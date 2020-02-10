Без Кузнецова, зато с Панариным и Гусевым? Каким будет состав сборной России на ЧМ-2020

До чемпионата мира по хоккею – 2020 ещё три месяца, но во время международной паузы наше внимание обращено на игры сборной России, и невозможно не задумываться о грядущем первенстве в Швейцарии. После третьего этапа Евротура выделился некий тренд – все заметили, что уровень КХЛ стал ниже, да ещё и сборная Казахстана подлила масла в огонь своим нелепым поражением в олимпийской квалификации.

В КХЛ играют в устаревший хоккей. Игроков для сборной в лиге всё меньше и меньше Играть в атакующий и красивый хоккей мы можем пока только на юниорском и молодёжном уровне.

КХЛ деградирует, и это, увы, не новость, но на это есть ряд объективных причин. Одни из них собираются устранять (жёсткий потолок зарплат), но другие составляют фундаментальную основу всего российского хоккея, и с ними бороться невозможно (зависимость клубов от спонсоров, влияние кабинетов, всесилие богачей итд.). Что же касается уровня игроков КХЛ, то вряд ли он настолько плох, как можно представить после Шведских игр. В Стокгольме у России была не только молодая, но ещё и очень несыгранная команда. Порой хоккей сборной этого созыва напоминал летние матчи клубов, в которых тренер впервые выпустил на лёд своих многочисленных новичков. Отсюда сумбур, ошибки, полное отсутствие системности в нападении защите и соответственно три поражения. Но ведь вы же хотели нормальный Евротур, на котором будут обкатывать молодёжь, просматривать альтернативу? Вот он, пожалуйста.

Эти матчи не являются зеркалом КХЛ хотя бы потому, что в этой сборной были собраны далеко не лучшие хоккеисты даже своих клубов. Более или менее адекватным показателем будет количество игроков из нашей лиги на чемпионате мира (причём не только в сборной России), и мы обязательно поговорим об этом отдельно перед турниром. Пока же представим, кто из КХЛ приедет в Швейцарию в расположение нашей национальной команды, и вообще попробуем смоделировать майскую картину действительности.

Вратари

Кандидаты из КХЛ: Илья Сорокин (ЦСКА)



Хоть мы и говорим, что русские вратари захватывают мировой хоккей, но сейчас в КХЛ есть только один голкипер, которому можно довериться на чемпионате мира, – это Илья Сорокин. За его спиной нет какой-то пропасти, но остальным ребятам не хватает стабильности и солидности для международного уровня. Например, Игорь Бобков и Тимур Билялов прекрасно играют в системах своих клубов, но в сборной не выручают. Александр Самонов, видимо, ещё не до конца осознал, что его в этом сезоне подтянули к элите, и много нервничает в международных матчах. Василий Кошечкин уже слишком стар, Пётр Кочетков не справился с переходом во взрослый хоккей и пока киснет в системе «Витязя», а про остальных в контексте сборной России и говорить не приходится.

В России неожиданно лучшая школа вратарей. Наши парни скоро заполонят НХЛ Бобровский, Варламов и Василевский теперь не одиноки. Разбираемся, как Россия начала штамповать качественных вратарей.

Кого стоит ждать из НХЛ: Сергей Бобровский («Флорида»), Александр Георгиев, Игорь Шестёркин (оба – «Рейнджерс»)



Нет, ждать можно кого угодно, но в этом разделе мы рассматриваем тех ребят, чьи команды близки к непопаданию в Кубок Стэнли. И у «Флориды», и у «Рейнджерс» ещё есть все шансы, но вероятность остаться за бортом плей-офф для этих команд велика. Приезд любого из этих вратарей, безусловно, усилит сборную России. Например, Бобровский даже после провального сезона останется Бобровским – двукратным обладателем «Везины» и одним из самых надёжных русских вратарей всех времён. Георгиев держит марку в «Рейнджерс», даже несмотря на то что в состав «Нью-Йорка» ворвался талантливый Шестёркин, с ходу потеснивший и соотечественника, и Лундквиста. Посмотрим, как будут идти дела у Игоря в дальнейшем, но потенциально ему можно даже доверить роль первого номера сборной России, если не приедут Василевский или Бобровский. Хотя как минимум с Сорокиным Шестёркину точно придётся конкурировать.



Идеальный вариант: Андрей Василевский («Тампа»), Илья Сорокин (ЦСКА), Амир Мифтахов («Ак Барс»).



