Гарипов выдал крутой матч с «Ак Барсом». Отразил даже бросок Зарипова в упор

Турнирная таблица регулярного сезона КХЛ

Битва титанов

Матчи между «Авангардом» и «Ак Барсом» всегда вызывают повышенный ажиотаж. В нынешнем регулярном чемпионате команды уже успели сыграть дважды, выиграв на своих площадках с одинаковым счётом 3:0. Так что во вторник в Балашихе чья-то серия должна была продлиться.

Из интересных фактов стоило отметить, что в случае, если «Ак Барс» по итогам дня набирал столько же очков (или больше), сколько и «Автомобилист», команда Дмитрия Квартальнова досрочно выигрывала дивизион Харламова. Учитывая, что «Автомобилист» свой матч проиграл, казанцы досрочно выиграли свой дивизион. «Авангард» же мог себе обеспечить место в топ-4 конференции в том случае, если бы обыграл казанцев.



Было важно, в какой форме вернулись из сборных вызванные туда хоккеисты. После Евротура некоторые хоккеисты находятся не в своей тарелке, а ведь на горизонте решающие матчи регулярки. Так что времени на то, чтобы приходить в себя, банально нет.

Роскошный сейв Гарипова

«Ястребы» достаточно быстро открыли счёт, однако без видеопросмотра момента не обошлось. Войнов подключился к атаке и с правого края прострелил на дальнюю штангу, Пьянов выиграл позицию и переправил шайбу в нижний угол. В результате судьи определили, что не было помехи вратарю — хороший гол. Рейдеборн в этом эпизоде мог сыграть более уверенно.



У омичей в воротах с первых минут вышел Эмиль Гарипов, игравший со своей бывшей команды. И именно Гарипова едва не переиграл Зарипов, атаковавший в упор – голкипер эффектно поймал шайбу клюшкой.



Активничал габаритный Фисенко, который проводил 400-й матч в КХЛ. Михаил, как и Гарипов, играл с бывшей командой, а потому вышел на лёд с удвоенной энергией. Темп встречи оказался до такой степени высоким, что первый период прошёл незаметно. 1:0 – с таким счётом его выиграли хозяева.

Мартынову клюшкой разбили лицо

Во второй двадцатиминутке «Ак Барс» сходу бросился отыгрываться, но Омск надёжно действовал в обороне. Более того, первый же реальный момент «Авангарда» едва не закончился голом. Войнов бросал, казалось, наверняка, однако Рейдеборн успел переместиться из одного угла в другой и спасти казанцев.



Много времени на льду проводил защитник хозяев Алексей Емелин, который ещё недавно находился в списке травмированных. Но не успел Емелин появиться на льду, как сходу получил большой кредит доверия от Боба Хартли. Лидерские качества Алексея нужны «Авангарду».



Не обошлось и без неприятных моментов. Галиев с разворота наносил бросок по воротам Гарипова, но заехал клюшкой по лицу Мартынову, разбив тому лицо. Форварду казанцев выписали четыре минуты штрафа, а Егор отправился в расположение врачей.



Казанцы героически отбивались и смогли выстоять в меньшинстве. С бригадами большинства Бобу Хартли нужно было что-то делать, так как реализация лишнего явно хромала. Хотя забить «Ак Барсу» в большинстве непросто – «барсы» являются лучшей командой в КХЛ по нейтрализации меньшинства. В итоге заброшенных шайб зрители во втором периоде так и не увидели.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Гарипова пробил Галиев

В третьем периоде команды имели сразу несколько неплохих моментов отличиться. Начало – за «Ак Барсом», но благодаря хорошему контролю шайбы «Авангард» выровнял игру, серьёзно прибавив.

Казанцы старались забить Гарипову, но Эмиль поймал кураж. Игра с бывшей командой получилась для него принципиальной. Вратарь хотел доказать, что от него зря отказались в Казани.



Команда Боба Хартли с каждой минутой играла всё осторожнее – время работало на «Авангард». Дмитрий Квартальнов же пытался что-то придумать и постараться спасти матч. Мощнейшим броском пытался распечатать Гарипова Педан – снова безуспешно.



Пробил же Гарипова настырный Галиев, воспользовавшийся роскошным пасом Азеведу. Здесь не смог выручить даже Эмиль, уж больно здорово была разыграна комбинация. Казанцы сравняли счёт за 13 секунд до сирены. В овертайме сильнейшего выявить не удалось, а в серии буллитов сильнее оказались «ястребы». Таким образом, команда Боба Хартли снова победила «Ак Барс» в Балашихе. Правда, соперник всё же заработал очко.