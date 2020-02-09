Казахстан позорно не попал на Олимпиаду. Сборная из игроков КХЛ проиграла в хоккей Польше

Сборная Казахстана сенсационно вылетела из олимпийской квалификации и не сыграет в Пекине-2022. Проиграла турнир, где её соперниками были Нидерланды, Украина и Польша. Где Казахстан был единственным и неоспоримым фаворитом, а остальные должны были стать простыми статистами.

Капитан сборной Казахстана — о поражении от Польши: видимо, тренеры не до всех достучались

Польша с Казахстаном шли вровень, поочерёдно обыграв Нидерланды и Украину. В решающем матче поляки вели 2:0, команда Андрея Скабелки отыгрывалась. В заключительной двадцатиминутке поляки нанесли два броска, один из них пришёлся в цель. Казахстан перебросал соперника более чем в три раза – 53-17, и проиграл.

С одной стороны, Казахстан и раньше не был лидером на международной арене, в элите никогда надолго не задерживался, а когда вылетел в последний раз, смог вернуться в топ-дивизион лишь с третьей попытки. Были и поражения от Италии, и от Южной Кореи, и от ещё менее хоккейных стран. И победа над той же Польшей в овертайме со счётом 1:0 в первом дивизионе ЧМ-2017.

Да и на Олимпиаде Казахстан не играл с 2006 года. Разница только в том, что в предыдущие годы рейтинга сборной хватало, чтобы напрямую выходить в финальную квалификацию, а теперь пришлось биться с самого начала. Проигрывали квалификацию и раньше, но не так обидно терпеть поражение от Франции или Латвии – обе команды давно не покидают элиты – чем Польше.

Новиков – об уровне КХЛ: Казахстан не попал на Олимпиаду, это вопрос к нашей общей системе

Сборная игроков из КХЛ

Мы уже привыкли, что в хоккее по всем фронтам проваливается Беларусь, как на чемпионатах мира, так и в КХЛ. Есть другой пример. Рижское «Динамо» — записной аутсайдер КХЛ, но у сборной Латвии есть немало игроков в других командах – «Спартаке», московском «Динамо», «Северстали». И на чемпионатах мира латвийцы всегда бьются и даже не думают вылетать из элиты.

Но у Казахстана совсем другие вводные. Практически все «сборники» играют в «Барысе» — одном из лидеров Восточной конференции. У Казахстана сильные легионеры – Диц, Доус, Бойд, Волк, Карлссон, есть и свои доморощенные Старченко, Михайлис, Жайлауов и другие. Сыгранность и взаимопонимание должно быть на уровне, по чемпионату команда идёт ровно. Но этот турнир стал бенефисом не Казахстана, а американского вратаря с польским гражданством, выступающего в далеко не самом сильном европейском чемпионате.

Польские хоккеисты играют максимум в чемпионате Чехии, а большинство – в местной лиге. Есть и несколько натурализованных североамериканцев, но по уровню их не сравнить с легионерами Казахстана. Разница даже не колоссальная, а космическая. Казахстан должен был уверенно выигрывать, но Польша забила шальные голы и дотерпела до победы.

После такого позора осталось множество вопросов. Что это было? Фатальное невезение, нервы от давления или закономерность? Так ли хороши казахстанские игроки, как кажется по выступлению «Барыса» в КХЛ? Правильно ли поступают в Казахстане, назначая одного и того же человека тренером «Барыса» и сборной одновременно? Нужно ли в сборной столько натурализованных игроков, если они не могут вытащить важный матч?

Скабелка — о квалификации ОИ: просто хочу извиниться перед болельщиками всей страны

Что будет со Скабелкой

Должность главного тренера сборной Казахстана уже давно идёт в дополнение к должности главного тренера «Барыса». Так работали и Крикунов, и Назаров, и Селин. И обычно за неудачами на международной арене следовали скорые отставки с обоих постов.

Но, думается, для Скабелки это поражение – тревожный звоночек, но ещё не приговор. Менять тренера в концовке регулярки и идти в плей-офф с новым наставником – занятие рискованное. К тому же белорусский тренер в прошлом году вернул Казахстан в топ-дивизион чемпионата мира и заслуживает права отработать турнир в Швейцарии. Впрочем, неясно, поможет ли это сборной.