Лайфхаки болельщиков: как сходить на хоккей с ребёнком

Хоккей — один из самых популярных видов спорта в мире. Миллионы болельщиков смотрят игры не только по телевизору, но и на стадионе. Многие поклонники ледового спорта поддерживают любимую команду с самого детства и на свои первые игры приходили вместе с родителями. А некоторые буквально выросли на трибунах и сегодня водят на хоккей своих детей.

Конечно, с появлением ребёнка жизнь родителей разделяется на до и после, но что-то остаётся неизменным. Например, любовь к хоккею. Конечно, с маленьким ребёнком вряд ли получится сорваться на матч в последний момент или все три периода кричать на фанатской трибуне. Но это не значит, что от походов на игры придется совсем отказаться. Нужно только немного изменить подход. В рамках специального проекта Mastercard «Бесценная лига» и «Чемпионата» рассказываем, как сходить на матч с ребёнком и получить бесценный опыт.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Выбираем место: видно и безопасно

Любой матч начинается с покупки билетов и выбора хорошего места. В основном места на стадионе выбирают по трём критериям:

обзор льда;

атмосфера;

комфорт.

К сожалению, не всегда удаётся выбрать место с учётом всех пожеланий, а с ребёнком задача усложняется. На атмосферной фанатской трибуне — не слишком ли громко? Сесть повыше, чтобы хорошо видеть передачи и игровые моменты, или пониже, чтобы ребёнку было интереснее следить за матчем? На эти вопросы каждому придётся отвечать самостоятельно, но вот что советуют бывалые болельщики.

Обратите внимание на центральные трибуны и секторы за воротами

За хорошим обзором стоит идти на центральные трибуны, в середину — примерно на 7–12-й ряды, в зависимости от конкретной арены. Либо можно выбрать секторы, расположенные за воротами. В первом случае отлично видно всё, что происходит на льду: просматриваются передачи, в целом ход игры, видны трибуны активной поддержки. А если выбрать ряд чуть ниже, то можно даже получить «пятюню» от игрока любимой команды. Ведь на многих стадионах выход из подтрибунных помещений находится совсем близко от этих мест. Также у болельщиков на центральном секторе есть шанс не только насладиться игрой, но и взять автограф у хоккеиста после матча. Это можно сделать в момент, когда хоккеисты будут проходить в раздевалки через центральные проходы.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У трибун за воротами тоже есть свои плюсы. Во-первых, некоторым болельщикам больше нравится вид именно отсюда. Не нужно постоянно поворачивать голову, всё видно прямо, особенно шайбу, влетающую в эти самые ворота. Во-вторых, здесь традиционно располагаются фанатские места: за воротами собираются самые активные болельщики и на протяжении всего матча поддерживают команду громкими кричалками, аплодисментами и даже барабанами. Однако не каждый ребёнок сможет выдержать два часа такого веселья. Если малышу меньше 7–8 лет, лучше выбрать сектор поспокойнее.

Сильно беспокоиться о том, что шайба может прилететь в голову, не стоит. Ведь на всех стадионах вокруг арены установлены специальные защитные стёкла.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Покупаем билет заранее

Если с друзьями можно было ухватить последний билет в кассе прямо в день матча, то с ребёнком билеты лучше купить заранее. Сделать это можно как в кассах стадиона, где будет проходить игра, так и на сайте команд-участниц.

На многие игры КХЛ детям до 7 лет вообще не нужен билет — малыша можно посадить на колени. Для детей старшего возраста (7–14 лет), как правило, предусмотрены скидки. А некоторые клубы предлагают семейные абонементы, по которым могут пройти и взрослый, и ребёнок.

Собираемся на матч: атрибутика и одежда

Чтобы лёд не таял, на аренах поддерживается определённая температура: оптимальной считается в районе +17 градусов. Поэтому об одежде для ребёнка тоже стоит подумать наперёд. Во время игры маленький болельщик наверняка будет активно поддерживать свою команду, а значит, перебарщивать с количеством свитеров точно не стоит. Достаточно будет одного и куртки сверху — в случае чего её можно расстегнуть. В целом температура на аренах для зрителей вполне комфортная, к тому же всегда можно выйти в фойе и согреться.

