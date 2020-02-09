Гусев выбил десятку! Никите выдали шикарный пас — промахнуться было невозможно

Встреча «дьяволов» и «королей» вряд ли была привлекательна для большинства хоккейных болельщиков, поскольку обе команды в нынешнем сезоне не претендуют на попадание в плей-офф и, по большому счёту, уже ни за что не борются. На фоне несбывшихся ожиданий семисотого гола Овечкина, эпичной битвы «Монреаля» и «Торонто», а также неожиданной травмы Коннора Макдэвида, эта встреча была в тени, но для россиян в составе «Нью-Джерси» есть свой герой, который заслуживает внимания.

Фанаты «Нью-Джерси» ругают Гусева, называя «мусором». Это не так, он там один из лучших Никита – талантливый форвард, которым нужно заниматься. Но у «Нью-Джерси» сейчас куча других проблем.

Никита Гусев, 27-летний новичок «Дэвилз», стал автором победного гола. Во втором периоде российский форвард забил свой 10-й гол в сезоне, который стал в этом матче победным. Полноправным соавтором шайбы стал защитник Дэймон Сиверсон, который выдал Никите прекрасную передачу на дальнюю штангу, после которой игрок уровня Гусева просто не имел права промахнуться.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Впрочем, не видать бы «дьяволам» победы, если бы не вратарь Маккензи Блэквуд. Голкипер отразил все 37 бросков в створ своих ворот, лишив успеха, в том числе, и Анже Копитара, который в середине второй двадцатиминутки безуспешно исполнил буллит.



«Это был момент огромной важности для нас. К тому моменту счёт был 2:0, и всё ещё могло измениться в любую сторону. Такой вратарь — то что нужно любой команде», — похвалил одноклубника нападающий Блейк Коулман.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.



«Спасибо всем за поздравления. Иногда нужно немного везения, чтобы одержать победу. Соперник попал в штангу, так что мне не на что жаловаться, но, опять же, сегодня вся команда сыграла здорово. Защитники держали шайбу далеко от моих ворот, я видел все броски. Буду пытаться удержать эту волну», — скромно отметил сам Блэквуд, одержавший вторую победу подряд.



Календарь и результаты «Нью-Джерси Дэвилз»



А вот «Лос-Анджелес», очевидно, уже не раз пожалел о том, что в истории с Ильёй Ковальчуком всё получилось как-то нелепо. В семи последних матчах калифорнийцы потерпели шесть поражений, при этом трижды их результативность не превышала один гол за игру.



«Да, слишком много ванили от наших парней. Мы отчаянно ищем помощи в нападении. У нас слишком много хоккеистов, которые сыграли массу матчей, но так и не набирали очков. Даже в таблицу с голевыми моментами не попадали», — сокрушался после матча главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан.



Что касается спора лучших новичков сезона, то в нём продолжает лидировать защитник «Колорадо» Кейл Макар, у которого 41 (12+29) очко. На один балл меньше у Куинна Хьюза из «Ванкувера», следом идёт центрфорвард звена Ковальчука Ник Судзуки (35 очков). У Никиты Гусева на счету 32 (10+22) балла, но в борьбе за «Колдер Трофи» он не участвует, так как после введения правила имени Сергея Макарова, претендовать на этот приз могут только те, кто не старше 26 лет.