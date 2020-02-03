Свечников забил после сольного прохода! И заработал $ 200 тыс. бонусов

Ему 19 лет и он второй сезон подряд забивает не меньше 20 голов.

Андрею Свечникову всего 19 лет, и он проводит потрясающий сезон. Он вошёл в историю НХЛ как автор первого гола в стиле лакросс (а потом забил и второй такой же). Он является вторым бомбардиром и снайпером «Каролины» и в матче с «Ванкувером» забросил очередную крутейшую шайбу.

«Это его оружие, а не одноразовое зрелище». Реакция Америки на супергол Свечникова «Если захотите написать картину «Лучший лакросс-гол в НХЛ», то у вас два варианта. Первый — Андрей Свечников и второй — Андрей Свечников».

«Каролина» хороша и по-спортивному наглая, но не всегда стабильна, да ещё недавно выбыл из-за травмы основной защитник Дуги Хэмилтон. Сейчас «ураганы» борются с целой пятёркой клубов за позицию «уайлд-кард» на Востоке. Каждое очко на вес золота. Про «Ванкувер» набрал отличный ход и лидирует в Тихоокеанском дивизионе (но сзади поджимает «Эдмонтон»). В общем, матч хоть и между командами разных конференций, но для обоих соперников важен в плане набора очков.

Игра была качельной – одни выйдут вперёд, другие сравняют и сами забьют ещё. К третьему периоду на табло красовались 2:2, тогда Свечников и сотворил красоту. Сам начал атаку за своими воротами, разогнался, подхватил шайбу в центре площадки и полетел – мимо одного игрока «Ванкувера», второго, третьего, и забил! Именно такие шайбы стали его фирменными ещё с тех времён, когда он играл на юниорском уровне.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Эта шайба стала 20-й в сезоне для молодого россиянина, столько же он забил за весь дебютный сезон. А до конца ненышнего чемпионата ещё 30 матчей, и Свечников вполне может завершить его и с 30 голами.

Свечников не только добрался до круглой цифры, но и этим голом заработал немало денег. У него действует контракт новичка, зарплата по которому составляет $ 925 тыс. Но помимо оклада, Свечников может заработать специальные бонусы, которые в теории могут быть даже больше зарплаты — $ 2,65 млн. В реальности, конечно, Андрей столько не получит, самые крупные полагаются за выигрыш индивидуальных наград или, например, если войти в топ-10 снайперов лиги. А есть бонусы за количество голов, очков и так далее. Например, за то, что игрок забил не меньше 20 голов. В контракте россиянина за это предусмотрено максимально возможное поощрение — $ 212,5 тыс. Почти четверть зарплаты!

Свечникова за гол после сольного прохода признали первой звездой матча, а «Каролина» победила. Хотя нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон мешал ей как мог. Сделал дубль, сравнял счёт в третьем периоде, забил на буллитах. Но всё решил матёрый Джастин Уильямс, который только недавно вернулся в хоккей после полугода раздумий и уже выиграл для «ураганов» две серии послематчевых бросков. А его «Каролина» вернулась в зону плей-офф.