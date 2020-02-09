Сможет ли «Динамо» удержать Яшкина, а «Салават» — Кадейкина? Лучшие свободные агенты КХЛ

Не так много времени осталось до конца регулярки КХЛ, а затем уже плей-офф и ожидание нового сезона – время летит очень быстро. Поэтому уже сейчас есть смысл заглянуть в будущее межсезонье, тем более в текущем чемпионате в самом разгаре пауза на шведский этап Евротура. Сегодня мы расскажем о самых интересных ограниченно свободных агентах лиги, то есть тех игроках, которые ими станут 30 апреля, если, конечно, их клубы раньше не договорятся с ними о новых контрактах.

Напомним, кто же такие ОСА. В КХЛ такой статус получает игрок, не достигший 28 лет (по году рождения) и получивший от своего клуба контрактное предложение в срок с 1 по 31 мая. При этом такой хоккеист имеет право до конца мая принять контрактное предложение другого клуба КХЛ. А «старый» клуб игрока, если хочет сохранить его в своём составе, должен в течение семи календарных дней повторить это предложение.



Мы пока можем только предполагать, каким игрокам будут сделаны квалификации весной, а потому поговорим о тех хоккеистах, моложе 28 лет, которые в межсезонье реально могут сменить команду. Ключевое слово – реально, поэтому в тексте (за одним исключением) нет игроков из СКА и ЦСКА. Перебить предложение этих команд своим ОСА в КХЛ никому попросту невозможно по всем известным причинам, и покинуть «армейские» ряды Капризов, Григоренко, Сорокин, Зуб, Барабанов, Кузьменко могут только в том случае, если отправятся в НХЛ.

Пока в ЦСКА жалуются на потерю лидеров, СКА уже готов к новым реалиям КХЛ «Армейская» разница, новый контракт Хартли и печальные прогнозы для Щербака – в итогах недели КХЛ.

Никита Коростелёв, 23 года («Адмирал»)



14 игр, 5 (2+3) очков



Коростелёв – воспитанник московской школы «Белые медведи», подарившей российскому хоккею Кучерова и Гусева. Стать ещё одним известным Никитой Коростелёву пока не удалось, хотя техникой создатель парня точно не обделил. Вы же помните, кто забил лучший гол этого сезона КХЛ?

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTubе



Коростелёв – парень рукастый, у него неплохая скорость, но ставить шедевры на поток у него не получается. Возможно, не хватает трудолюбия или чего-то ещё. В Америку он уехал ещё раньше Кучерова, хотя младше лидера «Тампы» на четыре года, но за 8 полных лет за океаном Коростелёв добился только выбора на драфте от «Торонто» в седьмом раунде и лишь 40 игр провёл в АХЛ.



В конце этого сентября у Никиты ещё теплилась надежда заиграть там. В предсезонных матчах он выходил на лёд в форме «Коламбуса» и даже набирал очки. Но регулярный сезон он начал даже не в АХЛ, а в ECHL, провёл там девять матчей и решил, что пора возвращаться. Коростелёв оказался в ЦСКА, «армейцы» тут же отправили игрока в «Звезду», где Никита набрал 8 очков в семи матчах. В ЦСКА неожиданному бомбардиру всё равно не было места в составе, и Коростелёва отправили в скрытую аренду в «Адмирал».



На уровне КХЛ у Никиты пока получается так себе, это, конечно, не Гусев в «Югре». Вряд ли Коростелёв всерьёз заинтересует какие-то другие клубы лиги, но в любом случае понятно, что желающим придётся договариваться не с «Адмиралом», а с ЦСКА. Впрочем, «армейцы» могут и сами вернуть Коростелёва для начала в ту же «Звезду», если увидят в нём какой-то потенциал.

Семён Кошелев, 24 года («Авангард»)



55 игр, 22 (10+12) очка



Кошелев проводит отличный сезон, пока свой лучший в карьере, хотя ещё по ходу прошлого чемпионата не покидало ощущение, что Боб Хартли просто не знает, что делать с Семёном в «Авангарде». Он как будто не вписывался в состав, и в результате за регулярку набрал лишь 4 очка. Зато в серебряном для «ястребов» плей-офф всё встало на свои места – Кошелев круто сыгрался с Кириллом Семёновым и Сергеем Шумаковым, образовалось мощное звено, которое уже в этом сезоне вышло на новый уровень взаимопонимания, а Кошелев практически установил личный рекорд по очкам в регулярке КХЛ. Словом, Семён сейчас – важная часть «Авангарда», но у него пока нет контракта на следующий сезон. Это немного странно, учитывая, что «ястребы» уже позаботились о пролонгации соглашений с большинством своих основных активов. Наверняка какие-то переговоры идут, но прогресс Кошелева могут заметить и другие клубы. Например, тот же ЦСКА, откуда Семён три года назад и уходил в омский клуб. Учитывая возможный отъезд ведущих игроков «армейцев» в НХЛ, красно-синим могут понадобиться новые кадры.



