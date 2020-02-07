«Если бы в «Монреале» были умными, то сохранили бы Ковальчука». Сам Илья к этому готов

«Если бы в «Монреале» были умны, то сохранили бы Ковальчука. Это было очень хорошее подписание», — сказал в интервью TSN на правах анонимности один из генеральных менеджеров клуба НХЛ. По мнению большинства клубных боссов, максимум, что может получить канадский коллектив, если будет обменивать Илью в дедлайн — это третий раунд драфта.

«Четвёртый раунд — это то, что можно получить сейчас. Но если мы продолжим видеть голы на протяжении ближайших пары недель, то ситуация может измениться. Второй раунд за Кови? Нет, я не думаю, что они смогут его выторговать», — добавил другой генеральный менеджер.

«Обмен не является планом «А» для Ковальчука». Илья останется в «Монреале»? Канадские журналисты рассуждают о том, что опытный снайпер принесёт клубу больше пользы, чем драфт-пики.

Одновременно с этим стартовали слухи и о переговорах «Монреаля» относительно нового контракта Ковальчука, который пока играет практически бесплатно — оклад в $ 700 тыс является минимально разрешённым, к тому же действует не с начала сезона, а только с января. «Я бы предложил Илье базовую зарплату в $ 1 млн с бонусом в $ 250 тыс за 50 проведённых матчей (только в случае попадания в плей-офф), $ 250 бонуса за 20, 25 или 30 голов, и ещё $ 1 млн бонуса — за попадание в плей-офф», — сказал один из агентов. Уровень этих цифр, конечно, намного ниже той зарплаты, которая была у Ковальчука в «Лос-Анджелесе», но по многократным признаниям самого форварда, деньги уже не имеют для него решающего значения.



«Мне здесь всё нравится. Это особенная команда. Было бы хорошо остаться. Давайте поговорим об этом недели через две. Важно бороться. Сейчас это единственное, что у меня на уме», — сказал Ковальчук, который, по неофициальной информации, начнёт переговоры о новом контракте через пару недель.



Такое решение на данный момент выглядит выгодным для всех сторон: у самого Ильи в «Канадиенс» идёт игра и он чувствует себя очень комфортно. Тренерский штаб получил в распоряжение опытного и мастеровитого форварда, который прилично помогает команде, не загружая своим контрактом платёжную ведомость. Кроме того, Ковальчук выразил готовность быть дядькой-наставником для молодёжи, что в свете будущего приезда в стан «Монреаля» Александра Романова может быть весьма полезным.

Пока шансы «хабов» на попадание в плей-офф не растаяли окончательно, канадский клуб продолжает цепляться за надежду. В очередном домашнем матче против «Анахайма» «Монреаль» львиную долю времени вёл в счёте, но одержать победу смог лишь в овертайме, что, впрочем, не должно огорчать, поскольку бонусное очко ушло не конкурентам, а команде Западной конференции.

Илья Ковальчук провёл на льду 17 минут и 53 секунды, нанёс 2 броска в створ, заработал показатель полезности «-1» и организовал гол Брендана Галлахера. В конце второго периода россиянин протащил шайбу за чужие ворота и сделал шикарную передачу за спину на пятачок, которой воспользовался Галлахер.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В овертайме Джефф Питри принёс победу красно-синим, за счёт чего «Монреаль» продолжил бороться за кубковую строчку. «Победа есть победа. Понятно, что мы хотим играть правильно, и есть вещи, в которых мы должны прибавить. Но в данное время сезона важна любая победа, которую мы можем получить», — заявил Питри после игры.



Календарь и результаты «Монреаль Канадиенс»

Борьба за «уайлд кард» на Востоке:



1. «Коламбус» — 54 матча, 67 очков,

2. «Каролина» — 54 матча, 65 очков.



3. «Филадельфия» — 54 матча, 65 очков,

4. «Торонто» — 54 матча, 63 очка,

5. «Монреаль» — 56 матчей, 59 очков.