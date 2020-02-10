Главные «старички» НХЛ. Кто ещё даст фору молодым, а кто уже сдал?

НХЛ – лига молодых, но некоторые старички ещё способны с ними соревноваться, а кто-то – даже дать фору остальным. Рассказываем о самых возрастных хоккеистах в сезоне-2019/2020. Начнём с игроков, кому уже не меньше 37 лет.

Здено Хара («Бостон») – 42 года

55 матчей, 13 (5+8) очков, «+19»

Самый высокий и самый возрастной действующий игрок НХЛ. Капитану «Бостона» Здено Харе в марте исполнится 43, а он играет ничуть не хуже, чем раньше. Хара стал проводить меньше силовых приёмов, да и очков набирает не так много – эту функцию у него перехватили более молодые Круг и Макэвой. Но он по-прежнему проводит на льду больше 20 минут и является настоящим лидером в раздевалке. Вспомнить только, как он играл в прошлом плей-офф с переломом челюсти. Сам Хара считает, что секрет его долголетия лежит в вегетарианстве. Ближе к 40 годам он практически отказался от мяса.

Бостонский гигант. Здено Хара бился за Кубок Стэнли с переломанной челюстью Как говорил когда-то Каспарайтис, в плей-офф НХЛ не играют только мертвецы.

Джо Торнтон («Сан-Хосе») — 40 лет

55 матчей, 24 (2+22) очка, «-11»

Последние три года легенда «Сан-Хосе» заключает однолетние контракты, хотя в этом году он тянул до сентября. Обладатель одной из самых красивых бород в НХЛ хорошо себя чувствует – в этом сезоне Торнтон не пропустил ни одной игры. Он по-прежнему умеет раздавать передачи, а недавно набрал 1500-е очко в лиге. «Я всю жизнь живу и дышу хоккеем», — говорит ветеран.

Патрик Марло («Сан-Хосе») – 40 лет

51 матч, 20 (10+10) очков, «-3»

Лучший бомбардир в истории «Сан-Хосе» вернулся в родную команду после двух лет, проведённых в «Торонто». Надеялся ещё раз побороться за Кубок Стэнли, но в этом году уже вряд ли получится – «Шаркс» тонут на предпоследнем месте на Западе. Однако сам Марло 40 лет доказывает, что ещё может быть полезен на площадке и даже играть в первом звене. Секрет в отменном здоровье, Марло – настоящий железный человек, который за последние 11 сезонов не пропустил ни одного матча. Недавно он стал пятым хоккеистом в истории, который провёл 1700 матчей, а затем и набрал 1100-е очко в карьере.

Райан Миллер («Анахайм») – 39 лет

16 матчей, 7 побед, КН 2,93, 91% ОБ

В списке главных ветеранов НХЛ немало вратарей, но Миллер – самый возрастной. Он долгое время был основным голкипером «Баффало», играл за сборную США на Олимпиаде, выигрывал «Везину». Теперь он является бэкапом в «Анахайме» и хоть играет немного, но далеко не худший в команде, а плохая статистика объясняется тем, что «утки» уже перестали быть грозной силой. В прошлом году он стал самым побеждающим американским вратарём в истории, а сегодня вышел на 15-е место по победам в НХЛ (385). «Я наслаждаюсь хоккеем и считаю, что ещё могу играть», — говорит он.

Рон Хэйнси («Оттава») – 38 лет

48 матчей, 11 (1+10) очков, «+4»

Хэйнси – один из немногих игроков «Оттавы» с положительным показателем полезности, хотя его игра порой и оставляет желать лучшего. Однако он по-прежнему востребован в НХЛ – у него гигантский опыт, в «Сенаторз» его используют как дядьку-наставника для молодых защитников – Шабо и Бреннстрёма, который будет подчищать за ними в обороне. Не исключено, что это не последний сезон для ветерана.

