Сохранит ли «Авангард» Войнова, а «Ак Барс» — Зарипова? Звёздные свободные агенты КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ подходит к завершению. После материала про игроков в статусе ОСА мы решили рассказать о самых звёздных неограниченно свободных агентах лиги, то есть тех игроках, которые ими станут после 30 апреля. Если, конечно, их клубы раньше не договорятся с ними о новых контрактах.

Напомним, кто такие НСА. В КХЛ такой статус получает игрок, достигший 29 лет (по году рождения) или же 28 лет, но при условии, что он сыграл 250 матчей в Континентальной лиге. С 1 мая, после истечения контракта с прежним клубом, игрок может беспрепятственно подписывать контракт с другой командой.

Сможет ли «Динамо» удержать Яшкина, а «Салават» — Кадейкина? Лучшие свободные агенты КХЛ Говорим о хоккеистах в статусе ОСА.

н. Линус Умарк («Салават Юлаев»), 33 года

52 матча, 49 (11+38) очков, «+2» показатель полезности

Один из лидеров «Салавата Юлаева», по всей видимости, проводит свой последний сезон в КХЛ. Умарк уже делал заявление, что после окончания нынешнего чемпионата хочет вернуться в Европу. Но заранее забегать не будем. Может, Линус всё-таки передумает? Пока же уфимский клуб сложно представить без этого шведа, который, наряду с Хартикайненом, стал символом первого звена «Салавата» в последние годы. Если Умарк так и не надумает остаться, то юлаевцам будет сложно найти ему замену.

н. Найджел Доус («Автомобилист»), 35 лет

52 матча, 40 (18+22) очков, «-5» показатель полезности

Один из самых дорогих игроков КХЛ (больше получает только Мозякин), является ведущим форвардом «Автомобилиста». Лидирующие качества Доуса важны для всей команды, поэтому в «Барысе» в своём время совершили большую ошибку, не сумев договориться с Найджелом. Теперь у Доуса заканчивается соглашение с «Автомобилистом», он выходит на рынок НСА, но, вполне возможно, договорится с клубом из Екатеринбурга о новом контракте.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

з. Вячеслав Войнов («Авангард»), 30 лет

53 матча, 39 (10+29) очков, «+9» показатель полезности

Войнов – один из ключевых защитников в нынешнем «Авангарде», человек с мощным броском, который очень полезен для большинства. Нового контракта с «Авангардом» у Войнова нет. Непонятно, получится ли у Славы вернуться в НХЛ или нет. Но, думается, руководство омского клуба приложит все усилия, чтобы сохранить Войнова в своих рядах. Да и немногие команды лиги потянут финансовые запросы этого защитника. Тем более при надвигающемся жёстком потолке зарплат. Об этом тоже нельзя забывать.

н. Данис Зарипов («Ак Барс»), 38 лет

47 матчей, 24 (11+13) очка, «+1» показатель полезности

Конечно, годы постепенно начинают брать своё, но мастерства у Зарипова не отнять. Да, где-то не хватает скорости, однако капитан «Ак Барса» продолжает держать уровень и не просто так входит в топ самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Вряд ли единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина примет решение вешать коньки на гвоздь после нынешнего чемпионата. Всё-таки порох в пороховницах по-прежнему есть. Посмотрим, захотят ли в Казани сохранить своего возрастного ветерана.

н. Павел Дацюк («Автомобилист»), 40 лет

38 матчей, 21 (5+16) очко, «+12» показатель полезности

А вот Павел Дацюк вполне может задуматься о завершении карьеры, так как травмы с каждым годом отнимают у него всё больше сил и здоровья. Дацюк хотел закончить именно в родном городе, поэтому сделать это после 30 апреля – идеальный момент. Но не удивимся, если мастеровитый центральный нападающий решит поиграть в хоккей ещё год. Правда, в финансовом плане придётся подвинуться. Результативность Дацюка упала, но это обусловлено именно участившимися травмами и постоянной реабилитацией.

Подписались на 100 млн, а дальше? За что платят самым дорогим игрокам КХЛ И это только минимальные оклады среди 12 хоккеистов, больше всех зарабатывающих в Континентальной лиге.

н. Сергей Мозякин («Металлург» Мг), 38 лет

51 матч, 34 (13+21) очка, «+1» показатель полезности

От Мозякина в «Магнитке» зависит многое. Да, после того как распалось звено Мозякин – Коварж – Зарипов, результативность Сергея снизилась, однако без него по-прежнему сложно представить нынешний «Металлург». Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ подаёт пример молодёжи, берёт инициативу на себя и по-прежнему радует болельщиков своим хлёстким броском. Отражать броски Мозякина – дело сложное. Подтвердит любой вратарь.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Александр Попов (ЦСКА), 39 лет

35 матчей, 10 (2+8) очков, «+12» показатель полезности

Попова прекрасно знает главный тренер «армейцев» Игорь Никитин, который успел с ним вместе поиграть. Да, на все матчи чемпиона мира в составе сборной России 2012 года уже не хватает, но в плей-офф такие люди будут очень важны. Ко всему прочему, Попов всегда может дать совет менее опытным игрокам, за это качество его тоже ценят в ЦСКА. Нового контракта с москвичами у нападающего пока нет. Посмотрим, предложат ли ему соглашение или же решат прекратить сотрудничество.

н. Стефан Да Коста («Локомотив»), 30 лет

52 матча, 33 (13+20) очка, «+2» показатель полезности

Французский нападающий давно доказал свою состоятельность. У Да Косты отличные руки, что позволяет ему выполнять сложные технические приёмы на льду. Такими нападающими не разбрасываются, но не факт, что сам форвард захочет остаться в Ярославле на следующий сезон. Предложения у Да Косты точно будут, поэтому на рынке неограниченно свободных агентов этот игрок не задержится.

н. Джастин Азеведу («Ак Барс»), 31 год

51 матч, 30 (12+18) очков, «+15» показатель полезности

Азеведу – единственный легионер «Ак Барса», игравший в Казани ещё до прихода Дмитрия Квартальнова. Канадский нападающий прижился в составе «барсов» и стал любимцем местной публики. Кроме того, Азеведу полезен при выполнении своих непосредственных обязанностей – он забрасывает шайбы и отдаёт результативные передачи. Джастин – полезный игрок. За него наверняка поборются несколько клубов лиги, если, конечно, казанцы оперативно не переподпишут своего игрока.