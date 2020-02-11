«Вашингтон» провалился. Овечкин повторил худший матч в сезоне, Кузнецов получил травму

Похоже, ожидание отметки в 700 голов стало серьёзным психологическим грузом для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. От Великой Восьмёрки после недавних подвигов все ждали скорейшего достижения рубежа в семь сотен заброшенных шайб за карьеру, но в предыдущем матче против «Филадельфии» вместо триумфа Александра получился разгром «столичных» со счётом 2:7. «Этот матч стал хорошим примером всех наших недостатков. Так играть просто недопустимо. Даже нельзя сказать, что хорошего было у нас в этом матче. Раньше мы хорошо реагировали на такие вызовы, но посмотрим, как всё пройдёт в понедельник», — кипятился после проигрыша главный тренер «Кэпиталз» Тодд Рирден.



Он же решил произвести некоторые перестановки в составе, отправив в запас защитника Радко Гудаса, передвинул во вторую пару к Дмитрию Орлову словака Фегервары, а на фланг первого звена к Овечкину и Бекстрёму вернул Тома Уилсона.

«Овечкин купил плавки, как бикини. Раскрашены в американский флаг, всё хозяйство торчит» Водка во время матча, штаны от «Дольче» и многое другое. Бывшие и нынешние партнёры Овечкина вспоминают его первые годы в НХЛ.

В то же время Рирден не выказал никаких сомнений в том, что в ближайшее время Овечкин преодолеет отметку в 700 голов. «Это просто вопрос времени. Мы все знаем, что он забьёт два гола, осталось только посмотреть, как это произойдёт. Но не стоит играть на Овечкина излишне часто, это совсем не помогает делу. Нужно играть правильно, а голы Овечкина станут дополнением», — предупредил тренер. Увы, но четвёртая в сезоне встреча с бывшим наставником «столичных» Барри Тротцем не принесла «Вашингтону» положительных эмоций.

Уже в самом начале первого периода стало ясно, что «столичным» будет крайне трудно претендовать на победу — слишком уж легко хозяева давали забивать «островитянам». Левый крайний гостей Энтони Бовилье оформил голевой дубль с интервалом в три минуты а защитник «Айлендерс» Девон Тейвз продемонстрировал полную беспомощность Кемпны и Карлсона при игре в отборе, и первый период «Вашингтон» завершил, имея дефицит в две шайбы.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

К середине второй двадцатиминутки перевес «Айлендерс» вырос до счёта 5:1, а главным действующим лицом у ньюйоркцев стал бывший динамовец Лео Комаров. Сначала он забил свой второй гол в сезоне, воспользовавшись удобной передачей Брока Нельсона, а затем вывел из строя одного из лидеров соперника Евгения Кузнецова. Комаров припечатал челябинца к борту в средней зоне, а Евгений крайне неудачно присел в этот момент. Удар о борт пришёлся на левую руку, держась за которую Кузнецов сразу же отправился в раздевалку, а чуть позже стало известно, что в игру форвард «Кэпиталз» уже не вернётся.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

После пятой пропущенной шайбы стартовый вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отправился на скамейку запасных, а место в воротах занял Брэйден Холтби. За отпущенные ему 26 минут Холтби отыграл безупречно, но матч было уже не спасти, хотя «столичные» и пытались это сделать. Шайбы Ларса Эллера и Ти Джея Оши оставляли «Вашингтону» небольшие шансы, которые, впрочем, не были реализованы.



Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4», что стало повторением худшего результата для него в сезоне. Так же неудачно Овечкин сыграл 29 декабря 2019 года против «Каролины» (4:6), но тогда на счету капитана хотя бы был гол. Нынче же ни один из шести бросков Овечкина не достиг цели, и показатель голов за карьеру (698) снова не претерпел изменений.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

В шести последних матчах «столичные» потерпели четыре поражения, и суммарно в этих проигранных встречах «Вашингтон» пропустил 21 гол. Начиная с 23 декабря показатели «столичных» совсем не впечатляют (10 побед, 9 поражений), и за этот отрезок команда 10 раз пропускала по 4 шайбы и более.



Что касается состояния Кузнецова, то на третий период он не появился на скамейке запасных, и вполне вероятно, что Евгений пропустит выездное турне по маршруту Денвер — Глендейл — Вегас.