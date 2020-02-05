Овечкин обрушил новый рекорд! Четвёртый хет-трик в сезоне он сделал за 4 минуты!

«Если кто-то и сможет побить рекорд Гретцки, то это будет только Овечкин. У него отличный бросок. Он бросает очень сильно, невероятно точно и очень быстро. Довольно часто можно встретить хоккеистов, обладающими одним из этих качеств, может быть двумя. А у Овечкина их три. Это уникальная комбинация, такое бывает крайне редко», — говорил пару дней назад знаменитый Майк Гартнер. Легендарный форвард «столичных» забивал, когда это было делать несколько проще, но Александр вполне оправдывает его оценку.

График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.

В домашнем матче с «Лос-Анджелесом» Овечкин стал ещё ближе к результату Гартнера в списке лучших снайперов всех времён, но, что ещё важнее, именно капитан «Вашингтона» переломил ход игры и принёс «Кэпиталз» победу.

Перед игрой из стана «Вашингтона» пришла новость о травме голкипера Ильи Самсонова, которому на тренировке Александр Овечкин попал шайбой в голову. «Это было абсолютно случайно. Я уверен, что он большой мальчик и с ним всё будет в порядке», — сказал тогда Александр. С вратарём действительно ничего страшного не случилось, но своё место на скамейке запасных он всё же уступил Витеку Ванечеку, а самого Самсонова вывели из заявки с формулировкой «травма верхней части тела».



Что же касается Овечкина, то большую часть встречи с «Кингз» лидер хозяев был незаметен. К середине третьего периода «Вашингтон» уступал со счётом 1:2, на счету хоккеистов «Кэпиталз» было менее 20 бросков в створ, а Овечкин до 50-й минуты встречи вообще не имел в своём активе ни одного выстрела.



Однако за последние 7 минут периода всё изменилось. Сначала Великую Восьмёрку прекрасной поперечной передачей нашёл Ти Джей Оши — оставалось лишь не промахнуться по пустому углу, делая замыкание на дальней штанге.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Затем Овечкин в великолепном стиле не выключился из борьбы, добив собственный же бросок после отскока от голкипера «королей» Джонатана Куика. Эта шайба стала 110-м победным голом в карьере Александра, и по этому показателю он идёт на четвёртом месте в истории НХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Дело оставалось за малым — оформить третий хет-трик в шести последних матчах, и «Лос-Анджелес» предоставил россиянину такую возможность, сняв вратаря. По количеству «трюков со шляпой» этот сезон стал для Овечкина рекордным: три хет-трика он оформлял в сезонах-2007/2008 и 2008/2009, а нынче уже добрался до цифры 4 и останавливаться не собирается.

Хет-трики Овечкина в сезоне-2019/2020:



30 ноября 2019, «Филадельфия — «Вашингтон»: 3 гола, 1 передача.

16 января 2020, «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: 3 гола.

18 января 2020, «Айлендерс» — «Вашингтон»: 3 гола.

4 февраля 2020, «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: 3 гола.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

За счёт очередного хет-трика Овечкин добрался до отметки в 40 голов — это произошло в 11-й раз в его карьере. Александр снова обошёл Давида Пастрняка в списке лучших снайперов сезона, а до рекорда Уэйна Гретцки осталось 196 шайб. В последних 10 матчах на его счету 16 голов, и нет никаких сомнений в том, что в нынешнем регулярном чемпионате ему покорится отметка в 50 шайб — его текущий темп позволяет рассчитывать на достижение числа 62.





1. Уэйн Гретцки — 12,

2. Александр Овечкин, Марио Лемье, Марсель Дионн — 11. Количество голов с 40 и более голами за карьеру:1. Уэйн Гретцки — 12,2., Марио Лемье, Марсель Дионн — 11.

«Удивляюсь ли я сам себе? Пока нет. Я ведь всё ещё играю. Уверен, что я, моя семья и друзья будем говорить об этом. Но сейчас я просто пытаюсь не фокусироваться на этом и просто делать своё дело. Если начнёшь думать об этом слишком много, то ничего не получится.



Сегодня у нас было два непростых периода, но затем мы смогли прибавить и начали создавать хорошие моменты. В первой шайбе мне повезло, был удачный рикошет от клюшки, а во втором я просто не останавливался, продолжил катиться и сыграл на добивании», — с улыбкой сказал Овечкин после матча.