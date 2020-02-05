«Русский медведь» завалил лучшего бомбардира НХЛ! Сокрушительный силовой приём Любушкина

У Леона Драйзайтля – 82 очка в 53 матчах, но Илья лишний раз доказал, что на льду нет авторитетов, и наказал немца за рассеянность.

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин не является тем хоккеистом, о котором много говорят. Уверен, даже в России не все поклонники хоккея знают, что габаритный, но скромный москвич уже второй год пытается покорить НХЛ, выступая за «койотов». Некоторое время назад эта команда считалась одним из главных аутсайдеров лиги, но сейчас ситуация меняется. В прошлом сезоне «Аризоне» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы сыграть в Кубке Стэнли. В этом чемпионе «койоты» пока идут в восьмёрке Запада, несмотря на то что перед игрой с «Эдмонтоном» у них было пять поражений подряд.

Любушкин в своей команде пока далёк от роли ведущего защитника, но Илья честно пытается выполнять свою работу разрушителя-домоседа. В прошлом сезоне он сыграл ровно половину регулярки, сейчас идёт с похожим темпом. У Любушкина, который в КХЛ всё-таки иногда забивал и набирал очки, в НХЛ до сих пор нет ни одной заброшенной шайбы, а всего за 77 матчей набрано 6 (0+6) очков. Но вряд ли это кого-то беспокоит в «Аризоне» — Любушкин выполняет совсем другую работу на площадке.

Статистика Ильи Любушкина в сезоне-2019/2020

Какую, Илья наглядно продемонстрировал в матче с «Эдмонтоном». «Нефтяники» идут в таблице близко к «Аризоне», и этот матч обещал получиться равным и напряжённым. Конечно, стоило ждать очередных бомбардирских свершений от убойной связки «Эдмонтона» Драйзайтль – Макдэвид. На двоих у этих парней уже 161 очко в 53 матчах, и редкий поединок «Эдмонтона» обходится без их голов и передач. Но в Глиндейле состоялся как раз такой уникальный случай. Ни Макдэвид, ни Драйзайтль, ни кто-либо ещё из «нефтяников» не смог отличиться в этом матче. И очень вероятно, что такой засухе нападения «Эдмонтона» поспособствовал как раз Любушкин. В конце первого периода русский защитник провёл мощный и чистейший хит против лучшего бомбардира сезона Леона Драйзайтля, как бы показав, кто в этот вечер в доме хозяин.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Аризона Койотс».

После такого хита «Русского медведя» (как назвали Любушкина в «твиттере» «Аризоны») «койоты» будто бы получили дополнительный заряд бодрости и в итоге смогли добиться преимущества в этой тягучей встрече. На 25-й минуте счёт открыл Конор Гарланд, а через пару минут Лоусон Круз отличился в меньшинстве – этот отрезок и предопределил исход встречи. «Аризона» классно сыграла по счёту, довела встречу до победы, забив третий гол в пустые ворота. Сухой матч с 30 отражёнными бросками оформил Антти Раанта, недавно повторивший знаменитый «удар скорпиона». «Эдмонтон» потерпел третье поражение в сезоне, в котором «нефтяникам» не удалось забить ни одной шайбы.

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Что касается Любушкина, то Илья, если не считать сокрушительный хит на Драйзайтле, провёл очередной скромный матч. 11.28 на льду (пятое время среди защитников «Аризоны»), один бросок в створ, два силовых приёма, нулевой показатель полезности. Что ж, Любушкин сыграл надёжную встречу и не пропустил – это самое главное для защитника. Но всё-таки хочется, чтобы у Ильи было побольше ярких моментов. От этого и ему самому будет только лучше.