Никита Трямкин, 25 лет («Автомобилист»)



51 игра, 11 (2+9) очков



Трямкин проводит уже третий сезон в «Автомобилисте» после возвращения из короткой командировки в «Ванкувер», но трудно сказать, что защитник прогрессирует. Дело, конечно, не в результативности (это вовсе не конёк Трямкина), а в общей надёжности. В 18-19 лет он был лидером обороны уральцев, в 25 выделяется разве что тем, что ошибается не так часто, как Батыршин или Мамкин. Потенциал у Трямкина был большим, он играл за сборную России на чемпионате мира, но сейчас ему надо расти, а Никита не показывает хоккей уровня Зуба, Войнова, Дица. Вряд ли на защитника «Автомобилиста» будут претендовать СКА или ЦСКА, от других клубов уральцы смогут отбиться, но всё-таки варианты возможны. Габаритный, русский, всё ещё перспективный защитник – интерес к Трямкину ещё не угас окончательно.



Впрочем, сам Никита, по заявлению его агента, думает о возвращении в «Ванкувер». Но, честно говоря, это больше похоже на блеф и подталкивание «Автомобилиста» к новому договору. Просто потому, что за три года в России Трямкин на возвращение в НХЛ не наиграл.



Дмитрий Яшкин, 26 лет («Динамо» М)



53 игры, 59 (27+32) очков



Дмитрия Яшкина представлять долго не нужно – лучший снайпер КХЛ прямо сейчас! Вряд ли в «Динамо» летом подозревали, что от приобретения чекера «Вашингтона» москвичам будет такой профит, но чех, родившийся в Омске, быстро заставил забыть бело-голубых об уходе Дмитрия Кагарлицкого. Яшкин стал элитным наконечником атак в звене с лучшим разыгрывающим КХЛ Вадимом Шипачёвым, но не только игрой с таким партнёром Дмитрий обязан бомбардирским успехам. Яшкин и сам много возит шайбу, создаёт моменты, лезет на пятак. Словом, отличный универсал, для КХЛ – просто топовый форвард.

Контракты получили и не обманули. Лучшие легионеры-новички сезона КХЛ Они оправдали надежды руководства клубов и болельщиков.

Разумеется, в «Динамо» уже сейчас должны думать о продлении Яшкина, но тут возможны варианты. Во-первых, чех может вернуться в НХЛ. Во-вторых, Яшкин точно заинтересует другие топ-клубы КХЛ, а мы помним на примере Кагарлицкого, что «Динамо» не всегда может удержать своих лидеров деньгами.



Мальте Стрёмвалль, 25 лет (ХК «Сочи»)



44 игры, 36 (19+17) очков



Стрёмвалль появился в Сочи только в этом сезоне и сходу стал лучшим бомбардиром своей команды. Мальте задвинул даже соотечественника Розена, который, правда, проводит слабоватый второй год за «леопардов». ХК «Сочи», конечно, сделает контрактное предложение лидеру, но дальше всё уже будет зависеть от Стрёмвалля и интереса к нему других команд. В принципе, этот швед держит марку в КХЛ после финского чемпионата, где он был лучшим снайпером, а забивные легионеры нужны всегда. С другой стороны, мы ничего не знаем об амбициях Стрёмвалля относительно НХЛ, куда он уже пробовал пробиваться. Разумеется, нельзя исключать вариант, при котором Мальте останется в «Сочи» и на следующий год – ещё ни один топовый для КХЛ легионер, впервые раскрывшийся в составе южан, не уезжал на повышение после первого же сезона.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Павел Красковский, 23 года («Локомотив»)



40 игр, 6 (1+5) очков

Красковский уже третий сезон откровенно мучается в «Локомотиве». Когда-то, при Алексее Кудашове, Павел был движущей силой звена Коршков – Красковский – Полунин, ярко сверкнувшего на МЧМ-2016, но затем центрфорвард впал в какую-то хоккейную депрессию, да и травмы не обошли Красковского стороной. В результате Павел за эти три года не набирал более 10 очков, а голы и вовсе стали для него редчайшим событием. Бывший тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов предлагал Красковскому поговорить о его засухе в пивбаре, но не помогло. То ли Павел не пригласил, то ли разговор не помог.



При всём этом Красковский регулярно вызывается в сборную России. За два провальных года он съездил на два этапа Евротура, сыграл с десяток матчей за олимпийскую команду. Там его статистика тоже удручает, но важен сам факт — что-то видят тренеры сборной в Красковском. К клубным делам это отношение не имеет, но очевидно, что Павлу пора сменить обстановку. Вряд ли «Локомотив» будет упрямиться, в Ярославле нет проблем с молодыми центрами. А Красковским ещё в прошлом сезоне интересовался СКА, да и Илья Воробьёв, теперь тренирующий в «Магнитке», с удовольствием работал с ним в сборной. В общем, парень не должен пропасть.



Дамир Шарипзянов, 23 года («Нефтехимик»)



52 игры, 22 (3+19) очка



Шарипзянов – самый интересный актив «Нефтехимика». Дамир уже третий год проводит по нарастающей, в этом сезоне дебютировал за сборную России, и в целом понятно, что в Нижнекамске он не задержится. Возможно, он решит снова попробовать себя за океаном, где он играл в совсем юном возрасте, но и в КХЛ у него должны быть предложения: классные атакующие защитники, при этом ещё и в меру надёжные в обороне, всегда на вес золота.



