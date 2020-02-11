Овечкин наорал на Комарова. Известный провокатор жёстко ударил и травмировал Кузнецова

Матч с «Айлендерс» закончился для «Вашингтона» не празднованием 700 голов Александра Овечкина в НХЛ, а поражением и, что ещё хуже, травмой Евгения Кузнецова. Его вырубил известный провокатор НХЛ Лео Комаров. Он же забил и победный гол.

Травма Кузнецова и реакция Овечкина

В начале второго периода Комаров сделал счёт 4:1, и эмоции стали перехлёстыват «столичных». Неудивительно, ведь первое звено во главе с Овечкиным было на льду при всех пропущенных шайбах (позже, именно в их смену «Айлендерс» забили и пятый гол). Пошли драки и стычки, но это было полбеды.

В середине периода Комаров снова включился в дело. Подкараулил Евгения Кузнецова в средней зоне и впечатал в борт. Хит был чистым, но таким жёстким, что россиянин остался лежать на льду. Он поднялся сам, но прижимал к корпусу левую руку и ушёл в раздевалку, корчась от боли. Встречу Евгений не доиграл. Ему предстоит обследование, о степени тяжести травмы пока ничего не известно.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Комаров был вездесущ – сыграл почти 20 минут, это его личный рекорд сезона и вообще он в последний раз играл так много в 2017 году. Русский финн – энерджайзер из четвёртого звена, основные обязанности которого – не очки, а меньшинство и жёсткая, подчас на грани фола, игра против лидеров соперников.

«Вашингтон» пытался устроить камбэк (в итоге не получилось) и во втором периоде отыграл два гола. Последнюю шайбу забросил Ти Джей Оши в большинстве. Вместо того, чтобы отпраздновать гол вместе с партнёрами, Овечкин направился прямиком к Комарову и наорал на него. Выговаривал за травму Кузнецова? И так у «столичных» сейчас всё из рук валится, так тут ещё и друг выбыл непонятно на сколько.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

История взаимоотношений Овечкина и Комарова

История взаимоотношений Овечкина с Комаровым началась давным-давно. Они часто встречались на международных турнирах, а в 2012 году, во время локаута в НХЛ, вместе играли в московском «Динамо» и подружились. Даже выходили в одном звене и забивали голы.

Видео можно посмотреть на канале КХЛ в YouTube.

«Вашингтон» провалился. Овечкин повторил худший матч в сезоне, Кузнецов получил травму А Самсонов пропустил 5 голов и был заменён.

В НХЛ они стали уже соперниками. Такая язва, как Комаров, и такой звезда и любитель хитов, как Овечкин, естественно, не раз вступали в стычки. Лет шесть назад Комаров получил сотрясение мозга после того, как Овечкин ударил его в голову, но зла на бывшего партнёра по «Динамо» финн не держал. В большинстве же случаев именно Лео пытался вывести русскую звезду из себя. Особенное внимание этому противостоянию уделяли в плей-офф 2017 года, когда «Торонто» Комарова встречалось с «Вашингтоном» в первом раунде. Майк Бэбкок по возможности выпускал Комарова против звена Овечкина. Получалось у нападающего «Торонто» неплохо – хиты были чистыми, а однажды он даже заставил Овечкина сделать «рыбку». «Мы хорошо знакомы, Комаров – хороший игрок, ведёт себя как крыса, пытается забраться под кожу соперникам», — говорил тогда Овечкин.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Несмотря на стычки на льду, Овечкин и Комаров поддерживают общение и уважительные отношения. «Мне с ним приходилось сталкиваться. Он меня бил, я его бил. Мне с ним интересно играть, он всегда сильно выступает. Мировая звезда, лучший снайпер XXI века. Это большая честь — играть с такими великими форвардами, и против них — тоже. Мы все стараемся остановить Овечкина, когда выходим против «Вашингтона». Но это не очень легко», — рассказывал Комаров год назад.

Что ж, на этот раз Лео и его «Айлендерс» удалось остановить «столичных». Это была их последняя встреча в нынешней регулярке, но они ещё могут встретиться в плей-офф.