При идеальном для сборной России варианте её ворота будет защищать Андрей Василевский, в чьих способностях не приходится сомневаться на протяжении всей карьеры. При наличии Василевского отпадёт необходимость в сильном конкуренте из-за океана, а с подстраховкой прекрасно справится Илья Сорокин, который уже сам давно заслужил быть первым номером сборной, но пока не представляется случай. Третий вратарь в такой ситуации станет номинальной фигурой, и нет смысла везти туристом в Швейцарию любого взрослого голкипера. Лучше дать возможность потренироваться и прочувствовать атмосферу сборной молодому вратарю, например серебряному призёру МЧМ-2020 Амиру Мифтахову. Да и обкатать его в матче с той же Италией вряд ли будет большим риском.

Защитники

Кандидаты из КХЛ: Рушан Рафиков («Локомотив»), Богдан Киселевич, Александр Романов (оба – ЦСКА), Артём Зуб (СКА), Вячеслав Войнов («Авангард»).



Число игроков из КХЛ на чемпионат мира в любом случае будет определяться после наступления ясности с хоккеистами НХЛ, но в нашей лиге есть ребята, заслужившие поездки в Швейцарию вне зависимости от обстоятельств. В первую очередь это Богдан Киселевич, который до своего отъезда в НХЛ был важной частью сборной России, а сейчас, кажется, возвращается в обойму. Во-вторых, Артём Зуб. Самый прогрессирующий русский защитник КХЛ, умеющий всё на площадке, точно должен ехать на мировое первенство. Неплохие перспективы при определённых раскладах могут нарисоваться у Рушана Рафикова, без которого не обходится ни один этап Евротура в этом сезоне. Не сказать, что защитник «Локомотива» покоряет своей игрой, но он один из немногих игроков обороны, кто почти не пожарит, да ещё и бывает полезен в атаке.

Вячеслав Войнов – фигура противоречивая. Он здорово умеет набирать очки, это крутой пакмувер с отличным броском, но при этом Войнов частенько «привозит». Впрочем, если на чемпионат мира не приедут Проворов, Сергачёв или Орлов, то Войнов может оказаться незаменимым, и в сборной придётся искать ему надёжного подстраховщика. Ещё одна интересная кандидатура из КХЛ – Александр Романов, один из лучших защитников МЧМ. На взрослом уровне, как и все, он пока играет не без ошибок, но Романов уже закрепился в составе ЦСКА, и ему не чужд креатив – такие защитники сборной России нужны.



Кого стоит ждать из НХЛ: Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Зайцев («Оттава»), Илья Любушкин («Аризона»)



Уже сейчас можно говорить, что для сборной России точно будет свободен Никита Зайцев, но в последнее время у игрока известные трудности, и непонятно, насколько он сосредоточен на хоккее. Но такой Зайцев, какой был в прошлом году в Братиславе, национальной команде точно пригодится.



Интересно было бы посмотреть в сборной на возмужавшего Проворова, а Владислав Гавриков бы идеально закрыл позицию главного домоседа-разрушителя. Похожие функции выполняет на льду и Илья Любушкин, но пока и «Филадельфия», и «Коламбус», и «Аризона» имеют хорошие шансы зайти в плей-офф, так что всерьёз обсуждать эти кандидатуры бессмысленно.



Идеальный вариант: Михаил Сергачёв («Тампа»), Иван Проворов («Филадельфия»), Дмитрий Орлов («Вашингтон»), Никита Задоров («Колорадо»), Вячеслав Войнов («Авангард»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Богдан Киселевич, Александр Романов (оба — ЦСКА), Артём Зуб (СКА).



Сергачёв, Орлов, Проворов, Войнов – топ-4 идеальной российской обороны на ЧМ. Если сюда добавить ещё мощного (и в последнее время забивного) Задорова, опытного Киселевича, универсального и растущего Зуба и перспективного Романова, то получится поистине убойный состав. Но для того, чтобы эти карты сошлись, должно сложиться слишком много.

Сергачёв – Зуб



Орлов – Войнов



Проворов – Гавриков



Киселевич – Задоров



Романов

Нападающие

Кандидаты из КХЛ: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Денис Зернов («Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Сергей Плотников (СКА).



На чемпионате мира практически в любом варианте от КХЛ должны быть не только Кирилл Капризов и Михаил Григоренко, но и Вадим Шипачёв. Учитывая дисквалификацию Евгения Кузнецова на матчи под эгидой ИИХФ, проблема центрфорвардов для сборной России встаёт в полный рост, и без лидера «Динамо» обойтись будет тяжело. По этой же причине в список от КХЛ попал и Денис Зернов – молодой, очень талантливый и прогрессирующий в «Авангарде» центр. Даже после длительного восстановления Зернов выделяется в составе «ястребов» игровым мышлением, да и в сборной на Шведских играх был в числе тех немногих, кто произвёл хорошее впечатление. До чемпионата мира Зернов, разумеется, наберёт полноценную форму, и тут главное, чтобы не было новых травм.



