«Фридман – не официальное лицо НХЛ». В ФХР отреагировали на слухи об ОИ-2022

В заключительном для себя матче на Шведских играх сборная России уступила команде Чехии в серии буллитов – 3:4. После встречи итоги всего этапа Евротура подвели глава штаба сборной, первый вице-президент КХЛ Роман Ротенберг и главный тренер Алексей Кудашов.

Порядин – в порядке! Форвард сборной России эффектно в падении забил чехам Команда Алексея Кудашова проиграла третий матч на Евротуре, но он получился лучшим из всех встреч.

«Для игроков это большой опыт, идёт подготовка к ЧМ»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвёл итоги выступления российской команды на Евротуре и прокомментировал инсайд североамериканского журналиста Эллиотта Фридмана.

— Проверили многих игроков, идёт подготовка к чемпионату мира. Мы придерживаемся своей идеологии. Мы смотрим вперёд. Важно, чтобы все понимали, что игроки отдали все силы, старались. Немного не хватило с чехами, хотя это была наша игра и по контролю шайбы, и по голевым моментам.

Для игроков это большой опыт. Они будут приезжать в сборную готовыми к таким скоростям и требованиям. Да, эти поражения нас однозначно не радуют, мы никогда не согласимся с такими результатами. Но тем не менее это подготовка к чемпионату мира. В прошлом году мы выиграли Евротур, показали результат.

— В дальнейшем будете вводить в состав молодых игроков?

— Идёт планомерная подготовка игроков. Тройку Подколзин – Морозов – Марченко мы готовили четыре года, как и Галенюка. Это ежедневная работа. То, что ребята сейчас играют в России и никуда не ухали, — важный показатель. Мы видим разницу между играми в КХЛ и сборной. Это большая разница, все игроки это признают. Где-то им было тяжело перестроиться на эти скорости, но в третьей игре они адаптировались.

— Не удивляет, что здесь потерялись некоторые игроки, которых ранее вызывали в сборную?

— Хоккей прогрессирует с каждым днём. Меня это не удивляет, это показывает уровень мирового хоккея на сегодняшний день. Мы стремимся к лидерству в мировом хоккее, чтобы игроки, приезжающие сюда, показывали такие же скорости. Наша цель, чтобы такие игроки, как Порядин, могли показать свои лучшие качества. Павел показал себя с лучшей стороны. Это говорит о том, что у нас в лиге есть хорошие игроки.

Киселевич — о трёх поражениях: несмотря на состав, результатом крайне недовольны

«Спекуляции по Олимпиаде всегда были и будут»

— Говорят, переговоры между НХЛ и ИИХФ по вопросам Олимпиады возобновятся.

— Не знаю, откуда у вас такая информация. Североамериканский инсайдер Фридман не является официальным лицом лиги. Позиция владельцев клубов не изменилась. Они все против поездок на Олимпиады. Это связано с коммерцией. Спекуляции всегда были и будут.

— После трёх поражений всё равно негативный фон. Не будем ли смотреть в сторону НХЛ и ждать игроков оттуда?

— Надо смотреть по ситуации. Мы показываем высокий результат на уровне всех сборных команд. Времени до чемпионата много, будем смотреть. Мы следим и смотрим за всеми нашими игроками, в том числе и в НХЛ. Давайте оценивать работу сборной после чемпионата мира. У нас есть план на олимпийский цикл, мы хотим повторить успех в Китае в 2022 году.

— Понимаете, что уровень КХЛ надо поднимать?

— Нужна конкуренция. Лига состоит из клубов, нужно со всеми разговаривать, чтобы современный хоккей внедрялся во все клубы. Вопрос именно спортивной составляющей. Потолок зарплат не повлияет на решение тренера по его модели игры.

— До чемпионата мира возможны изменения в тренерском штабе?

— Мы всегда усиливаем наш штаб, чтобы побеждать. Делаем всё ради результата и развития игроков.

Фото: fhr.ru

«Опять наделали детских ошибок. Секунда до конца матча — зачем куда-то дёргаться?»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объяснил, почему его команда проиграла все три матча на Шведских играх.

— Каковы ваши впечатления об игре?

— Очень обидное поражение. Но, знаете, не приобретя опыт… Опыт нужен, чтобы выигрывать такие матчи. Опять наделали детских ошибок, которые не позволили сегодня выиграть. А так — третий матч, уже стало чуть лучше. Начали сыгрываться, появилась уверенность, начала просматриваться игра.

— Сегодня не играло звено Морозова, а также Галенюк. Почему?

— Вы же сами всё видели. Они немного подустали, никогда не имели такого количества игрового времени.

— Третий пропущенный гол — это следствие коллективных ошибок? Или Бобков мог выручить?

— Там были и индивидуальные, и коллективные ошибки. Всё вместе. Это опыт. Это детские ошибки, по сути-то. Секунда оставалась, зачем куда-то дёргаться? Стой по центру и всё.

— Вы, как главный тренер, набираетесь опыта на каждом этапе Евротура? И чем был полезен этот этап?

— У нас постоянно разные игроки, поэтому постоянно приходиться выстраивать команду из разных хоккеистов. Наверное, это самый большой опыт. Сегодня у нас был усечённый состав, не было явных звеньев — оборонительных и атакующих, поэтому приходилось искать сочетания, приходилось искать тех, кто будет играть в большинстве и меньшинстве.

— Во втором периоде был момент, когда сборная играла почему-то вчетвером…

— Да, 20 секунд. Не услышали игроки на лавке. Того, кого назвали, у него была небольшая задержка с экипировкой, небольшое повреждение.

— Как оценить нашу молодёжь? У шведов молодые уже забивают голы.

— В первую очередь мы преследовали цель дать возможность, посмотреть игроков. Дать им почувствовать другие скорости, другую ответственность, дать понять, это другая планета. Любая ошибка здесь наказывается. Теперь они будут об этом знать, им есть к чему стремиться.

— Игроки, которые имели уже некоторый опыт, могли бы проявить себя получше, как лидеры? А то после КХЛ они не могут привыкнуть. Уровень настолько разный?

— Здесь скорости выше. Скорость принятия решения выше, всё чуть быстрее, поэтому нужно время, чтобы приспособиться.

— Какую цену имеет результат на Евротуре? Кто-то говорит о том, что это всё тренировочные матчи. Как вы это оцениваете?

— Для любой команды результат имеет значение. У нас была экспериментальная команда. Как можно выходить на матч и спокойно относиться к поражениям?