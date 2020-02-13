Если НХЛ поедет на Олимпиаду. 9 троек нападения сборных, которые подарят хоккею кайф

Кучеров с Панариным, Овечкин со Свечниковым против Макдэвида с Маккинноном и Бракова с Лайне. Фантазируем на тему самых убойных связок.

МОК и ИИХФ сдались и готовы выполнить все требования НХЛ, лишь бы лига отпустила своих хоккеистов на Олимпиаду 2022 года. А чуть раньше TSN опубликовал свою версию возможного состава сборной Канады. Надежда посмотреть на битву лучших против лучших воскресла. С 2014 года, когда энхаэловцы последний раз участвовали в Играх, прошло уже много времени, за это время в хоккейном мире взошло немало новых звёзд, а кто-то добился существенного прогресса. Поразмышляем и мы на тему того, какие тройки может нам подарить Олимпиада.

Овечкин и другие звёзды всё-таки приедут на Олимпиаду!? МОК согласен на условия НХЛ Состоялась большая встреча, а североамериканские инсайдеры сообщают новые подробности переговоров.

TSN представил возможный состав сборной Канады на ОИ-2022 из игроков НХЛ

Артемий Панарин – Евгений Малкин – Никита Кучеров

Три лучших российских бомбардира в этом сезоне НХЛ должны создать тройку мечты, в которой будет зашкаливать уровень креатива и мастерства. Тут каждый может обыграть, сделать что-то неординарное, отдать и забить. У соперников от такого звена должна голова идти кругом, потому что опасность подстерегает со всех сторон. Евгению Малкину к Пекину стукнет 35 лет, но прямо сейчас он проводит один из лучших сезонов в карьере, стал более ответственным в обороне, да ещё и впервые выигрывает более 50% вбрасываний. Панарин и Кучеров находятся в самом расцвете сил. В сборной все трое уже пересекались – Кучеров играл с Панариным на ЧМ-2017, Малкин успел поиграть с обоими на Кубке мира.

Александр Овечкин – Николай Прохоркин – Андрей Свечников

В центральной оси у сборной России зияет огромная дыра, которую оставил Евгений Кузнецов, попавшийся на кокаине. ИИХФ дисквалифицировала его за допинг на четыре года, и в Пекине Евгений ничем не сможет помочь. Кто – следующий за Кузнецовым, вопрос сложный. В КХЛ есть Шипачёв, в НХЛ пробивает себе дорогу Прохоркин, есть Григоренко, Барбашёв, но, несомненно, Кузнецов – это огромная потеря для сборной.



Но даже без него так и хочется поставить Овечкина вместе со Свечниковым и посмотреть, что из этого выйдет. Лучший снайпер современности рядом с разносторонним и универсальным молодым парнем, который рвётся в звёзды мирового хоккея.



Интриги этой связки добавляет и их история взаимоотношений. В своём дебютном сезоне Свечников подрался с Овечкиным в плей-офф и получил сотрясение мозга. Свидетельские показания разнятся насчёт того, кто кого вызвал на бой, но если бы эта связка зажгла вместе на Олимпиаде, получилась бы классная история.

Овечкин вырубил русского новичка с нескольких ударов. Тот сам хотел драки «Вашингтону» это не помогло.

Брэд Маршан – Сидни Кросби – Патрис Бержерон

Звено, успевшее стать классикой современного канадского хоккея. Сплав опыта, хоккейного интеллекта, настырности и мощи. В звене с Бержероном Кросби выиграл Олимпиаду в Сочи, а на Кубке мира-2016 к ним неожиданно органично вписался Маршан. Химия между ними возникла моментально. У этой тройки практически нереально отобрать шайбу, пасы всегда точные и в клюшку, а Маршан стал идеальным наконечником атак.

Четыре самых невероятных игрока сборной Канады. Они выиграли всё Канада доминирует в этом десятилетии. Она выиграла две Олимпиады, чемпионат и Кубок мира. Представляем самых титулованных канадских игроков.

Стивен Стэмкос — Коннор Макдэвид – Натан Маккиннон

Макдэвид – самый быстрый игрок мира, но Маккиннон от него тоже не отстаёт. Два игрока, показывающих зрелищный хоккей, два нападающих, которые доминируют на льду. Почему бы не соединить их вместе и не получить убийственную скорость, с которой никто не сможет справиться? Это было бы нечто. Третьим сюда можно поставить много кого – Стэмкоса, Тавареса, Барзала, Холла, список можно продолжать до бесконечности.

Мэттью Ткачук – Остон Мэттьюс – Патрик Кейн

У США так много крутых нападающих, что жонглировать игроками при составлении возможных троек можно до бесконечности. Но только представьте, что могут сделать в атаке Мэттьюс в паре с Кейном? С передач нападающего «Чикаго» Мэттьюс должен забивать пачками. Ткачук же и сам может сотворить нечто умопомрачительное в атаке, и за силовую игру будет отвечать.

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Габриэль Ландеског – Никлас Бекстрём – Вильям Нюландер

Ландеског – не самый результативный и эффектный шведский игрок, но по «Колорадо» мы знаем, что он способен быть отличным дополнением для креативщиков. И Бекстрём в «Вашингтоне» привык, что рядом есть заводной и жёсткий крайний нападающий, который может продавить и побороться на пятачке. Рядом с ними неплохо смотрелся бы Вильям Нюландер, к тому же в связке с Бекстрёмом он стал самым ценным игроком ЧМ-2017 и выиграл со Швецией золото.

Якуб Врана – Давид Крейчи – Давид Пастрняк

У чехов не так много нападающих мирового класса по сравнению с Канадой или США, но пару интересных троек точно можно составить. В первом звене сборной наверняка бы оказались два Давида из «Бостона» — они играют в одной команде, играли вместе и на чемпионатах мира. Пастрняк – великолепный плеймейкер, у Враны – великолепный бросок, а у Крейчи – чутьё на голы. На ЧМ-2018 Крейчи и Пастрняк двоём разобрались со сборной России, только перелетев через Атлантику. Если дать им спокойно подготовиться и акклиматизироваться, это сочетание будет ещё более зрелищным.

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Патрик Лайне – Александр Барков – Микко Рантанен

Пожалуй, финны никогда не обладали таким потенциалом в атаке, как сейчас. На Олимпиаде-2022 такая сборная Суоми могла бы предстать перед нами в новом свете. К строгой и вязкой игре в обороне приплюсуются невероятно быстрые и сокрушительные атаки. Лайне – чисто выраженный снайпер, Рантанен – габаритный выдумщик, который и за шайбу поборется, и разберётся с соперником на носовом платке перед тем, как отдать передачу на пустые ворота. А Барков – универсальный солдат, который умеет практически всё.

Теуво Терявяйнен – Себастьян Ахо – Роопе Хинтц

Второе звено финнов было бы не хуже первого. Ахо и Терявяйнен уже не первый год являются одной из самых продуктивных связок в «Каролине», вместе они играли и на международных турнирах. Эти парни чувствуют друг друга затылком и буквально разрывают соперников быстрыми перепасовками и точными бросками. Любому, кто окажется с ними в звене, достаточно будет просто не мешкать и открываться под бросок.