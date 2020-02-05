«Сибирь» и «Автомобилист» могут подарить КХЛ идеальную серию. Осталось дождаться плей-офф

Иногда кажется, что в КХЛ Восток всегда находится в тени, отбрасываемой Западом. Однако в этом сезоне Восточная конференция стала по-настоящему непредсказуемой и интересной. Здесь есть всё: главный провал сезона – «Трактор», кризисные «Магнитка» и «Салават», вернувшаяся на старые рельсы «Сибирь», крышесносный «Адмирал», отправленный на карантин «Куньлунь». Но главное – восток, по сравнению с прошлыми сезонами, очень сильно подравнялся, и теперь битва за кубковую восьмёрку будет вплоть до последнего игрового дня «регулярки». Здесь больше нет команд, с которыми два очка можно было положить в копилку ещё до начала игры. Каждый способен обыграть каждого. Забудьте о проходных играх, расслоение, которое мы видели 2-3 года назад, уже в прошлом.

Сейчас на Востоке четыре из восьми путёвок в кубковую весну уже забронированы, гарантированно в плей-офф сыграют «Ак Барс», «Авангард», «Барыс» и «Автомобилист», установивший минимальный бал на уровне 69 очков. По большому счёту, четвёрка команд, которые начнут матчи Кубка Гагарина дома, определена. Вопросы есть только в «гостевой» половине, где всё может несколько раз поменяться и потому прикинуть потенциальные пары пока затруднительно. Но один восточный тандем вырисовывается и приобретает четкие очертания уже сейчас – в первом раунде должны сойтись две столицы – Сибири и Урала. Пара «Автомобилист» — «Сибирь» может подарить нам самую интересную серию первого раунда.



Летом «Сибирь» в добровольно-принудительном порядке отправилась в дивизион Харламова и автоматически увеличила количество встреч с командой из Екатеринбурга до четырех за «регулярку». Тогда казалось, что лига обрекла сибиряков на мучение с обновлённым «Ак Барсом» и новоиспеченным грандом с берегов Исети. Но из семи встреч с лидерами дивизиона «Сибирь» выиграла пять. Если «Ак Барс», сумел лишить «Сибирь» четырёх очков, то «Автомобилист» в этом сезоне ни разу не смог огорчить новосибирцев. Сейчас все опасения о том, что команда из заснеженного Новосибирска может не пройти проверку дивизионом Харламова, кажутся пустыми.



Забавно, что скорее «Ак Барс» и «Авто» опасаются единственную команду из Сибири. Спортивный директор екатеринбуржцев Олег Гросс летом не отпустил в Новосибирск защитника Михала Чайковски, аргументируя как раз переводом «Сибири» в дивизион Харламова, а Дмитрий Квартальнов перед дедлайном предпочёл отдать Артёма Михеева в «Трактор», уже доигрывающий «регулярку». Решение казанцев оказалось вполне разумным, учитывая, что «Сибирь» некоторое время балансировала на грани заветной восьмёрки и могла бы сыграть в первом раунде с казанцами, а вот отказ Гросса кажется слегка пророческим.



Причина такой прыти «Сибири» против команд с более высоким уровнем исполнителей кроется в том, что новосибирцы слишком хорошо знают и Казань, и Екатеринбург. То, что «Сибирь» стала одной из первых команд в карьере Квартальнова, которую он поставил на свои рельсы строгого системного хоккея, все прекрасно помнят. Да и то, что «Сибирь» наперёд знает, в какой хоккей будет играть «Автомобилист», тоже вряд ли для кого-то стало сюрпризом. В межсезонье команду возглавил тренер-дебютант Николай Заварухин, который состоялся в КХЛ как старший тренер именно в Екатеринбурге. Заварухин планомерно готовился к роли главного сначала у Владимира Крикунова, который и приоткрыл ему дверь в КХЛ, а в прошлом году отвечал за работу с нападающими и розыгрыш стандартных ситуаций в штабе Андрея Мартемьянова.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

В Екатеринбурге Заварухин занимался огромным фронтом работы и до мелочей знает организацию игры «Автомобилиста», по крайней мере в атаке. О том, насколько важен был для Мартемьянова этот специалист, говорит тот факт, что Заварухин остался в его штабе даже после ухода из клуба Крикунова. Не горели желанием расставаться с ним на Урале и летом, но остановить прогресс Заварухина было бы преступлением.



Взгляды на хоккей у Мартемьянова и Заварухина практически совпадают. Они оба не приветствуют какой-либо креатив в своей и средних зонах, предпочитая играть по шаблону, ценят хоккеистов, готовых пахать и ловить на себя шайбы и делают ставку на скоростной хоккей. Немаловажно, что, в отличие от других тренеров новой формации, они умеют быть гибкими и готовы к диалогу с игроками, умело чередуя кнут и пряник. При таком построении отношений с командой и в Новосибирске, и в Екатеринбурге исключены какие-либо подковёрные игры внутри коллектива. О том, что игроки и «Авто, и «Сибири» готовы биться за своих наставников, говорит то, что обе команды в этом сезоне прошли через серьёзную серию поражений, после которой рванули наверх.

