Минское «Динамо» может покинуть КХЛ. У клуба проблемы с финансированием

Такие риски были и раньше, но сейчас ситуация по-настоящему серьёзная.

Минское «Динамо» не блещет в КХЛ уже третий сезон подряд. Команда не показывает того, чего от неё ждут. Да, бюджет у минчан очень скромный, но в некоторых вещах команда могла бы выглядеть лучше даже с нынешними ресурсами. Впервые над клубом нависла по-настоящему опасная ситуация: один из самых посещаемых клубов лиги может покинуть её.

Что происходит в Минске?

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков сделал заявление о ближайшей перспективе развития белорусского клуба, в частности он обратился к международным компаниям, работающим в Беларуси.

«Динамо-Минск» с самого начала является передовым клубом Беларуси в том, что касается организации клубного хозяйства, маркетинговой и коммерческой деятельности. Мы готовы взять ещё один рубеж и в перспективе стать первым частным хоккейным клубом страны, при этом продолжая выполнять важнейшие государственные функции по развитию вида спорта и белорусских хоккеистов в интересах «Динамо» и национальной сборной. У нашего клуба самая большая база болельщиков в Беларуси, он является одним из наиболее популярных в КХЛ и Европе, что подтверждается из года в год.

Я обращаюсь к представителям крупного бизнеса, международным компаниям, представленным на рынке Беларуси, к отечественным предпринимателям, среди которых немало наших болельщиков. Мы открыты для инвестиционных предложений и готовы предоставить вам уникальные возможности для продвижения ваших брендов на рынках Беларуси и стран, входящих в Континентальную хоккейную лигу. Уверен, что совместно нам по силам создать клуб, которым будет гордиться вся Беларусь», — цитирует Баскова пресс-служба минского клуба.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Минское «Динамо» существует за счёт спонсорства от белорусских компаний, таких, как «Беларускалий», «Минский тракторный завод», «Белавиа» и другие. Казалось бы, что такого, что клуб хочет привлечь новые инвестиции. Но ситуация немного сложнее: государственное дотирование за счёт предприятий может быть закончено.

Александр Лукашенко – большой поклонник всего спорта, не только хоккея. Но сейчас белорусскому лидеру далеко не до этого: у Беларуси до сих пор нет надёжных поставок энергоносителей по доступным ценам из-за долгих переговоров с Россией. Страна уже закупила небольшую партию норвежской нефти и ведёт активные переговоры со всеми участниками рынка, в том числе с США и ОАЭ. Всё очень серьёзно, на кону стоит экономика целой страны. Минское «Динамо» — последнее, что сейчас интересует президента Беларуси.

Что может произойти?

«Динамо» стало заложником политической ситуации. Все точки над i в отношениях между Беларусью и Россией должны быть расставлены в ближайшее время, ведь в этом году в Беларуси состоятся президентские выборы. Тогда уже и будет какая-то определённость с «Динамо». Есть три варианты развития.

Клуб останется на государственном финансировании как минимум на следующий сезон. После него истекает срок действия регламентов КХЛ, в том числе и в области маркетинга. Возможно, новая вариация этого документа может развязать руки иностранным клубам и позволит привлекать новых партнеров. Те же «Фонбет» и «Мегафон» не работают не белорусском рынке, но из-за нынешнего регламента, минское «Динамо» не может заключать контракты с белорусскими компаниями, которые работают в этой области.

Клуб уйдёт с государственного финансирования. Минчане и сейчас очень активно работают в коммерческой деятельности. Но получится ли у «Динамо» найти надежный источник финансирования? Клубы КХЛ работают в убыток, заработать на одном хоккее просто невозможно, а независимые спонсоры не готовы отдавать миллионы долларов за рекламу, которая, по их мнению, не совсем эффективна. В Беларуси нет миллиардеров, готовых вкидывать большие деньги в хоккей. Но не стоит забывать российские компании. Терять «Динамо» лиге невыгодно, возможно, она поможет с поиском новых спонсоров;

Клуб прекратит существование. Хоть это самый маловероятный вариант из предложенных, но такого большого риска, как сейчас, не было никогда.

Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

Определённый момент в карьере Баскова

Дмитрий Басков подавал надежды как хороший руководитель, которому по силам собрать боеспособную команду. Но результаты пока говорят об обратном. Именно он пригласил в Минск Вудкрофта, который не справляется с нынешним «Динамо». В его первое пришествие минский клуб выглядел куда солидней по исполнителям, но канадец пытается привить те удачные схемы нынешней команде. Но это бессмысленно. Три года назад у него был хороший «Мерседес», а сейчас – «Лада Гранта».

Но сейчас, когда клуб находится под угрозой выхода из КХЛ, Басков может вернуть доверие болельщиков. Генеральному директору минчан надо пожелать терпения и удачи в поисках выхода из сложившейся ситуации. Будет очень обидно, если лига потеряет минское «Динамо».