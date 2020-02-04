«Торонто» потерял Андерсена. Теперь самый зрелищный клуб может только мечтать о плей-офф?

Роль вратаря в кубковых матчах принято считать особой: мол, без надёжного голкипера надеяться на успех в играх плей-офф просто невозможно. Встреча «Торонто» и «Флориды» хотя формально и была в рамках регулярного чемпионата, но, по факту, это была самая настоящая кубковая битва. «Кленовые листья» изо всех сил пытаются вернуться в восьмёрку, место в которой потеряли именно из-за «пантер», которые зафиксировались на третьей позиции в Атлантическом дивизионе.

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Проблемы «Флориды» во вратарской линии были решены прошлым летом, когда команда пригласила на большие деньги Сергея Бобровского. И хотя россиянин не слишком уверенно играл в первой половине сезона, постепенно ему удалось обрести уверенность в своих силах. «Пантеры» получили элитного стража ворот и поставили последнюю частичку паззла, чтобы выйти на новый уровень и забыть о том, что команда в шести из семи последних сезонов не выходила в плей-офф.

«Кленовые листья» могут смело претендовать на статус самой зрелищной команды, поскольку входят в число лидеров по заброшенным шайбам в НХЛ (лучше дела обстоят только у «Вашингтона»). При этом по числу пропущенных голов «Торонто» опережает лишь «Детройт Ред Уингз», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Сан-Хосе Шаркс». Матчи с участием «Мэйпл Лифс» зачастую получаются достаточно результативными.

«Торонто» остался без голкипера Фредерика Андерсена в самый важный момент сезона. Случилось это в концовке первого периода при счёте 1:0 в пользу «Флориды». «Пантеры» провели скоростную контратаку два в один, и Майк Хоффман, промчавшийся по флангу, сделал передачу в центр. Его партнёр Фрэнк Ватрано изо всех сил пытался успеть к шайбе, чтобы замкнуть пас, но в борьбе с Джейком Маззином не удержал равновесие и на полной скорости врезался во вратаря «Мэйпл Лифс». Датчанин тут же упал на лёд и с видимым трудом поднялся — место в воротах со второго периода занял Майкл Хатчинсон, а Андерсен ушёл в раздевалку.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

До того, как голкипер получил травму, он несколько раз спас «Торонто» от верного гола, когда «пантеры» играли в большинстве.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Андерсену пришлось пройти через обязательное тестирование на предмет сотрясения мозга. Худший диагноз не подтвердился, но без датчанина «Торонто» практически никогда не выигрывает, что делает шансы на продолжение борьбы за место в плей-офф весьма низкими.



«Фредерик чувствует себя лучше. Учитывая характер травмы, мы решили проявить осторожность. Мы дадим ему ночь, а потом посмотрим, как он себя чувствует. Как мы будем справляться, если он серьёзно травмирован? Я не собираюсь отвечать на гипотетические вопросы», — сказал главный тренер «Торонто» Шелдон Киф, но расплывчатость формулировок не дала явного представления о том, насколько сильно травмирован вратарь.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Это худшее поражение «Торонто» в сезоне. И худшая потеря», — не скрывал своих эмоций обозреватель TSN Майк Мастерс. «Если Андерсен пропустит хоть сколько-нибудь продолжительное время, это будет стоить «кленовым листьям» намного больше, чем просто потеря двух очков в матче с «Флоридой». Мало того, что команда проиграла прямому конкуренту за кубковую позицию, так ещё и основного голкипера потеряли. По воротам Андерсена ни разу ни бросили за первые 11 минут. После того, как вышел Хатчинсон, броски сразу посыпались», — сокрушался Крис Джонстон из Sportsnet.

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Без Андерсена «Торонто» безропотно отдал преимущество в две шайбы и дал человеку с фамилией Писик возможность оформить хет-трик. «Если бы нам дали возможность сыграть этот матч 100 раз, мы бы выиграли 99 из них. Но очков мы не добыли и это очень плохо», — признал Киф. А Хатчинсон в 10 из 14 матчах в сезоне продемонстрировал процент отражённых бросков ниже 90%.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Канадские журналисты тут же бросились прикидывать варианты обменов для «Торонто», чтобы прикупить хоть кого-то на вратарском рынке для спасения нынешнего сезона. Среди главных кандидатов — Александр Георгиев из «Рейнджерс», интерес к которому «кленовые» уже проявляли. Так же называют фамилии Аарона Делла из «Сан-Хосе», Крейга Андерсона из «Оттавы», ветерана Райана Миллера из «Дакс» и Кори Кроуфорда из «Чикаго».