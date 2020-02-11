«Тампа» не испугалась своего кошмара из прошлого. У Кучерова два гола в касание!

В последний раз, когда «Тампа» встречалась с «Коламбусом», «молнии» проиграли в первом раунде плей-офф со счётом 0-4. С тех пор обе команды изменились – из «Коламбуса» ушли Сергей Бобровский, Артемий Панарин и Мэтт Дюшейн, «Тампа» же сохранила состав, но пыталась разобраться со своей бесшабашной игрой и стать более ответственной. Отчётная встреча точно не была ещё одним матчем, скорее это был шанс для «Тампы» доказать себе, что предыдущие неудачи остались в прошлом, а сама команда усвоила горький урок, полученный от «Коламбуса» в плей-офф.

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«Нам нельзя слишком радоваться, это нас подвело в прошлом году. Нельзя убирать ногу с педали газа. Мы играем за очки, так что надо сохранять спокойствие», — говорил перед игрой Брэйден Пойнт. «Тампа», неважно начавшая сезон, вышла на проектную мощность и выиграла 18 из последних 21 матчей. Никита Кучеров, который в прошлом плей-офф почти не набрал очков, зато отметился дисквалификацией, начал погоню за лидерами гонки бомбардиров и набирал очки в 10 матчах подряд. Он же стал главным героем встречи с «Коламбусом» и помог «молниям» не заметить отсутствия Стивена Стэмкоса, который получил небольшую травму и сегодня не сыграл.

Кучеров открыл счёт в начале первого периода – «Тампа» воспользовалась свободным льдом в формате «четыре на четыре», Брэйден Пойнт набрал скорость и протащил шайбу за ворота, отдал на синюю линию Михаилу Сергачёву, а тот переправил её на Кучерова, которому оставалось только замкнуть в касание. Никита радовался так, будто у него гора свалилась с плеч.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

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Во втором периоде инициативу прибрал к рукам «Коламбус» — «Тампа» отбивалась, но не всегда удачно. В одном из эпизодов гости упустили Оливера Бьёркстранда, который убежал в отрыв и с неудобной руки пробил Кёртиса Макэлинни.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Справиться с неуступчивым «Коламбусом» было непросто, команда Джона Тортореллы в последние пару месяцев набрала великолепную форму и очки так просто не отдаёт никому, несмотря на травмы нескольких ключевых нападающих и основного защитника. В третьем периоде «жакеты» уверенно сдерживали атакующие порывы «Тампы». Игра пошла вязкая и было ясно, что всё сведётся к тому, кто первый ошибётся.

До овертайма никто не ошибся, но только началось дополнительное время, Зак Веренски замешкался с шайбой за своими воротами, и вездесущий Пойнт тут же отобрал её у него и начал ещё одну голевую атаку, которая завершилась броском Кучерова в касание практически по пустым воротам.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Тампа» сократила отставание от первого места в Атлантическом дивизионе до трёх очков. Кучеров продлил очковую серию до 11 матчей – это самая продолжительная действующая серия в НХЛ, до личного рекорда осталось со всем чуть-чуть (в сезоне-2018/2019 Никита набрал 27 очков в 12 играх). До топ-5 в списке бомбардиров лиги осталось четыре очка.

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«Мы взяли два очка и счастливы. То, что было в прошлом, осталось в прошлом. Мы стараемся об этом не думать. Наверное, соперник пытался что-то говорить нам на льду о прошлом сезоне, но кого это волнует?», — сказал Кучеров.