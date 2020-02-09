В «Монреале» готовы носить Ковальчука на руках! Он снова забил победный гол!

По голам в овертайме Ковальчук стал третьим в истории — после Овечкина и Ягра.

«Живее, чем когда либо!» — с таким заголовком обратилось к читателям издание Montreal Journal, публикуя обзор матча «Канадиенс» и «Мэйпл Лифс». Расклеившийся во второй половине регулярного чемпионата «Торонто» проиграл своему злейшему врагу третий матч из трёх. Но, что ещё важнее, «кленовые листья» ухудшили свои шансы на попадание в кубковую восьмёрку, одновременно увеличив надежды «канадцев», у которых теперь в активе три победы подряд.

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Главным героем матча снова стал Илья Ковальчук, слухи об обмене которого, тем не менее, продолжают поступать с завидной регулярностью.

Поначалу всё складывалось для «Канадиенс» довольно скверно. Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс трудился в поте лица, оставив команду в игре: во втором периоде гости перебросали «хабов» со счётом 14-4, но всё же забить не смогли. Первый гол зрители увидели лишь в начале третьей двадцатиминутки, когда Джон Таварес эффектным кистевым броском завершил симпатичную скоростную комбинацию «Мэйпл Лифс». По иронии судьбы, это был первый и последний бросок «Торонто» в створ чужих ворот в третьем периоде.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Монреаль» начал давить, но новый вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл на деле доказал, что его не зря выменяли из «Лос-Анджелеса». Голкиперу почти удалось довести команду до победы в основное время — не хватило двух с половиной минут, когда Марко Сканделла мощным выстрелом со средней дистанции прошил Кэмпбелла, закрытого собственным защитником.



«Я совершил маленькую ошибку. Вместо того чтобы следить за шайбой, старался остаться на ногах, не падать на колени», — признал вратарь.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В овертайме «Торонто» имел шансы на победу, но лимит удачи оказался исчерпан в прошлой игре, когда «кленовые» за 7 секунд до буллитов смогли забить «Анахайму». На этот раз всё закончилось быстрее, а автором решающего броска стал Илья Ковальчук. Россиянин вышел на чистое третье место в истории по голам в овертайме (17), уступая только Александру Овечкину (23) и Яромиру Ягру (19).



Календарь и результаты «Монреаль Канадиенс»

«Легенда о Ковальчуке продолжает расти», — прокомментировал этот момент обозреватель The Athletic Арпон Басу. «Вчера одному из сыновей Ковальчука исполнилось 11 лет, и он попросил папу забить гол. Подарок получен», — добавил Стю Коуэн из Montreal Gazette.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Возможно, нас накрыло из-за расписания, мы сыграли четыре матча за шесть дней. Хотя это, конечно, не оправдание. Все играют много, все устали. Мы должны терпеть и делать своё дело», — признал защитник «Торонто» Джейк Маззин.



В турнирной таблице «Монреаль» пока по-прежнему остаётся вне зоны плей-офф, но отставание от «Торонто», который замыкает кубковую тройку Атлантического дивизиона, сократилось до 5 очков. Дистанция до «Филадельфии», которая разгромила «Вашингтон» и укрепила свои позиции в роли обладателя второй уайлд-кард, составляет 6 очков.