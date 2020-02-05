Все русские хоккеисты в Америке. Панарин первым набрал 70 очков, Овечкин бьёт рекорды

В НХЛ чемпионат перевалил за экватор, как и в других североамериканских лигах. «Чемпионат» рассказывает, как играют россияне за океаном.

НХЛ

Не Овечкин, не Кучеров, именно Артемий Панарин первым из россиян в этом сезоне набрал 70 очков и идёт на пятом месте в общем зачёте бомбардиров. В «Рейнджерс» звезда Артемия засияла ещё ярче, и есть все основания думать, что это ещё не предел. Панарин чудо как хорош, и это несмотря на то, что «Рейнджерс» в этом сезоне, мягко говоря, не блещут, а партнёры у него постоянно меняются. Любопытная деталь – Панарин входит в топ-8 лучших игроков лиги по показателю полезности.

Панарин забил гол после блестящего финта! У Хлебушка уже 70 очков за сезон Шестёркин дважды хотел забить, а Бучневич сделал это, получив доверие тренера.

Никита Кучеров невзрачно начал сезон, как и вся «Тампа», но какой ход он набрал в новом году! В последних 16 матчах он лишь дважды уходил со льда без очков и скакнул с 18 места в НХЛ и шестого – среди россиян на 11-е и второе, соответственно. Никита раскочегаривается в самое нужное время – рекорды в регулярках у него уже были, теперь важнее удачно выступить в плей-офф.

Ну и, конечно, не перестаёт удивлять наше всё, то бишь Александр Овечкин, который забил 14 голов в семи последних играх. Капитан «Вашингтона» обогнал несколько легенд, вышел на восьмое место в списке снайперов всех времён и на полной скорости мчится к 700-й шайбе в карьере.

Продолжает восхищать и Евгений Малкин. Осенью он пропустил много времени из-за травмы, но вернулся и показывает едва ли не лучший хоккей в карьере. Нападающий «Питтсбурга» в среднем набирает по 1,38 очка за игру – в таком темпе он не играл с сезона-2011/2012, когда считался лучшим хоккеистом мира и собрал все главные индивидуальные призы НХЛ.

Малкин и Кросби «разрывают», как в молодости. Хотят забрать ещё один Кубок Стэнли В этот раз Сид и Джино помогли «Питтсбургу» не провалиться в матче с худшей командой НХЛ.

Скромный Евгений Дадонов продолжает забивать больше всех во «Флориде» и тихо идёт на личный снайперский рекорд. Для этого надо забросить всего шесть шайб. Андрей Свечников не только вновь забил 20 голов за сезон, но и успел войти в историю лиги, став первым игроком, который отметился голом в стиле Гранлунда. Для надёжности через месяц форвард «Каролины» повторил этот трюк, и теперь в НХЛ все пытаются повторить этот гол. Но получается мало у кого.

Одно из самых ярких и обсуждаемых событий осени – голы Валерия Ничушкина, который молчал 91 матча, а затем встал с печи и начал забивать и к этому времени наколотил уже девять голов.

Валентин Зыков отбыл дисквалификацию за допинг и вернулся в «Вегас», но в основном составе не закрепился и всё больше играет в АХЛ. Любопытно, что сегодня в НХЛ дебютировал нападающий Максим Летунов и стал 46-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне. Такого обширного представительства у нашей страны не было 14 лет, с тех пор, как в сезоне-2005/06 сыграло 48 россиян.

Летунов заслужил повышение, ведь в «Сан-Хосе» он является лучшим бомбардиром. Кроме него, в Американской хоккейной лиге продолжает зажигать Николай Голдобин, но путь в «Ванкувер» ему, похоже, уже закрыт. Его вызывали на один матч, но в основе россиянин не нужен – «Кэнакс» прекрасно справляются и без нестабильного нападающего. Зато один из лидеров «Милуоки» Яков Тренин своей игрой заслужил доверие тренерского штаба основы и теперь редко нечасто играет в АХЛ. Впрочем, свои позиции он всё равно не сдаёт.

Александр Волков сильно сдал после двух крутых сезонов. Периодически у него случаются всплески, но между ними всегда идут длинные голевые засухи. Вот и сейчас форвард «Сиракьюз» не может забить уже на протяжении шести матчей.

Крайне непросто складывается сезон и у Виталия Кравцова. Осенью он дебютировал в АХЛ, затем уехал в «Трактор», но и там пробыл недолго и в середине декабря вернулся обратно. В последних 18 матчах он набрал всего семь очков. Даже у его партнёра по «Хартфорду» защитника Егора Рыкова, который пропустил добрую половину сезона из-за травмы, очков больше.

