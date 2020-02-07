Губарев – всё. Один из самых блатных игроков КХЛ завершил карьеру в 28 лет

«Мы должны делать для нашей страны хорошие команды. А у нас в МХЛ – страшная коррупция, в ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов», – совсем недавно именно такими словами новоиспечённый тренер молодёжной сборной Игорь Ларионов обозначил главные проблемы российского хоккея.

Возможно, Профессор слишком преувеличивает масштабы блата и коррупции, но отрицать то, что эти два явления существовали, существуют и будут существовать, значит смотреть на мир через розовые очки. Чтобы понять, что слова Ларионова соответствуют реальности, не нужно вглядываться в МХЛ или детские школы. Да и зачем? У всех перед глазами пример челябинского «Трактора». Где прошлое руководство не один год делало то, что захочет.

Челябинская область – главный хоккейный конвейер страны. Чтобы подсчитать, сколько хоккеистов дали стране челябинская и магнитогорская школы вместе взятые, не хватит и дня. А потому удивляться, что и «Магнитка», и «Трактор» стараются формироваться за счёт собственных воспитанников, не стоит. Удивляет другое. При таком потоке качественных доморощенных хоккеистов в «Тракторе» до недавнего времени появлялись персонажи, которые веселили всю лигу как могли. Нигде, как в Челябинске, так много и нагло не пропихивали в состав «нужных» хоккеистов. И ответственно за этот бардак магнитогорское руководство «Трактора», пришедшее в клуб в 2014 году с подачи губернатора области Бориса Дубровского.

Данила Алистратов

В 2007 году в воротах «Трактора», ведомого молодым и амбициозным Андреем Назаровым, появился 17-летний внук тогдашнего губернатора Челябинской области Петра Сумина Данила Алистратов. Пусть тогда родство с первым человеком области, возможно, и помогло ему оказаться в составе родной команды так рано, но он некоторое время действительно считался одним из самых талантливых голкиперов по своему возрасту и конкурировал за место в воротах юниорской сборной с магнитогорцем Александром Печурским. В конце концов, родственников не выбирают.

В первых двух сезонах «Трактора» в КХЛ Алистратов был первым номером и уже в 17 лет установил рекорд КХЛ, став самым молодым голкипером, оформившим «сухарь». А вот на третий сезон карьера Данилы дала трещины, и его прогресс окончательно остановился. После этого он, с помощью всё того же Назарова, попытался реанимировать карьеру в бойцовском «Витязе», но в итоге оказался в ВХЛ, после которой выбраться наверх уже не сумел. В 2016-м Алистратов попытался устроиться в клуб системы «Лос-Анджелеса» «Манчестер Монархз», играющий в хардкорной ECHL, но найти себе место смог только в ещё более захолустной Федеральной лиге США. Последним клубом в карьере голкипера, которому Назаров предрекал попадание на Олимпиаду в Сочи, значится «Витебск», с которым Алистратов расстался в 2018-м. Чем сейчас занимается 29-летний голкипер, неизвестно. И пусть его история не имеет отношения к бывшим «магнитогорским» управленцам «Трактора», она показывает, что и без них в клубе были прецеденты. Попал бы Алистратов в основу так рано, не имея протекции со стороны дедушки, – большой вопрос.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Данил Мамаев

Если в появлении в «Тракторе» Алистратова сыграл свою роль какой-никакой талант, то каким образом в 2016 году в команде оказался магнитогорец Данил Мамаев, знают все. Данил никогда не считался результативным или сверхнадёжным защитником, но зато в 2017 году он породнился с бывшим директором «Трактора» и заместителем губернатора Челябинской области Иваном Сеничевым, взяв в жёны его дочку. Затем Мамаев получил трёхлетний односторонний контракт с окладом в 45 млн рублей за сезон и прославился не благодаря своей игре, а из-за огненного флеш-интервью, после которого стал для челябинских болельщиков одним из самых ненавистных игроков команды.

Однако долго брак Мамаева не продлился. Сеничев не простил защитнику разрыв с дочкой, и весной 2018-го Данил оказался безработным. После этого воспитанник магнитогорского хоккея за один сезон успел доехать до Казахстана, поиграл за «Ермак» в ВХЛ, а концовку сезона бесславно провёл во второй чешской лиге. В этом сезоне Мамаев нашёл себе команду только в октябре, подписав контракт с дебютантом ВХЛ «Ростовом». Сыграв всего 4 матча за новую команду, тренерский штаб ростовчан быстро раскусил Мамаева и выставил его на улицу. Сейчас бывший муж и зять сидит без клуба, обмануть хоккей ему больше не удастся.