Джастин Уильямс («Каролина») – 38 лет

7 матчей, 3 (2+1) очка, «-1»

Вернуться в команду, с которой в молодости выигрывал Кубок Стэнли и стать частью её возрождения, помочь дойти до финала конференции, потом взять паузу. Отдохнуть полгода, вернуться со свежими силами и начать забивать важнейшие голы. Уильямс для «Каролины» — нечто большее, чем игрок. Он зарядил энергией всю команду, которая борется за плей-офф. С тех пор как он вернулся в «Харрикейнз», забросил четыре решающие шайбы в семи играх – три в буллитных сериях и ещё одну с игры.

Уильямс — о первом матче после возвращения: в животе порхали бабочки

Крэйг Андерсон («Оттава») – 38 лет

25 матчей, 7 побед, КН 3,27, 89,9% ОБ

Андерсон многое сделал для «Оттавы», в которую перешёл в 2011 году, и в клубе ему за это благодарны. Все последние победы в плей-офф «Сенаторз» одерживали благодаря надёжной игре Андресена, да и в регулярных чемпионатах он является рекордсменом по количеству побед. Сейчас голкипер постепенно передаёт флаг первенства молодому Хогбергу. Возраст берёт своё, стабильности в его игре больше нет, и лучшие годы давно остались позади.

Пекка Ринне («Нэшвилл») – 37 лет

32 матча, 17 побед, КН 3,01, 89,8% ОБ

Сезон у «Нэшвилла», получается крайне противоречивым, а у Ринне и вовсе худшим в карьере. Сейчас обладателя «Везины» 2018 года уже вытесняет из рамки Юусе Сарос, но в клубе не готовы списывать ветерана со счетов. Тем более среди самых возрастных вратарей лиги финн держится лучше всехи порой совершает фантастические спасения.

Хенрик Лундквист («Рейнджерс») – 37 лет

27 матчей, 10 побед, КН 3,13, 90,7% ОБ

Лундквист и «Рейнджерс» за долгие годы стали практически неразделимыми понятиями, но время Короля подходит к концу, он и сам это должен понимать. Молодой команде он больше не помощник, особенно теперь, когда у клуба появилось два многообещающих русских вратаря. Будь на месте Лундквиста кто-то другой, его бы, наверное, уже давно обменяли. Но Хенрик долгие годы был одним из лучших голкиперов мира, обращаются с ним трепетно и пока не спешат прощаться со своей легендой.

Лундквист снова провалился. Русские вратари могут заставить обменять легенду «Рейнджерс» А Худобин «подарил» гол Бучневичу, но это форварда «Рейнджерс» не спасло.

Дерик Энгелланд («Вегас») – 37 лет

48 матчей, 6 (1+5) очков, «+8»

Энгелланд никогда не был выдающимся защитником, скорее обычным середнячком, который может сыграть жёстко и заступиться за партнёров. В «Вегасе» он нашёл новый дом и, по собственным признаниям, перезагрузил карьеру. На него по-прежнему полагаются в меньшинстве, а Энгелланд выдерживает конкуренцию с молодыми защитниками клуба. «Многие ребята, которые уже завершили карьеры, жалеют, что не играли подольше. Они говорят мне играть так долго, как я смогу», — говорит Энгелланд.

Дэн Хэмьюс («Нэшвилл») – 37 лет

50 матчей, 7 (0+7) очков, «+7»

Хэмьюс проводит 16-й сезон в НХЛ и никогда раньше не играл так мало – в третьей паре и меньше 15 минут за матч. Когда-то он начинал карьеру в «Нэшвилле», сюда же приехал её заканчивать. Он практически не набирает очков, сзади подпирают быстрая и пышущая силами молодёжь. Наверняка этот сезон станет последним для олимпийского чемпиона.

Майк Смит («Эдмонтон») – 37 лет

29 матчей, 14 побед, КН 2,96, 30,1% ОБ

Карьера Смита в «Калгари» стагнировала и вряд ли кто-то думал год назад, что он способен играть на уровне НХЛ. Но пусть он не становится моложе, Смит по-прежнему способен выдавать великолепные серии. Правда, затем следует провал до очередной перезагрузки. В последнее время он опять вошёл в кураж — выигрывает, он дерётся и заряжает своей энергией всех вокруг.