Нужна ли ребёнку шапка? В хоккее правила есть и у болельщиков. Обязательный атрибут каждого хоккейного фаната — кепка с логотипом любимого клуба. Иначе что вы будете кидать на лёд, когда игрок вашей команды забросит хет-трик? В идеале здорово обзавестись и фирменным хоккейным джерси: тепло, ярко и в цветах клуба. Конечно, сувенирные магазины есть и на стадионе, но лучше подумать об этом до прибытия на арену, чтобы не толпиться в очередях. Приобрести одежду в цветах клуба и другую атрибутику можно онлайн на официальном сайте команды или в специальных магазинах.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Когда лучше прийти на матч: программа мероприятий

Сегодня хоккей — это целое шоу. Клубы КХЛ устраивают настоящие представления в день игры. Это и экскурсии по стадиону, и тематические квесты, и музыкальные выступления. В 2019 году омский хоккейный клуб «Авангард» на одном из домашних матчей порадовал болельщиков необычной программой перед игрой. В честь Хеллоуина «Авангард» украсил стадион в лучших традициях фильмов ужасов, а фанаты могли сфотографироваться не только с клубным талисманом, но и с «нежитью».

Также перед началом матча болельщикам показали яркое представление с лазерным шоу, участием фигуристов и необычным представлением команд.

Программу матча можно заранее посмотреть на сайте клуба. Чтобы точно не пропустить ничего интересного, лучше прийти на стадион пораньше. Будет время, чтобы проникнуться атмосферой, спокойно сфотографироваться на фоне арены, сделать аквагрим в цветах команды, пройтись по Залу славы и рассказать ребёнку об истории клуба. Более того, не придётся стоять в очереди на вход — обычно она собирается в последние полчаса перед игрой.

На стадионе: еда и атрибутика

Чистого игрового времени в хоккее не так много — три периода по 20 минут. Но матч, как правило, длится дольше из-за перерывов и овертайма. В сумме получается около двух часов, за время которых ребёнок наверняка проголодается. Переживать не стоит: сейчас на стадионах продают еду на любой вкус, а иногда даже устраивают гастрономические фестивали. Так что среди уже ставших традиционными хот-догов и картошки фри вполне можно найти и что-то более полезное. На некоторых стадионах даже организованы отдельные зоны, где можно полноценно поесть в перерыве. А если боитесь пропустить начало периода, закажите еду прямо к своему месту — такую услугу предлагают многие арены. Заказ оформляется через приложение, оплачивается онлайн, и через несколько минут он уже у вас.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Даже если вы не забыли заранее купить фирменную кепку и джерси, маленькому болельщику наверняка захочется прихватить что-то на память с самого матча. Для этого на стадионе есть специальные магазины с разной атрибутикой, начиная от брелоков и чехлов на телефон и заканчивая настоящим комплектом игровой формы с клюшками и шлемами.

Бесценные эмоции: фотографируемся с кумиром

Одеться в цвета клуба и посмотреть хоккей на стадионе в окружении тысячи других болельщиков — здорово само по себе. Но ничто не сравниться с впечатлениями от встречи с кумиром или от подаренной после матча шайбы. Увидеть игроков вблизи можно тремя способами.

Сфотографироваться со спортсменом после матча

Чтобы сделать фото с хоккеистом, не нужно приходить на матч заранее — перед игрой не стоит беспокоить спортсменов и сбивать настрой. Лучше после матча дождаться их у клубного автобуса, на котором спортсмены приезжают на стадион. Там малыш сможет сфотографироваться с любимым игроком и даже взять у него автограф.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Выбрать удачное место

Второй способ — угадать с местом. Мы уже рассказывали, что на некоторых стадионах нижние ряды на центральных секторах расположены близко к защитному ограждению и к подтрибунным помещениям, откуда выходят игроки. После игры хоккеисты иногда подъезжают к фанатам и дают автографы, а некоторым везунчикам даже удаеётся сфотографироваться.

Станьте «Бесценным болельщиком»

Третий способ, пожалуй, самый верный. С 2016 года КХЛ и Mastercard проводят акцию «Бесценная Лига»: на каждом матче чемпионата фанаты выбирают лучшего игрока, а сами борются за звание «Бесценного болельщика» месяца и сезона. Хоккейный фанат, набравший больше всех баллов, получает особый приз. А на церемонии закрытия сезона самый активный «Бесценный болельщик» разделит трофей вместе с «Бесценным игроком», которого выберут общим голосованием. Этим счастливчиком можете стать вы или ваш ребёнок.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Незабываемые эмоции и впечатления на всю оставшуюся жизнь — больше, чем просто поход на матч. Как заработать баллы и стать лучшим болельщиком, можно узнать на официальном сайте «Бесценной Лиги».