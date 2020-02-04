Турнирные расклады Запада. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к концу. Рассказываем, как бы выглядели все пары плей-офф, если бы он стартовал сегодня. В первой части мы говорили о парах Восточной конференции, теперь пришёл черёд Запада.

Турнирные расклады Востока. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас В Восточной конференции точно не будет скучно.

ЦСКА – «Витязь»

От «Витязя», который осенью был лидером КХЛ, не осталось и следа. Команда проигрывает матч за матчем и удерживается в зоне плей-офф только за счёт того, что набрала достаточно очков в первой половине чемпионата. За место в восьмёрке ведут борьбу «Сочи» с «Северсталью» и, хотя у подольчан ещё есть запас прочности в шесть очков, место в плей-офф им вовсе не гарантированно. Три из оставшихся семи матчей – как раз с главными соперниками, в которых никак нельзя проигрывать, ещё три – с крепкими «Спартаком» и «Локомотивом».

ЦСКА привычно захватил лидерство в лиге и уже вряд ли кого-то к себе подпустит. Первое место в конференции им практически гарантированно. Московские «армейцы» целятся на второй Кубок Гагарина и не должны испытать проблем в первом раунде. В плей-офф они дважды встречались с «Витязем», оба раза серии заканчивались в четырёх матчах. В этом году команда Михаила Кравеца сумела один раз устроить сенсацию, победив «армейцев» 2:1, но после этого последовали три поражения. Да и Александра Самонова, который добыл единственную победу, в Подольске давно уже нет. Как нет и других лидеров — Аалтонена и Швец-Рогового.

СКА ограбил «Витязь», но не получил никакой выгоды. Питер в своём репертуаре «Локомотив» собрался доигрывать сезон без тренера, а в «Авангарде» забыли про молодёжь – в итогах недели КХЛ.

Вероятность встречи в первом раунде: 50%

СКА – «Торпедо»

Второе и седьмое места Запада, но эта серия может таить сюрпризы. Давид Немировски построил в Нижнем Новгороде одну из самых зрелищных и весёлых команд КХЛ, которая умеет забивать и никогда не сдаётся. В последнее время они часто проигрывают, но и в прошлом году они так же скомкали окончание регулярки, а затем выдали жаркий семиматчевый бой с «Барысом» в первом раунде. Да и со СКА в этом сезоне уже не возвышается над остальными, и играть с петербуржцами можно.

СКА с конца ноября набрал приличный ход и, вероятно, не отдаст «Йокериту» первое место в дивизионе Боброва. Пока что в команде есть травмированные – Бурдасов, Аалтонен, зато здорово себя проявляет молодёжное звено, не молчат и лидеры – Владимир Ткачёв, Наиль Якупов. К тому же недавно команда усилила тренерский штаб Валерием Брагиным, который прекрасно знаком со многими игроками и должен принести свежие идеи.

Своеобразным превью к плей-офф могут стать две очных встречи в феврале, пока что в регулярной серии у СКА и «Торпедо» по одной победе. Концовка регулярки у нижегородцев будет убойная, кроме двух матчей с петербуржцами предстоят встречи с ЦСКА, «Спартаком», «Йокеритом», «Сочи» и «Амуром», который пытается совершить мощный рывок в плей-офф и выиграл уже четыре матча подряд. В таких условиях «Торпедо» будет непросто удержаться на седьмом месте.

Брагина подтянули в элиту, и это логично. Весь русский хоккей становится молодёжным Когда-нибудь Валерий Николаевич заменит Кудашова, а сборную U20 теперь есть на кого оставить.

Вероятность встречи в первом раунде: 40%.

«Динамо» Москва – «Локомотив»

«Локомотив» невнятно начал сезон, дважды менял тренера, но с тех пор, как дело доверили Майку Пелино, команда постепенно вышла из пике и уверенно удерживается в зоне плей-офф. Спады, конечно, случаются, но непродолжительные. У ярославцев ещё есть шансы перегнать «Спартак» — календарь у них полегче, чем у красно-белых, но надо будет набирать очки практически во всех встречах и ждать осечек команды Олега Знарка.

«Динамо», в свою очередь, идёт нос в нос с «Йокеритом» и занимает более высокую строчку только по дополнительным показателям. Бело-голубые накатывают на финиш регулярки в отличной форме, у них есть едва ли не лучшая связка в КХЛ в лице Вадима Шипачёва и Дмитрия Яшкина и хорошая поддержка от остальных звеньев. Да и календарь выглядит благоприятным для того, чтобы сохранить за собой третье место.

Вероятность того, что эти команды встретятся в первом раунде, очень высокая. В текущем чемпионате клубы уже сыграли все четыре матча, и только одна, самая первая, осталась за «Локомотивом». После этого «Динамо» с Иваном Бочаровым в воротах выиграло три раза подряд. При встрече с «Локомотивом» команда Крикунова точно будет фаворитом.

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Вероятность встречи в первом раунде: 80%.

«Йокерит» — «Спартак»

«Спартак» после прихода на тренерский мостик Олега Знарка преобразился. Это уже далеко не мальчики для битья, которые запрыгивают в плей-офф в последний момент, это команда, которая заставляет с собой считаться и воспринимать серьёзно. Крепкий, добротный состав, отличный вратарь, выстроенная игра позволила «Спартаку» впервые за долгое время не просто выходить в восьмёрку, а делать это уверенно.

«Йокерит» славится своей стабильностью. Кто бы не тренировал команду из Хельсинки, какой бы состав у неё не собирался, она неизменно ровно проходит чемпионат и держится в первой четвёрке Запада. В плей-офф стабильность проявляется с другой стороны, за «Йокеритом» давно закрепилась слава команды, которая с наступлением кубковой весны начинает пасовать перед более или менее серьёзным соперником.

В прошлом году красно-белые едва дали настоящий бой СКА, выиграв первые два матча в первом раунде. В этом году от них все ждут большего. Вполне вероятно, эта пара встретится в плей-офф, и заруба обещает быть знатной. В этом сезоне команды одержали по две победы друг над другом, и все игры были от ножа, и результат был не ясен до последних минут.

Вероятность встречи в первом раунде: 70%.