыва. Давление в итоге принесло свои плоды. Отличился Евгений Кузнецов – обыграл Малкина, вылез на пятачок и прокинул шайбу над плечом Мюррея.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

В концовке «Питтсбург» соорудил гол из ничего – Крис Танев бросил из-под Дмитрия Орлова в редкой атаке. И тут же ответил Ларс Эллер! Ух, вот это игра! И насколько же хорош «Вашингтон», который уже не в первый раз позволяет себе валять дурака два периода, а потом бросаться в погоню за соперником. Сегодня «Питтсбург» отстоял победный счёт, но с большим трудом.

Рекордная серия Ильи Самсонова тоже прервалась. Нельзя сказать, что он не прошёл проверку «пингвинами» — он отразил 29 бросков, но удача сегодня была не на его стороне. 11 побед подряд – это уже крутая серия, а все матчи всё равно не выиграешь. У Самсонова ещё будут шансы доказать, что на него можно делать ставку уже в этом плей-офф.

Самсонов стал третьим голкипером-новичком в истории НХЛ, выигравшим не менее 11 игр подряд
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020