Сергей Сентюрин

На первый взгляд, воспитанник московского «Спартака» никакого отношения к закулисным играм челябинского руководства иметь не должен. В своё время он успел поиграть в «Авангарде» у самого Раймо Сумманена, немного поработал с Сергеем Михалёвым в Уфе, а наибольших достижений достиг в «вышке», где дважды выигрывал тогда ещё Кубок Братины с «Торосом». На протяжении всей карьеры Сентюрин не отличался ничем, кроме бойцовских качеств. По легенде руководства «Трактора» ради них опытного нападающего и подписали в 2016 году. Мол некому защищать лидеров, нужен боец.

Однако всё оказалось куда проще. Выяснилось, что Сентюрин – сын одного из хороших друзей губернатора области Дубровского и в «Тракторе» играет на одностороннем контракте. Всего за три года челябинский тафгай сыграл 12 матчей за «Трактор», после чего расторг контракт с клубом. Но из Челябинска Сентюрин решил не уезжать и доиграл сезон в «Челмете». Вряд ли кому-то стоит объяснять, зачем руководству нужен был этот хоккеист на контракте. В данный момент бывший нападающий завершил карьеру и работает главным тренером в системе родного «Спартака». Его ещё долго будут вспоминать в столице Южного Урала и саркастично называть «легендой».

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Данил Губарев

Но самым долгоиграющим и неприкасаемым хоккеистом челябинцев оказался ещё один магнитогорец — Данил Губарев. За последние три сезона в КХЛ нападающий набрал всего пять очков и однажды не забрасывал на протяжении 100 игр. Вообще, если посмотреть на статистику Губарева в КХЛ за чуть более 200 матчей, можно подумать, что он задержался в лиге, потому что был каким-то суперполезным чеккером или трудягой, выполнявшим огромный объём черновой работы. Но нет, просто Данил – сын бывшего генерального менеджера «Трактора» и одноклассника всё того же Ивана Сеничева.

Как сообщает бывший пресс-атташе «Трактора» и оппозиционер руководства клуба Игорь Жуков, в своё время отец хоккеиста сделал всё, чтобы сын попал в юниорскую сборную Россию на ЮЧМ. Благо для Губарева-старшего в то время в ФХР было возможно всё, и Владимир Плющев принял Данила с распростёртыми объятиями. Тогда он вместе со сборной завоевал серебряные медали и в компании Тарасенко, Кицына, Зайцева, Орлова и Кузнецова погоды не портил. Итог — ожидаемые 0+0 за 7 матчей.

Помимо своей первой за 100 матчей легендарный шайбы за карьеру Губарев отметился, пожалуй, одном из самых странных обменов в истории «Авангарда». В конце 2016-го его обменяли в Омск на канадца Дерека Роя. Впрочем, не прошло и двух недель, как «любимец» челябинских болельщиков вернулся в «Трактор» в обмен на денежную компенсацию. Успел ли доехать Губарев до Омска – загадка. Зачем было устраивать это замысловатое телодвижение и почему «Авангард» сразу не обменял Роя в Челябинск на денежную компенсацию, известно только Владимиру Шалаеву.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Летом случилось то, чего так долго ждали в Челябинске. Сеничева и Губарева-старшего попросили из «Трактора» на выход, а после их ухода предложить новый контракт Данилу стало некому. Ни в ВХЛ, ни тем более в КХЛ Губарев оказался никому не нужен. В это межсезонье ещё одна «легенда» «Трактора» пробовала попытать счастья во второй словацкой лиге, но планы Губарева прервало очередное сотрясение мозга, после которого врачи поставили крест на дальнейшей карьере и запретили играть в хоккей. Злорадствовать этому ни в коем случае не стоит. Сейчас, по словам отца, его сын учится и продолжает лечение. Вполне возможно, что он займётся семейным бизнесом в Челябинске. А пока что констатируем факт – никто из трёх «правильных» южноуральцев не доиграл до 30 лет.