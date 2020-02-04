Турнирные расклады Востока. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к концу. Разбираемся, как бы выглядели все пары плей-офф, если бы он стартовал сегодня. Начинаем с Восточной конференции.

«Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»

Изначально «Куньлунь» виделся не самым приятным вариантом для команды, занимающей первое место на Востоке. Всё-таки играть в Китае, совершать длительные перелёты, а в случае победы подходить не в лучшей форме ко второму раунду никому не хотелось. Сейчас же из-за коронавируса в Поднебесной «драконы» проводят все матчи, включая домашние, на территории России. Поэтому с логистикой у «Ак Барса», если всё так и закончится, будет гораздо меньше проблем.

Казань практически наверняка останется первой на Востоке, а вот у «Куньлуня» в последнее время серьёзные игровые проблемы. Так что не факт, что коллектив Курта Фрейзера сумеет закрепиться в лидирующей восьмёрке. «Адмирал», «Амур» или «Нефтехимик» отчаянно бьются и постараются обогнать китайский клуб. У того же «Адмирала» всего на три очка меньше, при этом меньше и сыгранных матчей (тоже на три). На Востоке теоретических шансов на попадание в плей-офф не потерял даже «Трактор».

Восток КХЛ – отдушина для болельщика. На Западе давно нет никакой интриги ЦСКА и СКА снова заняли два первых места, а Рига и Минск уже остались без плей-офф.

Вероятность встречи в первом раунде: 40%.

«Авангард» — «Металлург» Мг

Пожалуй, одним из главных украшений первого раунда может стать битва между «Авангардом» и «Магниткой». «Ястребы» потерпели уже три поражения подряд — даже мощный механизм, выстроенный Бобом Хартли, периодически даёт сбои. Так что играть с «Авангардом» можно и нужно. Более того, вполне реально его обыгрывать.

Для «Металлурга» сезон складывается трудно. После ухода с поста главного тренера Йозефа Яндача новому главному тренеру Илье Воробьёву пришлось ещё долго разгребать всё то, что досталось по наследству от чешского специалиста. Также уральцы продолжают пожинать плоды работы прошлого менеджмента, расставшись уже с несколькими игроками.

Но по крайней мере в плей-офф «металлурги» попадают, а Илья Воробьёв постепенно наводит в команде порядок. В нынешнем сезоне «Авангард» и «Магнитка» сыграли уже четырежды. Каждая из команд одержала по две домашние победы. Вероятность, что «Авангард» останется вторым, а «Магнитка» — седьмой, довольно высока.

«Авангард» — «Магнитка» — в первом раунде плей-офф? Турнирные расклады КХЛ «Барыс» официально в восьмёрке сильнейших, а Рига снова осталась за бортом.

Вероятность встречи в первом раунде: 70%.

«Барыс» — «Салават Юлаев»

Команда Андрея Скабелки выглядит неплохо и даже мощно, но спады временами случаются. Впрочем, без них не преодолели сезон даже лидирующие в своих конференциях ЦСКА и «Ак Барс». Поэтому недооценивать клуб из Нур-Султана ни в коем случае нельзя.

«Салават Юлаев», как и сезоном ранее, может закончить регулярку на шестой строчке. Тогда многие критиковали уфимцев и главного тренера Николая Цулыгина, однако в итоге юлаевцы дошли до финала Восточной конференции, уступив в нём в упорной борьбе «Авангарду». Учитывая, что в Уфе собрано много мастеров, «Салават» снова способен знатно пошуметь.

В нынешнем сезоне команды сыграли друг с другом уже три раза. Пока преимущество за «Барысом» — 2-1, но у Уфы есть шанс выравнять положение – 21 февраля команды сыграют друг с другом в четвёртый раз. «Барыс» всего на три очка опережает «Автомобилист», но ниже четвёртого места точно не опустится. «Салават» теоретически может догнать «Сибирь», но есть вариант, при котором уфимцы станут седьмыми. Сейчас же вырисовывается их серия с «Барысом», которая точно получится упорной и интересной.

Вероятность встречи в первом раунде: 60%.

«Автомобилист» — «Сибирь»

Клуб из Екатеринбурга в прошлом сезоне сильно провёл регулярный чемпионат, но с треском вылетел из плей-офф после поражения от «Салавата» во втором раунде. Главная проблема «Автомобилиста» на данный момент – травма основного голкипера Якуба Коваржа. Непонятно, в каком состоянии чех подойдёт к решающим играм. Без него уральцам будет трудно.

Команды встречались друг с другом буквально накануне и поделили очки в Новосибирске. Хозяева оказались сильнее в серии буллитов – 3:2. Но в плей-офф сибирякам может не хватить опыта их главного тренера Николая Заварухина, да и мастерства у Екатеринбурга побольше. Кстати, прошлым клубом Заварухина был именно «Автомобилист», в котором тренер помогал Андрею Мартемьянову. Так что систему екатеринбуржцев в Новосибирске тщательно изучат и разберут.

Вероятность встречи в первом раунде: 60%.