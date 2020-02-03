С папой на хоккей. Рассказываем ребёнку простым языком, что такое КХЛ

Сезон КХЛ в самом разгаре, а это значит, что на хоккейных трибунах наверняка много юных болельщиков. Но что делать папам и мамам, которые впервые привели ребёнка посмотреть на лучшую в мире игру? Какие-то огромные дядьки носятся с клюшками наперевес на бешеных скоростях, за шайбой сложно уследить, в глазах рябит.



Иногда так сложно объяснить малышам по-простому, что происходит на льду. В такие моменты на помощь приходит Mastercard, который всегда старается сделать нашу жизнь проще. В рамках совместного проекта Mastercard и «Чемпионата» мы подготовили инструкцию для лучших в мире отцов, которая поможет объяснить ребёнку основные правила хоккея, статус и роль игроков на льду и всё происходящее во время игры, в простой игровой форме.

Фото: Из архива Mastercard

Что такое КХЛ?

Это хоккейная лига, которая охватывает шесть стран (Россия, Беларусь, Латвия, Финляндия, Казахстан и Китай) и 22 города. КХЛ считается сильнейшей лигой нашего континента. Первый чемпионат КХЛ начался в 2008 году, нынешний сезон — 12-й по счёту.

Как там соревнуются?

24 команды разбиты на две конференции – Восток и Запад. В каждой конференции есть по два дивизиона. С осени по конец февраля проводится регулярный чемпионат – команды играют по 62 матча – половину дома, половину в гостях, и борются за попадание в плей-офф – вторую часть чемпионата.



В плей-офф попадают 16 команд – по восемь лучших из каждой конференции, для остальных сезон заканчивается. Плей-офф состоит из четырёх раундов, в первых трёх команды встречаются с соперниками из своей конференции, а в финале играют лучшие команды с Востока и Запада. Каждая серия длится до четырёх побед, победитель выходит в следующий раунд, побеждённый заканчивает сезон.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Какую награду получает команда-чемпион?

Главная награда КХЛ – Кубок Гагарина, его получает победитель плей-офф. Кубок очень тяжёлый и красивый и отдаётся команде в распоряжение на целый год. Название команды и имена победителей наносятся на кубок. После победы игроки так сильно радуются, что могут пить из него шампанское, есть мороженое и даже парить его в бане.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кто фаворит чемпионата?

В КХЛ много сильных команд, на любой вкус. Действующий чемпион – ЦСКА. С ним конкурирует другая «армейская» команда – СКА из Санкт-Петербурга. В Ярославле находится молодой и по спортивному наглый «Локомотив», «Спартак» тренирует бывший тренер сборной России Олег Знарок.

Олег Знарок Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

На Востоке обязательно надо смотреть «Салават Юлаев», самую непредсказуемую команду КХЛ, и его заклятого соперника – «Ак Барс». Силён «Автомобилист», там играет главный хоккейный Волшебник – Павел Дацюк. Хорошая команда у «Металлурга» из Магнитогорска, где играет нестареющий Сергей Мозякин. Финалист последнего сезона «Авангард» — мощная и амбициозная команда. Там в этом году играет один из лучших русских защитников Вячеслав Войнов.

Сколько длится матч?

Игра длится три периода по 20 минут, но на самом деле дольше – около двух с половиной часов, потому что, когда забивают гол или судья даёт свисток, время на табло останавливается. Между периодами есть перерывы по 17 минут, игроки в это время отдыхают, подкрепляются и получают советы от тренера на следующий отрезок, лёд чистят и заливают специальными машинами, которые называются «Замбони».



В хоккее не бывает ничейного результата, поэтому, если после 60 минут счёт равный, матч переходит в овертайм, где игра идёт до первой заброшенной шайбы. В регулярном чемпионате овертайм длится пять минут, а команды играют «три на три», в плей-офф дополнительных периодов может быть сколько угодно, пока кто-то не забьёт гол, а команды играют пять на пять. Между овертаймами в плей-офф тоже устраивают большие перерывы. Бывает и так, что матч плей-офф может закончиться глубокой ночью.

Почему кто-то играет, а кто-то сидит на скамейке?

Состав на игру – это два вратаря (основной и запасной) и четыре пятёрки. Запасной вратарь нужен на всякий случай – если травмируется основной или если команда много пропустила. Пятёрки сменяют друг друга на льду каждые 30-60 секунд, потому что игра отнимает много сил, а если играть без отдыха, то очень скоро хоккеисты начнут не летать по льду, а ползать.



Бывает и так, что кто-то плохо играет или подвёл команду, тогда недовольный тренер может не выпускать игрока на лёд. Это называется «посадить на скамейку».

Фото: РИА Новости

Какими бывают игроки?

В хоккее есть четыре основные игровые позиции – вратарь, защитник, центральный нападающий и крайний нападающий (они бывают левые и правые). Если с вратарём всё понятно – он ловит шайбы ловушкой и отбивает их блином или клюшкой, то о том, какими бывают игроки, расскажем подробнее.



Защитники – те, кто в первую очередь помогает голкиперу и обороняются рядом с воротами. Их главная задача – ловить шайбы на себя (по-хоккейному – блокировать броски) и выводить шайбу из зоны. Это не значит, что защитник не может атаковать – в современном хоккее не только может, но даже должен это делать. Защитники обычно – люди с могучим броском, которые любят замахнуться клюшкой от уха и с огромной скоростью послать шайбу в ворота.



