«Он приближается к хоккейному бессмертию». Как в Америке восторгаются Овечкиным

Четвёртый в сезоне «трюк со шляпой» от Александра Овечкина не мог не вызвать очередной волны отзывов относительно игры российского снайпера. Болельщики «Вашингтона» добрались уже и до резиденции самого хоккеиста, повесив на ограде его дома поздравительный плакат. Эксперты и обозреватели заокеанских СМИ тоже были в восторге, хотя кому-то новые достижения Великой Восьмёрки могли уже вполне могли надоесть.

Овечкин обрушил новый рекорд! Четвёртый хет-трик в сезоне он сделал за 4 минуты! 11-й раз за карьеру забил 40 голов и снова стал лидером сезона по заброшенным шайбам.

«Бац, бац — и победа в кармане»

«В своём 15-м сезоне в НХЛ Алекс Овечкин всё ещё делает что-то впервые — и это заставляет казаться, что он забивает удивительно легко. Лучший бомбардир своего поколения — до 700 голов осталось лишь две шайбы — оформил натуральный хет-трик в ворота «Лос-Анджелеса» и принёс своей команде победу. Когда «Вашингтон» отставал от калифорнийцев на одну шайбу, Овечкин взял игру на себя и забил три гола подряд. Будучи невидимым почти 54 минуты, он взял полный контроль над игрой в последнем отрезке. Свой первый гол он забил первым же броском на 54-й минуте матча, а затем добавил ещё две шайбы за последующие 4,5 минуты, после чего на лёд обрушился красный дождь из кепок.



Последним хоккеистом, кто забивал три и более голов за 7 последних минут матча, был Петер Бондра, который забрасывал в ворота «Айлендерс» в марте 1996 года. У Овечкина 16 голов в последних 10 матчах, но на вопрос о том, поражается ли он себе сам, он ответил нет. Александр на пути к достижению отметки в 700 голов за 1140 матчей за карьеру. Это будет вторым самым быстрым результатом в истории НХЛ», — отметила обозреватель Washington Post Саманта Пелл.



«Дайте Овечкину ещё пару лет, и на его счету будет 800 голов. Это был такой вариант матча, когда Алекс был незаметен большую часть игры. А затем бац, бац, бац — шайбы в сетке, победа в кармане», — восторгался россиянином главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан. «Да, в пять последних минут он взял игру на себя и стал главным автором победы. Это то, что делают суперзвёзды. Нам очень повезло с ним», — откровенно сказал главный тренер Тодд Рирден.



«Калифорнийцы душили «Вашингтон» на протяжении 50 минут. Но в последние десять ожил Овечкин и это было всё, что нужно «столичным». Я надеюсь, что вы цените то, что мы все видим прямо сейчас. Один из величайших бомбардиров всех времён играет в самый «горячий» хоккей в своей карьере. Все делают математические расчёты о том, сколько голов должен забивать Александр, чтобы догнать Гретцки. Но эта математика меняется после каждой игры. Среднее количество шайб, необходимых для рекорда, постоянно уменьшается. Сейчас он идёт темпом на 61-62 гола в сезоне, он уже обогнал Пастрняка и Мэттьюса в гонке снайперов.

После того, как был забит его первый гол, игра превратилась в шоу Овечкина. Он впервые в карьере записал на свой счёт 4 хет-трика за сезон. Как это вообще возможно? Когда речь зашла об отметке в 700 голов, все журналисты, работавшие на матче «Вашингтона», занервничали. Никто не был к этому готов, а ведь он мог забить и 5 голов за матч. За 10 минут до конца на счету Овечкина был ноль бросков в створ и ноль голов. А закончил матч он с пятью бросками и хет-триком!», — восторженно написал обозреватель NBC Sports Джей Риган.



«Овечкин удивительный!», — сказал в эфире комментатор NBC Крейг Лафлин. «Он ненормальный», — со смехом вторил ему коллега Джо Бенинати.

Овечкин обогнал Мессье! Великая Восьмёрка уже на восьмом месте по голам в истории НХЛ До рекорда Гретцки осталось 199 точных бросков.

«Не зря призывают ценить такие моменты и наслаждаться его игрой»

«У Овечкина снова проявился талант к драматургии. За интервал в 4 минуты и 24 секунды он оформил хет-трик и всё ближе подтолкнул себя к отметке в 700 голов. За последние 7 матчей на его счету 14 шайб, что ровно в два раза больше, чем у любого другого игрока НХЛ за отрезок с 13 января. Он добрался до отметки в 40 голов за 53 матча — быстрее он это делал лишь когда ему было 22 года (52 игры). Рирден не зря советовал болельщикам ценить такие моменты и наслаждаться игрой Овечкина. Даже когда Александр преуменьшил свои заслуги, будучи в раздевалке, у всех было безошибочное ощущение, что же именно произошло», — отметил Тарик Эль-Башир из The Athletic.



«Овечкин вовсе не замедляется. Чтобы добраться от отметки в 500 до 600 голов, ему потребовалось сыграть 190 матчей. А сейчас он забил 98 голов за 147 игр. «Клуб 700» готов встретить его с распростёртыми объятиями, но его члены откровенно сказали, что вряд ли Александр этим удовлетворится. Он быстро продвинется мимо них и пойдёт дальше большинства из них — в погоне за рекордом Уэйна Гретцки из 894 голов», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти.



«Овечкину не хватает 196 голов до Гретцки. Два года назад он забил 49, в прошлом сезоне — 51. В этом он идёт на 61 шайбу. В свои 34 года Ови — не какая-то падающая звезда, которая «едет с ярмарки». Он на вершине своей игры и стремительно приближается к хоккейному бессмертию», — восторженно заметил в «твиттере» обозреватель NBC Sports Лайам МакХаф.

График Овечкина по голам – это космос! Все в его возрасте сдувались, он только прибавляет Александр Великий может стать первым игроком в истории, забившим седьмую сотню голов в НХЛ за 150 матчей. Так не смог даже Гретцки.

Известные в прошлом игроки также отдают должное капитану «столичных» и его голевым подвигам.



«Если поместить Овечкина в мою эпоху, то я даже представить не могу, какими могли бы быть цифры. Всё, что я знаю — это то, что он мог бы играть в любую эпоху. Мне нравится за ним наблюдать, потому что он очень эмоциональный, он чертовски рад тому, что делает. Я это просто обожаю. Терпеть не могу, когда парень забивает, словно это что-то само собой разумеющееся. Рекорд Гретцки? Знаете, когда я забил 76 голов, то все твердили, что никто и никогда его не побьёт. Но затем появился Уэйн и через 10 лет он не просто превзошёл, а разбил его, забросив 92 шайбы. Так что все рекорды делаются для того, чтобы их побили. Весь вопрос, когда», — сказал знаменитый Фил Эспозито.



«Неважно, какой хоккей был 10 лет назад, а какой — сейчас. Важно то, как Овечкин смог приспособиться. Я просто удивлён, как здорово он это сделал. Я не верил, что он продолжит быть таким доминирующим хоккеистом. Был какой-то период, когда я полагал, что он будет медленно падать, а потом начался поворот вспять и он снова воспрял», — сделал комплимент Яромир Ягр.