Лига Онтарио (OHL)

Бывший форвард «Крыльев Советов» Павел Гоголев проводит свой третий сезон в лиге Онтарио, и делает это весьма успешно. Россиянин идёт на шестом месте в списке лучших бомбардиров лиги, на 14 очков отставая от лидера австрийца Марко Росси из «Оттавы», и является самым результативным хоккеистом «Гелфа». 19-летний сын известного в прошлом форварда, а ныне главного тренера «Сибирских снайперов», пока не задрафтован, но может быть выбран на драфте 2020 года.



За двадцатку лучших бомбардиров в Онтарио зацепился и Семён Дер-Аргучинцев, который идёт на третьем месте в ОХЛ по количеству голевых передач.

Лига Квебека (QMJHL)

Два главных российских бомбардира лиги Квебека — Егор Соколов и Александр Хованов — находятся в пятёрке лидеров QMJHL по очкам. Соколов — самый результативный игрок своего «Кейп Бретона», он идёт на третьей строчке в лиге, отставая от лидера Алексиса Лафренье на 11 баллов. Хованов расположился на четвёртом месте, но по средней результативности показывает даже лучший результат, поскольку сыграл на 6 матчей менье, чем Соколов.



Очень неплох и Михаил Абрамов, который является лучшим бомбардиром «Викторавилля», опережая ближайшего преследователя аж на 28 очков. Дмитрий Завгородний из «Римуски» пропустил весь декабрь и большую часть января из-за травмы, но постепенно начал набирать форму и имеет шанс побить прошлогодний рекорд результативности (64 очка).

Западная лига (WHL)

Главный россиянин в WHL защитник «Калгари Хитмен» Егор Замула перенёс операцию на спине. Замула с травмой играл на МЧМ и сроки его восстановления составляют 3-4 месяца. В «Реджине» хорошую прессу получает другой российский защитник Никита Седов, которому доверяют играть и в большинстве, и в меньшинстве.

Лига Восточного побережья (ECHL)

Лучший российский бомбардир ECHL Никита Попугаев в прошлом году дебютировал в АХЛ за «Бингхэмптон», но сейчас играет за «Адирондак» с целью получения игровой практики и хорошего времени. Россиянин идёт на восьмом месте по очкам в своём клубе, и при некотором везении может рассчитывать на новый вызов в АХЛ ближе к концу сезона.



Алексея Липанова также вызывали в АХЛ в «Сиракьюз», но сыграть за фарм «Тампы» ему пока не довелось. Он лидирует в «Орландо» по количеству голов в большинстве (6), и недавно его гол в ворота «Уилинг Нэйлерз» принёс победу «солнечным медведям».

NCAA

Воспитанник ярославского хоккея Влад Фирстов лидирует в своей команде по набранным очкам, а Руслан Исхаков идёт на втором месте. Правда, в лиге обоим далеко до лидирующих позиций — оба россиянина находятся лишь в девятом десятке спора бомбардиров NCAA. Смирнов и Павлычев входят в десятку лучших бомбардиров университета Пенсильвании.

USHL

Здорово складывается сезон у 19-летнего уроженца Тюмени Николая Майорова. Никем не задрафтованный, он уехал за океан и сразу же стал заявлять о себе. «Сидар Рэпидс» — не самая сильная команда, но даже там он идёт в лидерах снайперской гонки лиги и сейчас занимает пятое место.

Отлично складывается чемпионат и для нападающего юниорской сборной России Даниила Гущина, который за полсезона побил личный рекорд результативности. Прошёл период адаптации у Георгия Меркулова, который в середине осени сорвался из МХЛ в «Янгстаун». Он регулярно набирает очки и уже стал третьим бомбардиром команды.

Племянник Сергея Гончара Михаил надолго в USHL не задержался, в декабре его обменяли в NAHL – вторую по силе юниорскую лигу США.

Вратари

Андрей Василевский ударно провёл январь, одержав 9 побед в 9 матчах, два из которых были сыграны на ноль — североамериканская пресса даже предположила, что Андрею по силам включиться в гонку за свою вторую в карьере «Везину». Всё активней заявляет о себе в «Вашингтоне» и Илья Самсонов, который в январе получил пять стартов, выиграв все пять, а в матче против «Каролины» записал на свой счёт первый заокеанский «сухарь».



Наладились дела у Сергея Бобровского, а Александра Георгиева с большой долей вероятности ждёт обмен в другую команду перед февральским дедлайном.