Центральный нападающий – мозг всей пятёрки. Он играет на вбрасываниях, ведёт игру, раздаёт передачи и не забывает об обороне. Крайние нападающие обычно рвутся вперёд – их задача освободиться из-под опеки, чтобы можно было без помех бросить по воротам. Но на самом деле в современном хоккее роли могут меняться, в зависимости от ситуации на льду. Бывает и так, что защитник вместо нападающего первым бежит в атаку, а нападающий первым возвращается в оборону.



Бесценный игрок — особый статус, который присваивается хоккеисту, набравшему наибольшее количество голосов. В течение сезона болельщики голосуют за лучших спортсменов матчей на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ. Так они зарабатывают очки и поднимаются в рейтинге болельщиков. Статус «Бесценный игрок» в разное время получали такие хоккеисты, как Кирилл Капризов, Эмиль Гарипов, Константин Барулин, Найджел Доус и другие.

Фото: Из архива Mastercard

Какими бывают судьи?

На каждом матче работают четыре судьи – они одеты в полосатые майки. Есть два главных арбитра – они фиксируют заброшенные шайбы и фолы, есть линейные судьи, которые следят за офсайдами и пробросами. Ещё лайнсмены вбрасывают шайбу в игру.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Что такое вбрасывание?

Игра начинается и продолжается после пауз со вбрасывания – игроки подъезжают к специальным местам (они обозначены на льду кружочками), арбитр вбрасывает шайбу, и центральные нападающие за неё борются. Вбрасывания – важная часть игры, ведь кто завладеет шайбой, тот и может атаковать.

Чей голос слышно на арене?

Диктор – это голос матча, который слышат болельщики на трибунах. Он объявляет стартовые составы перед игрой, авторов шайб и передач и удаления. Диктор отличается от комментаторов телетрансляций, он говорит только в паузах в игре.

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Что такое удаление?

Хоккеисты частенько нарушают правила – где-то нечаянно, где-то нарочно, за это судьи отправляют их в штрафбокс – специальную скамейку на другой стороне площадки. Игроки там сидят две, четыре или пять минут (в зависимости от степени нарушения), а их команда остаётся в меньшинстве – вчетвером против пятерых. Бывает даже, что и втроём, если правила нарушили сразу двое. А соперник в это время выходит на розыгрыш большинства и пытается забросить шайбу. Если у них получается, наказанный игрок выходит на лёд (только если удаление было не на пять минут).

Когда игрок серьёзно травмирует соперника, его удаляют до конца игры, а его команде приходится пять минут играть в меньшинстве.

Какие бывают нарушения?

Нарушений много разных, мы перечислим самые часто встречающиеся. Это удар по рукам (игрок сверху бьёт соперника клюшкой по рукам), опасная игра высоко поднятой клюшкой, толчок в борт (бьёт в спину, и игрок влетает в борт), толчок в спину (не у борта), подножка, выброс шайбы за пределы площадки (когда шайба улетает на трибуны, ничего не задев по пути). Совсем плохо, если кто-то бьёт соперника в колено, голову или локтем – за такие проступки наказывают очень строго, потому что это может привести к травме.



Есть нарушения, за которые не удаляют, а просто останавливают игру. Нельзя делать проброс – выбрасывать шайбу со своей половины поля к дальнему бортику, нельзя делать пас рукой, если ты не находишься в своей зоне, нельзя залезать в офсайд — игрок атакующей команды находится в положении «вне игры», если оба его конька уже полностью находятся за синей линией в его зоне нападения.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Почему могут не засчитать шайбу?

Гол может быть забит не по правилам, тогда его не засчитают. Шайбы надо коснуться не просто, а клюшкой, и не выше плеч, а выше перекладины ворот. Руками и ногами забивать нельзя – такую шайбу точно не засчитают. Если же судья не заметил движения ногой, а шайба просто отскочила, то такой гол может быть засчитан.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Что такое силовой приём?

Игроки постоянно сталкиваются друг с другом, это называется силовыми приёмами. Чтобы сыграть по правилам, хит нужно делать только против игрока, который владеет шайбой, не отрывать от земли ноги, бить корпусом в корпус и не растопыривать локти.



Есть очень эффектный силовой приём, который называется мельница. Игрок наклоняется и врезается в соперника, а тот взлетает в воздух.



Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Почему хоккеисты дерутся?

За драки в хоккее наказывают, но они не запрещены. Судьи даже зачастую не мешают игрокам и дают выпустить пар. Причин для кулачных боёв может быть много — кто-то грубо сыграл против твоего партнёра, или ты хочешь растормошить свою команду, или просто градус напряжения зашкаливает так, что искры начинают лететь из глаз. Бывает, дерутся даже стенка на стенку, но редко. Даже вратари могут подраться! За драки наказывают на пять минут, но обоюдно, и команды продолжают играть «пять на пять». Но вообще, драться — это плохо, за драку игрока могут удалить с поля до конца матча.



Раньше было даже специальное слово для драчунов – тафгай, такие игроки всегда были готовы устроить драку. Сейчас тафгаями называют жёстких игроков, которые не боятся скинуть перчатки и вызвать соперника на кулачный бой.