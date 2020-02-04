Лундквист снова провалился. Русские вратари могут заставить обменять легенду «Рейнджерс»

«Я бы отказался от запрета на обмен, если бы меня попросили», — сказал в интервью знаменитый голкипер Мартин Бродо, вспоминая время незадолго до дедлайна в 2014 году. Тогда у вратаря «Нью-Джерси» начался спад, после которого о былом величии можно было не вспоминать. «Впервые я был не в состоянии играть много. Я боролся, чтобы получить игровое время. Если бы появилась команда, которая бы хотела меня взять, я бы попросил обмена и ушёл», — отметил Бродо.

Страж ворот «Дэвилз» к тому моменту выиграл три Кубка Стэнли и побил уйму вратарских рекордов лиги, так что вполне мог рассуждать в подобном ключе. Другое дело — Хенрик Лундквист. Опытный швед стал настоящей клубной легендой для «Нью-Йорк Рейнджерс», но Кубка Стэнли в его активе до сих пор нет, игра оставляет желать лучшего, команда не попадает в плей-офф, а конкуренты в лице Александра Георгиева и Игоря Шестёркина всё активнее просят подвинуться.

Панарин забил гол после блестящего финта! У Хлебушка уже 70 очков за сезон Шестёркин дважды хотел забить, а Бучневич сделал это, получив доверие тренера.

«Лундквисту вскоре после дедлайна исполнится 38 лет. В предыдущем матче с «Детройтом» он сыграл впервые с 11 января, и вполне возможно, что Хенрика попросят отказаться от запрета на обмен перед крайним сроком. Пока что генменеджеру «Рейнджерс» Джеффу Гортону никто не звонил о приобретении Лундквиста, но «Колорадо» или «Каролина» могли бы рассмотреть такую возможность», — отметил известный обозреватель New York Post Ларри Брукс.



Домашняя игра с «Далласом» лишний раз подтвердила мнение о том, что лучшие времена для Лундквиста остались позади.

Впрочем, началось всё с ошибки другого голкипера. Антон Худобин из «Далласа» не смог справиться с броском Павла Бучневича с острейшего угла на третьей минуте матча, когда «синерубашечники» играли в большинстве. Для Бучневича эта шайба стала десятой в сезоне и третьей в четырёх последних матчах.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В середине двадцатиминутки «рейнджеры» два раза подряд получали глупые удаления, и оба этих большинства были использованы «Далласом». Голевым дублем за 16 секунд отметился Джо Павелски, чья результативность в нынешнем регулярном чемпионате сильно ниже ожидаемой: Лундквист не сумел выручить хозяев, а оборона «Рейнджерс» сыграла ниже всякой критики.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Под занавес первого периода ньюйоркцы смогли восстановить равновесие, но во втором отрезке «Даллас» предпринял решающее усилие, а Лундквист вместе с защитниками выглядели откровенно неважно. Дальний выстрел защитника Стивена Джонса звёздный голкипер вполне мог отразить, даже несмотря на «экранирование» в исполнении Александра Радулова, а после реализованного выхода два в один от Блейка Комо шведская легенда отправилась в запас — в воротах «рейнджеров» появился Александр Георгиев.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Россиянин пропустил один гол после 6 бросков, но Георгиева трудно в чём-то обвинять — исход матча к моменту его выхода на лёд был практически ясен. Лундквист отразил за свои 40 минут только 11 выстрелов из 15, показав унизительный процент 73,3%, что вызвало в его адрес волну критики.

«Когда играет Лундквист, то оборона либо сверхнадёжна, либо просто провалилась. И логики тут никакой нет. Это был не лучший матч для Хенрика», — отметил обозреватель LoHud Винс Меркольяно.



Статистика Хенрика Лундквиста в сезоне-2019/20

«Я не хочу его критиковать. Заменил, потому что нужно было что-то менять, наудачу. После третьей шайбы мы играли плохо. Мы пропустили два гола за 16 секунд. А Лундквиста поставили в ворота потому, что предыдущий матч он отыграл на ноль. Когда ваш парень «горяч», то он и должен играть. Могу ли я представить, что какой-то из трёх наших вратарей сыграет 3-4 матча кряду? Это сложно. Но если кто-то будет наголову лучше других, то именно так и произойдёт», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. Вероятно, на третий матч подряд Лундквиста вряд ли выпустят.



Стоит добавить, что Павел Бучневич в третьем периоде был посажен в запас, получив всего две смены за этот игровой отрезок. «Мне его игра совсем не понравилась», — заявил Куинн, хотя ещё совсем недавно череповчанин получал от тренера вполне положительные отзывы.