Фото: hcsibir.ru

То, что «Сибирь» будет играть в похожий с «Автомобилистом» хоккей, читалось сразу. Не зря же новый рулевой сибиряков привёз с собой в Новосибирск сразу трёх хоккеистов, выступавших в прошлом сезоне за «Автомобилист». Перед началом сезона генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский обмолвился, что при Заварухине его команда будет демонстрировать атлетичный хоккей с творческим началом. В принципе, Фастовский не соврал. «Сибирь» так же, как и «Авто», играет в вертикальный хоккей с минимумом позиционных атак, предпочитая мгновенно переходить из обороны в атаку. Назвать «Сибирь» братом-близнецом екатеринбуржцев мешает разве что уровень исполнителей, который у уральцев на голову выше – у сибиряков нет такой россыпи мастеров, как Доус, Дацюк, Голышев, Холланд и Секстон, зато есть финны Руохомаа, Пуустинен и Йокипакка, которые пусть и не всегда стабильны, но тоже способны определять результат.



Команда Заварухина компенсирует дефицит мастерства скоростью. Боб Хартли и вовсе заявил, что «Сибирь», возможно, самая быстрая команда КХЛ. Летом команда стала более легковесной по сравнению с прошлым сезоном, в том числе благодаря подписаниям бывших екатеринбуржцев Чесалина и Торченюка, не пригодившихся Мартемьянову. По словам главного тренера «Сибири», в эпоху уменьшения площадок именно скорость выходит на первый план.

Хартли: далеко не все ставили на «Сибирь», а она уже в зоне плей-офф

Но есть у новосибирцев и то, чего нет у «Автомобилиста», – два почти равноценных голкипера. Тандем Сятери – Красиков оправдывает ожидания, в Новосибирске своими голкиперами более чем довольны и, по нашей информации, хотят его сохранить. Екатеринбуржцы же в межсезонье понадеялись на силы Якуба Коваржа и не стали искать бэкапа на стороне, решив, что местный воспитанник Леонид Фомин готов к КХЛ и способен сыграть свои 10% матчей за сезон. Действительно, одно из главных достоинств чеха то, что он любит играть много и при этом не сильно теряет в качестве. Но в «Автомобилисте» почему-то исключили вероятность травмы Коваржа. И сейчас уральцы пожинают плоды собственной самонадеянности. Благо, что травма чешского голкипера, полученная в матче с «Ак Барсом», оказалась не настолько серьезной и Якуб должен вернуться на лёд после перерыва. Будь судьба не так благосклонна к «Автомобилисту», то команда рисковал бы начать плей-офф с тандемом сырых голкиперов. Мартемьянову уже во втором матче после травмы Коваржа стало понятно, что Леонид Фомин занять место чеха не готов. Провал Фомина заставил бросать его в пекло 19-летнего эмхаэловца Владимира Галкина. MVP Кубка Харламова неплохо дебютировал, сходу одержав победу над «Магниткой» и достаточно уверенно отыграл против «Сибири», но пока его нервозность и неуверенность чувствуется невооруженным глазом. «Своё» Галкин ловит, но способен ли он на что-то больше – большой вопрос. Пока и Галкин, и Фомин выглядят голкиперами, которые не совсем созрели для КХЛ.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Сибири» и «Автомобилисту» осталось провести последнюю встречу 20 февраля. В последней игре в Новосибирске команды показали хоккей, максимально приближенный к играм плей-офф с кучей заблокированных бросков и огромными скоростями. На пресс-конференции после игры каждому из тренеров задали вопрос, держит ли он голове то, что, скорее всего, им придётся открывать плей-офф встречей друг с другом, и оба в один голос заверили, что никакого скрытого подтекста в очной встрече не было. Мартемьянов сказал, что его не беспокоит печальная статистика встреч против «Сибири», а Заварухин лишь в очередной раз напомнил, что регулярный чемпионат и плей-офф – совершенно разные вселенные, не похожие друг на друга. Лукавство, да и только.

Фото: hc-avto.ru

«Сибири» достаточно набрать всего четыре очка в оставшихся играх, чтобы обеспечить себе место в восьмёрке и спустя три сезона кубкового голода вернуть плей-офф в Новосибирск. Уже можно с уверенностью сказать, что Николай Заварухин в своём дебютном сезоне выполнил задачу-минимум. Однако для его «Сибири» первый раунд не потолок, даже несмотря на то что большинство из его хоккеистов забыли, что такое плей-офф. Андрею Мартемьянову же предстоит доказать, что он и его ребята готовы подтвердить реноме нового гранда и замахнуться как минимум на финал конференции.



Скорее всего, к последней своей очной встрече в «регулярке» «Сибирь» и «Автомобилист» останутся на тех же позициях, а 20 февраля мы увидим мини-репетицию первого раунда плей-офф. Учитывая, что команды играют в идентичный хоккей и то, что сейчас между «Сибирью» и «Автомобилистом» нет огромного классового неравенства, нас может ждать практически идеальная и непредсказуемая серия, которая вполне может затянуться и до семи матчей. Здесь будет всё – реваншистские настроения, невероятные скорости и битва одних из самых быстрорастущих тренеров КХЛ.