Среди форвардов на чемпионате мира в любом случае будут те ребята, которые выполняют чекерские функции, и вряд ли наш тренерский штаб будет мудрить. Слепышев в этом сезоне неплохо выглядит в сборной и клубе, возможности Плотникова известны давно, Кадейкин проводит лучший сезон в карьере. Важно, что все эти игроки умеют не только усложнять жизнь сопернику в своей зоне, но и что-то создавать в чужой. В последнее время сборная России как раз и старается привлекать таких двусторонних игроков, уйдя от кандидатур чистых разрушителей типа Ильи Каблукова.

Кого стоит ждать из НХЛ: Артемий Панарин, Павел Бучневич (оба – «Рейнджерс»), Никита Гусев («Нью-Джерси»), Илья Ковальчук («Монреаль»), Владислав Наместников («Оттава»), Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»), Евгений Дадонов («Флорида»), Андрей Свечников («Каролина»).



У Артемия Панарина длинный язык, но вряд ли это станет препятствием в сборной для самого горячего русского игрока сезона НХЛ. Точно будет свободен Никита Гусев, а это значит, что за левый фланг нападения можно будет не переживать. А если ещё и Илья Ковальчук не перейдёт в команду из зоны плей-офф, то будет просто песня. Даже Овечкина дёргать не нужно будет. С правым флангом тоже всё неплохо – будет Бучневич, возможно, снайпер Дадонов, а то и «Каролина» останется без плей-офф, и мы посмотрим на вундеркинда Свечникова в форме сборной России! Важно, что национальная команда сможет рассчитывать на Владислава Наместникова – центрфорварда и одного из лучших игроков НХЛ в меньшинстве, можно будет подумать насчёт Николая Прохоркина, ещё одного техничного центра, который занял свою нишу в «Кингз». Словом, с нападением у тренерского штаба сборной России точно не должно быть проблем, главное – сделать правильный выбор.



Идеальный вариант: Никита Гусев («Нью-Джерси), Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Евгений Дадонов («Флорида»), Владислав Наместников («Оттава»), Денис Зернов («Авангард»), Вадим Шипачёв («Динамо» М), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев (оба — ЦСКА), Сергей Плотников (СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Денис Гурьянов («Даллас»).



Идеальный вариант похож на тот, который мы видели на ЧМ-2019, но с небольшими корректировками. В сборной на чемпионате мира нет никакой необходимости в Александре Овечкине и Илье Ковальчуке, при условии что левый фланг закроют Никита Гусев, Артемий Панарин и, например, Михаил Григоренко или Кирилл Капризов. В целом было бы здорово иметь сыгранные связки типа Гусев – Кучеров и Панарин – Дадонов. К последним в центр напрашивается Вадим Шипачёв, а Евгения Малкина можно попробовать с Григоренко и Капризовым. Кто центр для Кучерова и Гусева? Прошлый ЧМ показал, что третий этим ребятам нужен исключительно для отвлечения соперника, но что получится, если поставить к ним такого же лёгкого, быстрого и техничного игрока, как и они сами? Эксперимент с Денисом Зерновым мог бы получиться интересным. Четвёртое звено, как ни крути, с упором на оборону, сдерживание, меньшинство. Сюда впишется Наместников и хоккеисты такого плана из КХЛ.

Панарин – Шипачёв – Дадонов



Гусев – Зернов – Кучеров



Григоренко – Малкин – Капризов



Плотников – Наместников – Слепышев



Кадейкин, Гурьянов

В идеальном варианте не нашлось места многим достойным хоккеистам, но ведь заявка не резиновая. Радулов сейчас не в своей тарелке, Тарасенко и Михеев травмированы, но вот на Свечникова, Ничушкина было бы интересно посмотреть в сборной России. Впрочем, мы не знаем, как сложатся обстоятельства на самом деле, и варианты возможны всякие.



Главное, чтобы наш штаб не тупо приглашал всех, кто освободился из НХЛ, а с умом и стратегией подошёл к подбору состава. Делал предпочтения, исходя из сочетаемости игроков, смотря на их мастерство, возможности и умения, а не на клубную прописку. Выбрать в любом случае будет из кого, даже если придётся большую часть команды собирать из КХЛ. И это вовсе не будет приговором для сборной России.