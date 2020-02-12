Шестёркина заменили после удара в голову. Он вернулся, установил рекорд и отбил 42 броска

«Игорь, Игорь!» — скандировали болельщики в Нью-Йорке. «Он знает, что он великолепен», — отвешивал комплименты главный тренер «Рейнджерс». «Впечатление такое, будто он проглатывает шайбы», — вторили одноклубники. Всё это говорилось в адрес вратаря «синерубашечников» Игоря Шестёркина, который в последних матчах действительно играл очень здорово. Россиянин установил несколько клубных рекордов и ещё больше усложнил выбор для тренерского штаба, у которого во второй половине регулярного чемпионата появилась приятная головная боль из-за наличия трёх сильных вратарей — Хенрика Лундквиста, Александра Георгиева и Шестёркина.

«Знаете, я обнаружил, что Шестёркин отличается от многих вратарей НХЛ. Яркий пример — последний матч с «Лос-Анджелесом», когда Игорь бросился к свободной шайбе и сделал пас на дальнюю синюю линию. Обычно вратари в таких случаях отъезжают за ворота, так что я уже приготовился ехать в угол. Я смотрел на него, а он увидел кого-то из партнёров впереди — пришлось убраться с пути шайбы. Здорово, что он читает такие моменты. У него есть свобода в подобных решениях, он хорошо обращается с шайбой», — отметил защитник Джейкоб Труба.



«Для своего возраста Шестёркин — настоящий победитель. У него есть менталитет победителя, хороший импульс игры. Что касается обращения с шайбой, то я думаю, что это была одна из причин, по которой «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли в прошлом сезоне. Когда у вас есть голкипер, который так здорово владеет шайбой, это имеет большое значение», — добавил наставник Дэвид Куинн.

«Он знает, что великолепен». Шестёркин завоёвывает Нью-Йорк вслед за Панариным У русского вратаря очередная победа, 42 сейва и два новых рекорда.

Игоря отрядили в ворота с первых минут и в выездном матче с «Виннипегом», но эта встреча могла принести Шестёркину не самые приятные новости.

Шестёркину пришлось покинуть площадку уже в первом периоде — россиянин провёл на льду лишь 15 минут. Причиной досрочного ухода стал инцидент, в котором защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело толкнул на своего вратаря форварда «Виннипега» Эндрю Коппа. Игорь получил удар в голову, провёл на льду несколько минут, а после этого был отозван на обязательное тестирование относительно возможных симптомов сотрясения головного мозга — в воротах после этого появился Хенрик Лундквист.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Однако после перерыва Шестёркин вернулся на лёд и в итоге отразил 42 броска из 43. Он имел все шансы на «сухарь», но на пятой минуте третьего периода его пробил Николай Элерс. Павел Бучневич оформил ассистентский дубль, Артемий Панарин ограничился одной передачей, а Мика Зибанеджад набрал 2 (1+1) очка.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Шестёркин стал третьей звездой матча и снова оставил след в клубной книге рекордов. Игорь стал третьим вратарём-новичком в истории «Рейнджерс», который в двух матчах подряд отражал более 40 выстрелов (двое первых — Джон Ванбисбрук и Дэн Блэкбёрн), а кроме этого, стал первым голкипером-новобранцем, кто помимо 40 сейвов подряд сумел одержать в таких матчах две победы.