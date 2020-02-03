Вратарь системы «Барыса» ушёл из жизни. Вилену Прокофьеву было лишь 18 лет

Всё-таки жизнь прекрасная, но порой удивительно несправедливая штука. Человечество прогрессирует с каждым годом, покоряет космос, горы, мировой океан, осваивает природные богатства, а в медицине проводятся сложнейшие операции. Но мы до сих пор бессильны против рака и не можем сделать ничего, чтобы люди буквально не сгорали от этой страшной болезни. Ежегодно от неё умирают миллионы, а сегодня утром, 3 февраля, стало известно, что горе вновь пришло в хоккейную семью. Не успели мы смириться с мыслью об утрате Самвела Мнацяна, скончавшегося в начале октября 2019-го, как обрушилась трагическая новость о смерти Вилена Прокофьева, голкипера клуба МХЛ «Снежные барсы» и юниорской сборной Казахстана. Ему было всего 18 лет…

Уверен, вы мало что знали о Прокофьеве до того момента, как ему поставили страшный диагноз. Но какая, по сути, разница, кто он был? Молодой улыбчивый парень, занимающийся любимым делом, у которого впереди вся жизнь, наполненная планами и мечтами. Прокофьев родился в 2001 году в Казахстане, хоккеем начал заниматься в «Казахмысе», а в 2013-м попал в систему «Барыса». Уже в 16 лет он дебютировал в МХЛ за клуб «Снежные барсы», в том же сезоне-2017/2018 впервые сыграл за сборную Казахстана на юниорском чемпионате мира. Вилен не был уникальным талантом, но он прогрессировал в своём развитии и этот чемпионат МХЛ начал в качестве основного голкипера «Снежных барсов». Последний матч он провёл 28 сентября в Челябинске с «Белыми медведями», затем перестал попадать в заявку своей команды, а в ноябре пришли страшные новости. Прокофьеву диагностировали саркому Юинга (рак костей) – редкое заболевание, являющееся одной из самых агрессивных видов злокачественной опухоли. Бедро беспокоило хоккеиста ещё с мая 2019-го, но Вилен практически до объявления диагноза не расставался с любимым делом. Всё лето и осень он проходил многочисленные обследования, сдавал анализы, а после того как узнал о серьёзности заболевания, проходил специализированное лечение в Москве.

Хоккейная общественность не осталась в стороне от беды Прокофьева. «Барыс» сразу же провёл сбор средств для молодого голкипера, устроив благотворительный аукцион в перерыве матча чемпионата КХЛ. Лотами стали именные клюшки Романа Старченко, Даррена Дица, Эдди Паскуале, игровые джерси других хоккеистов. Все вырученные средства, разумеется, были направлены на лечение Прокофьева.

Различные акции проводили и другие клубы, многие известные российские вратари записали трогательные ролики со словами поддержки Прокофьеву, конечно, поступала и финансовая помощь. Ещё один аукцион организовал вратарь ЦСКА Илья Сорокин, выставивший щитки, в которых он участвовал в Матче звёзд. Они были разукрашены маленькими пациентами отделения кардиологии НИИ детской педиатрии. Многие члены хоккейной семьи обращались к Прокофьеву, поддерживали его и призывали быть сильным.

Сорокин: выставим разукрашенные щитки на аукцион, средства пойдут Вилену Прокофьеву

Лечение было очень дорогим. В декабре брат Вилена рассказал, что его примерная стоимость составляет 12 млн рублей и что на тот момент была собрана только четверть необходимой суммы.

Это было одно из последних упоминаний о Вилене Прокофьеве. Нам неизвестно, удалось ли собрать все деньги на лечение хоккеиста и продолжить курс восстановления согласно плану. Но мы знаем одно: деньги, поступки и уж тем более слова, какими бы тёплыми они ни были, – слабый помощник в борьбе с раком. С этим страшным противником человек всегда остаётся один на один и имеет очень мало шансов на победу, даже если ему всего 18 лет.

Вилен сражался четыре месяца, но проиграл в этой неравной битве. Рак забрал ещё одну жертву и даже не посмотрел ей в паспорт. Нет слов…

«Чемпионат» скорбит вместе со всем хоккейным сообществом и желает родным Прокофьева выдержать это тяжелейшее испытание.