Артём Сергеев, 26 лет («Салават Юлаев»)



48 игр, 8 (1+7) очков



Сергеев – один из лидеров обороны «Салавата», но всё идёт к тому, что защитник не останется в Уфе на следующий год. Артём ещё прошлым летом мог оказаться в СКА, но тогда не срослось, да и случилась резонансная история, в которой было всё просто с юридической точки зрения, но все её участники, кроме «Салавата», стремились запутать ситуацию.

«Не был бы ОСА, вопрос бы решился». Сергеев бойкотирует «Салават» ради СКА? Есть регламент КХЛ, а есть законы профессионального спорта. Кто прав?

Сергеев тогда всё-таки подписал новый контракт с Уфой, но это значит лишь то, что СКА не так уж сильно и хотел хоккеиста. Сейчас же Сергеев регулярно вызывается в сборную на Евротур, да и Игорь Ларионов – бывший агент игрока – трудится на благо национальной команды (а значит, и СКА). Ещё не факт, что Сергеев снова проведёт сильный плей-офф, и уфимцы вновь будут крайне заинтересованы в продлении контракта с защитником. Но в любом случае удержать Артёма им будет крайне проблематично, хотя это уже не будет считаться серьёзной потерей.



Александр Кадейкин, 26 лет («Салават Юлаев»)



52 игры, 25 (10+15) очков



Большой вопрос, почему уфимцы до сих пор не продлили контракт с Александром Кадейкиным, который проводит ещё один сильный сезон. За два года в Уфе центрфорвард добился серьёзного прогресса, стал регулярно вызываться в сборную России и сейчас проводит лучший сезон в карьере, обновив личный рекорд по голам и очкам в КХЛ. К Кадейкину есть интерес не только в столице Башкортостана. Ещё раньше ходили слухи об интересе СКА, где у Коскиранты заканчивается контракт, а у Каблуков окончательно забыл, как играть в чужой зоне. Будут большие изменения в Магнитогорске, а Кадейкин играл у Воробьёва на четырёх этапах Евротура. Плюс мы знаем, как легко могут переходить игроки из «Салавата» в ЦСКА. Спрос на двухстороннего форварда с лучшим среди россиян показателем выигранных вбрасываний в лиге определённо будет.

Полезность тройки Кадейкина «+50», это больше, чем у остальных игроков «Салавата»

Игорь Гераськин, 21 год («Северсталь»)



53 игры, 23 (9+14) очка



Даниил Вовченко, 23 года («Северсталь»)



42 игры, 22 (5+17) очка



Гераськин и Вовченко – два лучших бомбардира «Северстали» и главные молодые активы череповчан, которые могут заинтересовать другие команды. «Северсталь», вынужденная делать ставку на молодых хоккеистов, разумеется, хотела бы сохранить обоих ребят в своём составе, но в финансовом плане тягаться с клубами-тяжеловесами череповчанам невозможно. Вопрос в том, будет ли на них большой спрос? В «Северстали» Гераськин и Вовченко – главные звёзды, но в разрезе всей КХЛ они пока не выглядят сверхталантами, каким в своё время предстал Кирилл Капризов в «Кузне». По крайней мере, к Вовченко в дедлайн был интерес, посмотрим, какие предложения у хоккеистов будут в ближайшее межсезонье.



Дамир Жафяров, 25 лет («Торпедо»)



48 игр, 33 (15+18) очка



Жафяров очень сильно провёл первую половину сезона, был настоящим лидером «Торпедо» и заслуженно съездил в сборную России на несколько этапов Евротура. В декабре Дамир получил травму, пропустил почти месяц, а после возвращения хоккеиста будто подменили. В 12 матчах всего 3 (1+2) очка – без своего бомбардира и энерджайзера слегка потухло и «Торпедо». Если бы Жафяров провёл в заданном темпе весь чемпионат, то можно было не сомневаться, что в межсезонье у него не будет отбоя от предложений. С другой стороны – травма и последующее восстановление – это вполне объективная причина для игрового спада, а о своём уровне Жафяров заявил, тем более что и в прошлом сезоне у Дамира было 30 очков. «Торпедо», конечно, будет стремиться сохранить своего лидера, но самому игроку должно быть интересно попробовать себя в команде другого уровня. Конечно, если будут соответствующие предложения.

Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Миро Аалтонен, 26 лет (СКА)



8 игр, 3 (1+2) очка



Аалтонен – единственный в нашем списке игрок из «армейских» клубов. Миро попал сюда потому, что СКА вряд ли будет в межсезонье бороться за легионера. Вообще, до сих пор непонятно, для каких нужд финна нужно было выдёргивать из «Витязя». Там Аалтонен был первой скрипкой, а в Северной столице Миро толком не играет, не забивает, да и философия у СКА сейчас совсем другая. Думается, что если Аалтонен вдруг не проявит себя как-то в плей-офф, то по окончании сезона «армейцы» даже не будут предлагать ему квалификацию.